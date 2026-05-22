A los 76 años murió Carlo Petrini, el fundador de Slow Food

ROMA.- Gran pesar causó en Italia la muerte, a los 76 años, de Carlo Petrini, fundador de Slow Food, movimiento eco-gastronómico presente en varios países del planeta, incluida la Argentina, nacido en 1986 para darle batalla a la llegada de los McDonald’s y el fast-food, pero que trascendió eso y que se convirtió en una figura reconocida en el mundo por su defensa de la ecología integral.

Bajo el impulso de esta asociación cuyo logo es un caracol porque el mensaje es que hay que desacelerarse y volver a una vida lenta, sin estrés, Petrini también fundó en 2004 la primera Universidad de Ciencias Gastronómicas del mundo en Pollenzo, en la región del Piamonte, donde nació.

Gastrónomo, periodista, escritor y promotor de un sistema alimentario sostenible y justo, se había vuelto amigo del papa Francisco, del hoy rey Carlos III, de Norberto Bobbio, Dario Fo, pero también de muchísimos campesinos desconocidos de todo el mundo a quien conoció gracias a la red internacional que también creó, llamada Terra Madre, iniciativa de la que se sentía más orgulloso.

Un McDonald's en Warren, Michigan Paul Sancya - AP

Nacido en Bra, localidad del Piamonte, en 1949, Petrini también fue cofundador de las Comunidades Laudato Sí, inspiradas por la encíclica del papa Francisco, con quien solía reunirse y hablar de la tierra, de la naturaleza, del ambiente y de los antepasados piamonteses. Aunque él no era creyente, se hicieron amigos y cuando iba a visitar al Pontífice a Santa Marta le llevaba exquisitos “agnolotti del plín” y “tajarín” de su tierra. “Carlin” como le decían, publicó un libro sobre los diálogos sobre la ecología integral con ese pontífice venido desde el fin del mundo, titulado Terrafutura.

En 2004, Petrini fue nombrado “Héroe Europeo” por la revista Time y, en enero de 2008, fue el único italiano incluido en la lista de 50 personas que podrían salvar el mundo, elaborada por el prestigioso periódico británico The Guardian.

“Quien siembra utopía, cosecha realidad, solía decir Carlo Petrini, resumiendo así su vida, convencido de que los sueños y las visiones, cuando son bellos, auténticos, inspiradores y se viven con convicción y pasión, pueden hacerse realidad. Sabía soñar y divertirse, construir e inspirar, en pos de una redención social concreta, trabajando con la gente, especialmente con los jóvenes, anhelando la fraternidad, la inteligencia emocional y una anarquía austera”, escribió en su sitio Slow Food. “Su energía, su extraordinaria empatía, su ímpetu y su ejemplo de vida serán la fuerza que nos guiará a todos”, añadió el movimiento, que precisó que Petrini falleció en la noche del jueves en su casa de Bra y que no dudó en definir a su fundador “un genio”.

Carlo Petrini y el papa Francisco

“Hoy despedimos a un genio. Hace tiempo, un distinguido intelectual nos dijo: ‘No se dan cuenta de que, después del neorrealismo, Slow Food es el movimiento cultural más importante que Italia ha tenido jamás’. Es cierto que no nos damos cuenta. O fingimos no hacerlo. Porque la serenidad, la modestia y un toque de rebeldía son los sellos distintivos de la tierra que vio nacer a esta asociación y que, como todas las raíces, impregnan cada una de sus ramificaciones, incluso las más remotas”, escribió.

“Pero no hoy. Hoy sentimos profundamente el valor, el poder de las ideas, la inteligencia, la creatividad que hay detrás de nuestro caracol. Y por eso podemos decirlo en voz alta, dejando de lado cualquier reticencia: hoy rendimos homenaje a un genio. Uno de los intelectuales más vibrantes y visionarios de nuestro tiempo. Capaz de conversar con un rey, un papa, un campesino, una pastora, un pescador o un estudiante sin cambiar jamás de registro. Capaz de comunicarse en todos los idiomas del mundo sin conocerlos. Capaz de sembrar alegría, entusiasmo y esperanza en cada rincón del planeta”, subrayó.

