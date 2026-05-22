Estados Unidos y la Argentina expresaron su “profunda preocupación” por la crisis que azota a Bolivia

A través de un comunicado difundido en nombre del Escudo de las Américas, Estados Unidos se pronunció respecto a la crisis que azota a Bolivia y manifestó su apoyo al presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. En el documento, que cuenta con la firma de las naciones que conforman el proyecto, la administración de Donald Trump expresó su “profunda preocupación” ante las crecientes manifestaciones de sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales en el país sudamericano.

“Los países miembros del Escudo de las Américas expresamos nuestra profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras que tienen como objetivo subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”, se lee al inicio del texto.

El documento fue compartido a través de la cuenta oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que depende del Departamento de Estado norteamericano

El Escudo de las Américas (Shield of the Americas, en inglés) es una iniciativa de seguridad regional impulsada por el presidente norteamericano Donald Trump que busca consolidar una coalición de países de América Latina para combatir a los carteles, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.

La administración estadounidense describe esta política bajo la llamada “Doctrina Donroe” y, a través de este esquema, busca sumar a socios establecidos en la región para perseguir los objetivos de Washington y fortalecer lazos con nuevos aliados estratégicos.

Además de Estados Unidos y Argentina, los países miembros son: Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

“Nos solidarizamos con el gobierno de Bolivia y exhortamos a los manifestantes a expresar sus inquietudes pacíficamente y a respetar las instituciones democráticas”, continúa el texto promovido por la secretaría de Estado norteamericana.

Milei y Trump durante el lanzamiento del Shield of the Americas SAUL LOEB - AFP

Según el escrito, “cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público. No podemos permitir el derrocamiento de líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, ni siquiera cuando cuentan con el apoyo de criminales y narcotraficantes".

Pereira Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Al cierre del documento, los países miembros aludieron a la figura presidencial de Bolivia: “Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones dañadas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos impiden que el combustible y los suministros médicos lleguen a muchos bolivianos. Los países miembros del Escudo de las Américas han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia“.

La situación en Bolivia

Este jueves el diálogo entre las agrupaciones sociales bolivianas y el gobierno comandado por Paz Pereira terminó de romperse luego de que esas organizaciones denunciaran que el Ejecutivo no atendió sus demandas.

En respuesta, volvieron a marchar por la tarde hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente, en un país paralizado desde hace casi tres semanas por bloqueos de rutas y caminos.

Asimismo, el mandatario no cerró las puertas a nuevas conversaciones. “Las organizaciones sociales, las que representan a las organizaciones sociales, siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno”, afirmó Paz Pereira al tomar juramento a su nuevo ministro de Trabajo, Williams José Bascopé.

El presidente anunció el miércoles una remodelación del gabinete con el objetivo de fomentar la “reconciliación” con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, y de implementar una política económica “más inclusiva” tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía.

“Invitamos siempre al diálogo y, más ahora que incorporamos un hombre del diálogo, un hombre de origen aymara, pero un hombre sobre todo convencido de que la patria está por encima de toda ideología", cerró el presidente.