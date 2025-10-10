Estados Unidos: una explosión en una fábrica militar dejó muertos y 19 desaparecidos

Una enorme explosión en una fábrica de municiones militares dejó al menos 19 personas desaparecidas y una cifra desconocida de muertos en Tennessee, Estados Unidos. El incidente, del que se desconocen las causas, conmocionó a la comunidad.

Las imágenes son devastadoras. Una gran explosión carbonizó parte de la estructura de la fábrica, y solo se distinguen pequeños focos de incendios y muchos escombros en medio de una zona rural. Un humo negro se esparce mientras las autoridades locales intervienen en el lugar. Uno de los edificios del establecimiento fue destruido y, a su alrededor, quedaron restos humeantes y carcasas de vehículos calcinados.

El jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, sostuvo que se trata de una de las escenas más devastadoras que presenció. Aunque no dio a conocer una cifra de muertos, sí habló de 19 “almas” desaparecidas. Comentó que las autoridades se encuentran en contacto con sus familiares.

“Puedo decirles que ha habido víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decirles ahora mismo es que estamos buscando a 19 personas”, declaró en conferencia de prensa.

Personas que se encontraban cerca de la zona reportaron escuchar un fuerte ruido y haber sentido la explosión a kilómetros de distancia. Vecinos de Lobelville, un pueblo cercano, detallaron que sus casas temblaron. Por el momento se desconoce el motivo de la explosión y Davis aportó que su investigación podría llevar días.

La fábrica se llama Accurate Energetic Systems y se dedica a la fabricación y prueba de explosivos en una instalación que tiene un total de ocho edificios y se extiende por colinas boscosas cerca de Bucksnort, un pueblo a alrededor de 97 kilómetros de Nashville.

El perfil de Facebook de la empresa dice que realizan “varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados” para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ahora renombrado como Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales estadounidenses.

El portavoz de la Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado Humphreys indicó que ya no hay riesgo de explosiones y que la escena se encontraba bajo control. Sin embargo, más temprano, las detonaciones continuas no permitieron que los equipos de emergencia pudieran ingresar al establecimiento.

El alcalde de McEwen, Brad Rachford, señaló que es una “tragedia para la comunidad”.