La noticia de la muerte de Petrini causó una lluvia de reacciones en Italia, donde todos salieron a evocar a una figura distinta, visionaria. “Ha cambiado al mundo porque explicó que todo es político, también sentarse a la mesa, o elegir un morrón colorado o un vino tinto. Si respetas la biodiversidad y las estaciones eres ético, y también político, porque te importa la polis, la colectividad”, escribió el diario La Repubblica. Coincidió el Corriere della Sera, al definir a Petrini un “visionario que hacía política con la comida”.

Carlo Petrini

“El fallecimiento de Carlo Petrini deja un gran vacío no solo en el mundo de la ciencia eno-gastronómica, sino también en la sociedad en su conjunto, y no solo en Italia”, indicó el presidente de Italia, Sergio Mattarella, al expresar sus condolencias a la familia y a todos los que trabajaron con él.

“Su visión y su constante defensa de la sostenibilidad, la necesidad de preservar las tradiciones, la valoración de las culturas locales y el respeto por el medio ambiente han generado una nueva conciencia sobre la cultura gastronómica y su producción, inspirada en criterios de calidad, autenticidad y ética”, agregó.

Al manifestar su pésame, el canciller y vicepremier, Antonio Tajani, definió a Petrini como “un hombre visionario que transformó la comida en cultura, identidad, respeto por la tierra y solidaridad entre los pueblos”. “Con Slow Food y Terra Madre, dio voz a las comunidades locales, defendió la biodiversidad y promovió un modelo de desarrollo más humano, sostenible y justo a nivel mundial”, escribió en su cuenta de X.

Con commozione apprendo della scomparsa di Carlo Petrini, uomo di visione che ha saputo trasformare il cibo in cultura, identità, rispetto della terra e solidarietà tra i popoli.



Con Slow Food e Terra Madre ha dato voce alle comunità locali, difeso la biodiversità e promosso nel… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 22, 2026

“A través de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, también formó a generaciones de jóvenes de todo el mundo, convirtiendo la cultura gastronómica italiana en una herramienta para el diálogo internacional, la comprensión y la promoción de nuestro patrimonio agroalimentario”, subrayó. “Italia ha perdido a un gran embajador de sus tradiciones, del diálogo intercultural y del profundo vínculo entre las personas, la tierra y la calidad de vida que hace único a nuestro país”, añadió.

“Con él perdemos una pieza fundamental de nuestra historia cívica y ambiental. Su lucha nunca fue una simple batalla por la calidad de los alimentos, sino una visión política radical de los derechos y el medio ambiente”, lamentó, por su parte, el partido Verdes e Izquierda.

“Cuando Petrini lanzó su síntesis más poderosa —la necesidad de construir un sistema ‘bueno, limpio y justo’—, dio vida, sustancia y sabor a la conversión ecológica que Alexander Langer había propuesto años antes. Langer nos instó a un cambio de paradigma civil (“más lento, más profundo, más compasivo”), y Petrini tradujo esa lentitud en activismo concreto: la defensa de la tierra, la biodiversidad, las comunidades locales y la dignidad del trabajo campesino”, evocó.

“Siempre mantuvo una visión internacional, como lo demuestra su compromiso con la lucha contra el genocidio de Gaza: ‘El hambre utilizada como arma de guerra, jamás se había visto semejante atrocidad’. Despedir a Carlin hoy no es solo un necesario homenaje histórico. Se trata de un claro mandato político que refleja su legado y el de Langer: no resignarnos a que el lucro sea un fin en sí mismo y seguir luchando para garantizar a todos, empezando por la Tierra, un mundo verdaderamente bueno, limpio y justo”, concluyó.