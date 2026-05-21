Se rompe el diálogo en Bolivia y crece la presión contra Rodrigo Paz tras tres semanas de bloqueos

LA PAZ.– El diálogo entre las agrupaciones sociales bolivianas y el gobierno quedó roto este jueves, después de que esas organizaciones denunciaran que el Ejecutivo no atendió sus demandas. En respuesta, volvieron a marchar por la tarde hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente de centroderecha Rodrigo Paz Pereira, en un país paralizado desde hace casi tres semanas por bloqueos de rutas y caminos.

De todas maneras, el mandatario no cerró las puertas a nuevas conversaciones. “Las organizaciones sociales, las que representan a las organizaciones sociales, siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno”, afirmó Paz Pereira al tomar juramento a su nuevo ministro de Trabajo, Williams José Bascopé.

El presidente Rodrigo Paz Pereira al tomar toma juramento a su nuevo ministro de Trabajo, Williams José Bascopé AIZAR RALDES - AFP

El presidente anunció el miércoles una remodelación del gabinete con el objetivo de fomentar la “reconciliación” con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, y de implementar una política económica “más inclusiva” tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía.

“Invitamos siempre al diálogo y, más ahora que incorporamos un hombre del diálogo, un hombre de origen aymara, pero un hombre sobre todo convencido de que la patria está por encima de toda ideología", agregó el presidente.

Williams Bascopé, abogado, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien el miércoles había puesto su cargo a disposición del presidente.

Manifestantes marchan desde El Alto hacia La Paz AIZAR RALDES - AFP

Pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Asamblea de Maestros Rurales afirmaron que en las conversaciones no fueron atendidas sus principales demandas y marcharon este jueves nuevamente en La Paz con el objetivo romper el cordón de seguridad establecido por las fuerzas del orden en torno a la Plaza Murillo, en donde se ubican los principales edificios gubernamentales.

La movilización contó con el respaldo de organizaciones campesinas, trabajadores, jóvenes, mineros y grupos afines al expresidente Evo Morales.

“Si no hay respuesta, las protestas se radicalizarán”, advirtieron.

"Este gobierno piensa que cambiando sus ministros va a solucionar todos los problemas. Basta. Hace seis meses, que asumió, nosotros pensamos que iba a gobernador por nuestro país (...) Como organizaciones sociales seguimos aquí y no nos vamos a rendir", indicó un joven manifestante que se unió a la marcha en La Paz.

En este contexto, los líderes de la policía y el ejército anunciaron el fortalecimiento del cordón de seguridad en el centro de la capital con la instalación de barreras y vallas de contención. “Estamos tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la Plaza Murillo”, declaró el subdirector de la policía, Martín Gálvez.

Policías acordonan el ingreso a la Plaza Murillo, en La Paz AIZAR RALDES - AFP

“Esperamos que los manifestantes se abstengan de las acciones anunciadas. La policía boliviana está vigilante y preparada para cualquier situación”, agregó.

Durante la movilización, otro dirigente rechazó las declaraciones del presidente Rodrigo Paz, quien los calificó de “vándalos” y aseguró que se trata de ciudadanos que buscan mejores condiciones para el país. Además, responsabilizó al mandatario y a sus ministros por la crisis.

El sector productivo estimó en 600 millones de dólares las pérdidas causadas por los bloqueos que comenzaron a principios de mes.

La Paz y sus ciudades aledañas tienen más de 20 puntos de bloqueo de los más de 40 que hay a nivel nacional, en su mayoría protagonizados por campesinos y seguidores del expresidente Morales (2006-2019).

Desbloqueo de rutas

Simultáneamente, la policía de Bolivia comenzó este jueves a despejar una ruta central que une la ciudad de Cochabamba con el oeste del país, la carretera Suticollo-Parotani.

El operativo se desarrolló durante la madrugada a la altura del kilómetro 33, en inmediaciones de La Cabaña, donde efectivos policiales y militares utilizaron agentes químicos para despejar la carretera y restablecer la circulación vehicular.

Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz DAVID FLORES - AFP

“Producto de esta intervención tenemos nueve personas aprehendidas, las mismas que han sido identificadas y aprehendidas flagrantemente en el sector. Los detenidos habrían hecho uso de agentes explosivos, como la dinamita, para poder destruir una serranía y, de esta manera, cerrar esta vía fundamental”, señaló el sargento coronel Wilson Ernesto a Bolivia TV.

Las autoridades indicaron que, al advertir la presencia del contingente policial, los movilizados respondieron lanzando explosivos y piedras contra los uniformados antes de escapar hacia las partes altas de los cerros. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlos y posteriormente trasladarlos a instalaciones policiales.

Tras el desbloqueo, el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba reforzó la presencia de efectivos en puntos estratégicos como el sector de Quillacollo, Suticollo y los kilómetros 30 y 33, con el objetivo de evitar que la ruta vuelva a ser tomada por grupos movilizados.

En Suticollo, equipos policiales realizan controles a buses y minibuses para detectar a personas sospechosas de intentar reinstalar los bloqueos en el puente de Parotani y otros sectores de la carretera hacia el occidente del país.

Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz DAVID FLORES - AFP

En La Paz la policía buscaba mediante el diálogo establecer un corredor para el transporte de combustible. La noche del miércoles en la vecina ciudad de El Alto, que también tiene puntos de bloqueo, se logró el paso de 70 camiones cisterna con gasolina.

El jueves Chile, al igual que ya había hecho la Argentina, envió un avión Hércules de su Fuerza Aérea con alimentos.

El expresidente Evo Morales denunció que en el avión argentino se había enviado ayuda militar, “gases lacrimógenos” y municiones. Pero mediante un comunicado oficial, la oficina del presidente Paz Pereira aclaró que el avión llegó a Bolivia vacío y su único fin es el apoyo humanitario para el traslado de insumos entre el este y el oeste del país.

“La aeronave fue destinada únicamente al transporte de alimentos e insumos esenciales para contribuir al abastecimiento de la población en medio de la situación que atraviesa el país”, se lee en la nota.

Agencias AP y ANSA