La Argentina es el país que más asistencias financieras acordó con Estados Unidos

Doce acuerdos de asistencia financiera firmó la Argentina con Estados Unidos, según documentos oficiales de ese país. El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipa que la gestión de Javier Milei se encamina a sumar el decimotercero, que es distinto a sus antecesores: por su monto, su modalidad y su contexto.

Bessent anticipó una parte de los anuncios que negocia el ministro de Economía, Luis Caputo, tras cuatro días de reuniones en Washington. Según explicó, esta nueva asistencia financiera estipula un swap con el Banco Central (BCRA) equivalente a US$20.000 millones.

Un swap es un intercambio de monedas, que permitiría en este caso al BCRA recibir dólares a cambio de pesos. En caso de activarlo (usar los dólares), el Central pagaría una tasa de interés determinada. Esta última no fue informada. Ese es uno de los detalles que restan conocer sobre la implementación de este acuerdo.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina's strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Asimismo, la cifra de US$20.000 millones para este swap supera el monto de anteriores acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos. Según un documento del Tesoro norteamericano, el entendimiento anterior al actual y que más fondos involucró fue el de 1988, con US$550 millones. Esto surge del repaso histórico de los acuerdos que EE.UU. concedió a través del Fondo de Estabilización (Exchange Stabilization Fund, según su nombre en inglés). Allí la Argentina aparece 12 veces y se apresta a sumar una decimotercera firma.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había comentado en redes sociales una conversación suya con Bessent sobre el apoyo a la Argentina. En un tuit explicó que la asistencia financiera podría incluir “el uso de los derechos especiales de giro de Estados Unidos” que posee el organismo de crédito multilateral. Esto sólo ha sido mencionado, ya que no existe confirmación alguna sobre esta estrategia.

Very good call with @SecScottBessent on coordinating support for Argentina's comprehensive reforms. We discussed the extensive US plans for financial assistance, including the use of US holdings of SDRs. I look forward to talks with the Argentine authorities over the next days. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2025

El equivalente al BCRA en Estados Unidos, la Reserva Federal, ya ha firmado swaps de liquidez. Según informa en su sitio oficial, alcanzó ese tipo de acuerdos con el Banco de la Reserva de Australia, el Banco Central de Brasil, el Banco de Canadá, el Banco Nacional de Dinamarca, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Corea, el Banco de México, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, el Banco Central de Noruega, la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco Central de Suecia y el Banco Nacional Suizo.

Más allá de estas cuestiones técnicas, el contexto de las negociaciones entre la Argentina y Estados Unidos tampoco tiene demasiados precedentes en la historia. “La comunidad internacional, incluyendo al FMI, está unida en apoyo de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos.”, escribió Bessent. Este respaldo llega cuando faltan 17 días para las elecciones legislativas en el país y a menos de una semana de la visita a la Casa Blanca del presidente Javier Milei.

De esta manera, la Argentina se encamina a firmar su decimotercer acuerdo de asistencia financiera con Estados Unidos y se despegará de Brasil, que alcanzó 12 acuerdos, según el documento oficial norteamericano. México encabeza la lista con 53 acuerdos.

El crédito más grande que otorgó el Fondo de Estabilización hasta la fecha fue para su vecino México. Fue en 1995, también por US$20.000 millones. Ese préstamo se repagó finalmente en 1997 e incluyó la particularidad de que contemplaba como garantía a las exportaciones de crudo gestionadas por Pemex, la petrolera estatal mexicana.

El primer préstamo del ESF a un gobierno argentino fue en 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Inicialmente, se trataba de un crédito de US$50 millones por el plazo de un año. Finalmente, el país utilizó US$25 millones de ese esquema, que se extendió por dos años y cinco meses. Los registros marcan, sin embargo, que ese préstamo fue repagado en junio de 1962, durante la presidencia de facto de José María Guido, aunque ese gobierno renovó el préstamo. Esos US$50 millones fueron devueltos en junio de 1963.

En mayo de 1967, hubo un acuerdo por un crédito de US$75 millones, inicialmente a un año de plazo, pero luego no se usó. Fue durante la década del 80 cuando se concentró la mayoría de las operaciones financieras entre la Argentina y el ESF estadounidense, en su mayoría en acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales.

En 1984, hubo un préstamo de US$500 millones, que se repagó con fondos del FMI. El crédito se concretó en diciembre de ese año y se devolvió semanas después, en enero de 1985. Pero en junio de 1985 hubo otro acuerdo: el ESF aportó US$150 millones en el marco de un paquete de US$483 millones que recibió el gobierno de Raúl Alfonsín.

Luego, en 1987, hubo dos nuevas operaciones. En mayo, el ESF aportó US$225 millones de un crédito total de US$500 que llegó a la Argentina en marzo y se devolvió en julio. Tres meses después, se concretó una operación similar, con US$200 millones del ESF en el marco de un giro de US$675 millones, que se devolvió en diciembre de 1987.

Luego hubo otras dos intervenciones, en 1988. En febrero, el ESF desembolsó US$550 millones, que se repagaron en mayo. Cinco meses después, ese fondo sumó US$265 millones de un paquete de asistencia financiera de US$500 millones, que incluyó dinero del BIRF, que finalmente se canceló en febrero de 1989.