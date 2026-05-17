Estados Unidos no descarta que Cuba use drones iraníes y rusos para atacar Guantánamo y Florida

LA HABANA.– Cuba obtuvo más de 300 drones militares y comenzó a discutir planes para utilizarlos contra la base naval estadounidense de Guantánamo, embarcaciones militares de Estados Unidos e incluso posibles objetivos en Florida, según informó el sitio estadounidense Axios en base a reportes de inteligencia clasificada de Washington.

El informe apareció en un contexto de fuerte deterioro en la relación entre ambos países. Funcionarios cubanos acusan desde hace semanas a Washington de preparar el terreno político y diplomático para una eventual acción militar contra la isla gobernada por el Partido Comunista.

Surtidores de combustible en La Habana YAMIL LAGE - AFP

Según Axios, la preocupación de la administración de Donald Trump no se limita únicamente a la cantidad de drones obtenidos por La Habana. El temor también apunta al desarrollo de la guerra con drones en la región y a la presencia de asesores militares iraníes en Cuba, un elemento que en Washington interpretan como una amenaza directa para la seguridad hemisférica.

“Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante”, declaró a Axios un alto funcionario estadounidense cuya identidad no fue revelada. “Es una amenaza creciente”, agregó.

Funcionarios estadounidenses señalaron además al medio que Cuba comenzó a adquirir drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y que actualmente busca ampliar todavía más ese arsenal. El informe no detalló modelos específicos ni capacidades técnicas de esos sistemas, aunque el eje de la preocupación estadounidense pasa por la cercanía geográfica de la isla con territorio continental norteamericano.

Unos hombres conversan en una gasolinera vacía de La Habana el 15 de mayo de 2026. YAMIL LAGE - AFP

La Habana rechazó con dureza las acusaciones y denunció una campaña de desinformación impulsada desde Estados Unidos.

“El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles”, escribió en X el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

El funcionario sostuvo además que “Estados Unidos es el país agresor” y definió a Cuba como “el país agredido”, al afirmar que la isla actúa bajo el principio de “legítima defensa”.

La publicación del informe coincidió además con una visita reciente del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana. Según Axios, durante ese viaje el funcionario estadounidense advirtió personalmente a las autoridades cubanas que evitaran involucrarse en cualquier tipo de hostilidad contra intereses de Washington.

“El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio”, afirmó a Axios un funcionario de la CIA que tampoco fue identificado.

Un trabajador actualiza una lista de precios de combustible en dólares estadounidenses en una gasolinera de La Habana, el 15 de mayo de 2026. YAMIL LAGE - AFP

La tensión bilateral ocurre además en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla. Cuba sufrió en los últimos meses constantes cortes de electricidad, una situación que el gobierno cubano atribuye al bloqueo de combustible impuesto por Trump.

La relación entre ambos países mantiene un historial de enfrentamientos que se remonta a la década de 1960. Al mismo tiempo, el estado de Florida concentra una numerosa e influyente comunidad de exiliados cubanos con fuerte peso político dentro de Estados Unidos.

Trump endureció además su discurso contra La Habana durante los últimos meses. El presidente estadounidense amenazó con “tomar el control” de la isla caribeña, ubicada a unos 150 kilómetros de Florida, al considerar que representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Agencias ANSA y AP