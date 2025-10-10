Los videos de la explosión de un experimento en una feria de ciencias de Pergamino

Un experimento realizado por alumnos para una feria de ciencias en Pergamino no terminó de la mejor manera, explotó y causó varios heridos, entre ellos una niña de 10 años que permanece internada en grave estado en el Hospital Garrahan.

El grave episodio ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua en el marco de una feria de ciencias anual de la que participan alumnos, docentes y familias.

Qué pasó

De acuerdo a lo que se puede ver en los videos difundidos en redes sociales, el experimento debía simular la erupción de un volcán. Cuando la alumna -con la ayuda de un profesor- prendió fuego a la estructura con un encendedor, las llamas se apoderaron rápidamente del volcán.

Acto seguido, una fuerte explosión se generó en el aula. Esto provocó que restos del material en llamas se dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos y otras personas presentes.

Pergamino: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó

En ese marco, una alumna de 10 años que se encontraba en la primera fila recibió un impacto directo en la cara. La menor debió ser internada en el Hospital San José.

No obstante, ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, centro de salud de referencia en el tratamiento de niños en el país.

La menor de 10 años fue trasladada este viernes en grave estado desde Pergamino al Hospital Garrahan. Tiempo Pergamino

Qué tenía el volcán

En otro video subido a redes sociales, una de las alumnas autoras del experimento detalló el proceso para generar la reacción química. Según contó, dentro del barro seco que se veía en la maqueta había dos tubos de metal. En su interior contenían “azufre picado, carbón picado y una sal especial”.

Explotó un experimento en una feria de Pergamino

El incidente generó otros 16 heridos. Dentro de ese número, una docente de 45 años tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a una cirugía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos; no tiene riesgo de vida.

En la ciudad de Pergamino, a 16 kilómetros, se atendieron a 12 personas con dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación. Todas ellas fueron estabilizadas, permanecieron en observación y ya recibieron el alta. Además, cinco menores fueron atendidos con vómitos y signos de intoxicación leve.