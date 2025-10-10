Los videos de la explosión de un experimento en una feria de ciencias de Pergamino
El incidente ocurrió el jueves por la noche y resultaron heridas 17 personas, entre ellas una niña que permanece en grave estado
- 3 minutos de lectura'
Un experimento realizado por alumnos para una feria de ciencias en Pergamino no terminó de la mejor manera, explotó y causó varios heridos, entre ellos una niña de 10 años que permanece internada en grave estado en el Hospital Garrahan.
El grave episodio ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua en el marco de una feria de ciencias anual de la que participan alumnos, docentes y familias.
Qué pasó
De acuerdo a lo que se puede ver en los videos difundidos en redes sociales, el experimento debía simular la erupción de un volcán. Cuando la alumna -con la ayuda de un profesor- prendió fuego a la estructura con un encendedor, las llamas se apoderaron rápidamente del volcán.
Acto seguido, una fuerte explosión se generó en el aula. Esto provocó que restos del material en llamas se dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos y otras personas presentes.
En ese marco, una alumna de 10 años que se encontraba en la primera fila recibió un impacto directo en la cara. La menor debió ser internada en el Hospital San José.
No obstante, ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, centro de salud de referencia en el tratamiento de niños en el país.
Qué tenía el volcán
En otro video subido a redes sociales, una de las alumnas autoras del experimento detalló el proceso para generar la reacción química. Según contó, dentro del barro seco que se veía en la maqueta había dos tubos de metal. En su interior contenían “azufre picado, carbón picado y una sal especial”.
El incidente generó otros 16 heridos. Dentro de ese número, una docente de 45 años tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a una cirugía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos; no tiene riesgo de vida.
En la ciudad de Pergamino, a 16 kilómetros, se atendieron a 12 personas con dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación. Todas ellas fueron estabilizadas, permanecieron en observación y ya recibieron el alta. Además, cinco menores fueron atendidos con vómitos y signos de intoxicación leve.
