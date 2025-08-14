Estados Unidos despliega fuerzas en el sur del Caribe para combatir grupos narcotraficantes latinoamericanos

WASHINGTON.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a la amenaza de los cárteles de droga latinoamericanos, según informaron el jueves a la agencia de noticias Reuters dos fuentes interiorizadas en la decisión. El mismo día, el propio secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, confirmó en conferencia de prensa el movimiento militar norteamericano.

“Son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, aseguró.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, había firmado en secreto una orden ejecutiva que autorizaba al Pentágono a utilizar a las fuerzas armadas en su lucha contra el narcotráfico con operaciones militares directas en mar y territorio extranjeros.

Soldados del Ejército norteamericano en la frontera entre México y Estados Unidos, el lunes 3 de febrero de 2025, en Sunland Park, Nuevo México Andres Leighton - FR171260 AP

La directiva permite a las fuerzas norteamericanas perseguir a los grupos de narcotraficantes latinoamericanos que fueron designados como organizaciones terroristas globales, entre ellos, el venezolano Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa de México.

En los últimos meses, la administración de Trump ya desplegó al menos dos buques de guerra para colaborar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y contra el narcotráfico.

Amenaza para la seguridad nacional

“Este despliegue tiene como objetivo enfrentar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", explicó una de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, exportando veneno a Estados Unidos. Están matando, destruyendo comunidades”, dijo Rubio por su parte.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En febrero, el presidente norteamericano designó a diferentes organizaciones narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa, el grupo criminal Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13), como organizaciones terroristas globales.

Cada año, las autoridades internacionales detectan nuevas embarcaciones narcos en prácticamente cada puerto clave mundial. Getty Images

Según explicó Rubio en una entrevista con el medio católico EWTN, dicha designación permite “utilizar otros elementos del poder estadounidense —agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea— para atacar a estos grupos si se presenta la oportunidad”.

Al mismo tiempo, Trump intensificó la aplicación de la ley de inmigración contra presuntos miembros de este tipo de pandillas, argumentando que representaban una amenaza “más allá de la que representa el crimen organizado tradicional”.

El Pentágono visto desde el avión presidencial mientras sobrevuela Washington, el 2 de marzo de 2022 Patrick Semansky - AP

Hace unas semanas, la administración norteamericana también incorporó al Cartel de los Soles de Venezuela a la lista de organizaciones terroristas extranjeras y lo categorizó como un actor clave en la expansión de las organizaciones criminales en América Latina, con impacto directo en la seguridad interior de Estados Unidos.

En el mismo acto, la administración republicana alegó que el grupo es dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, al que calificó posteriormente de ilegítimo. El jueves, Rubio reiteró estas afirmaciones.

Por otro lado, el Ejército norteamericano ya incrementó su vigilancia aérea de los cárteles mexicanos para recoger información y determinar la mejor forma de contrarrestar sus actividades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante un mitin en Ciudad de México el 9 de marzo de 2025 ALFREDO ESTRELLA� - AFP�

Además, Trump ha ofrecido anteriormente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviar soldados estadounidenses al país vecino para ayudar a combatir el narcotráfico, una oferta que la mandataria asegura haber rechazado.

Después de que el diario The New York Times publicara la información respecto a la orden ejecutiva de Trump la semana pasada, Sheinbaum aprovechó su habitual conferencia de prensa matutina para rechazar la intromisión norteamericana en su territorio.

“No habrá una invasión a México”, aseguró.

El miércoles, no obstante, el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 26 fugitivos acusados de graves delitos, incluidos líderes y mandos de alto rango de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agencia Reuters