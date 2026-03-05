Trump reemplazó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem tras fuertes críticas en el Congreso

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, sorprendió el jueves con la reasignación de su cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense, y anunció planes para reemplazarla por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, después de que ella fuera duramente interrogada por legisladores republicanos esta semana en audiencias del Congreso sobre diversos temas, incluido su conocimiento de un lucrativo contrato publicitario.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de Estados Unidos por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026″, escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido bien y ha tenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a desempeñarse como Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida“, agregó el mandatario, sin dar detalles.

“Agradezco a Kristi por su servicio en “Homeland”, se limitó a decir Trump.

Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, en el Comit de Servicios Armados del Senado en Capitol Hill, el 14 de enero de 2025 en Washington AFP

Respecto a Mullin, Trump destacó el “trabajo extraordinario” que hizo como representante de Oklahoma y el hecho de que sea un “expeleador profesional de MMA invicto“. Además, lo describió como “un guerrero MAGA”, haciendo referencia al movimiento en favor de su gobierno, Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), y dijo que “conoce la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda America First (Estados Unidos primero)“.

Trump mantiene una relación cercana con Mullin, republicano, y habla con él con regularidad.

Constroversias de Noem

Noem –la primera integrante del gabinete destituida en el segundo mandato de Trump– había sido una de las figuras clave del gobierno norteamericano en la ejecución de su plan de deportaciones masivas, una política que promovió agresivamente durante la campaña y que estuvo fuertemente influida por Stephen Miller, un importante asesor de la Casa Blanca.

Pero su gestión estuvo marcada por una serie de controversias, y su futuro había sido objeto de especulaciones entre los aliados de Trump durante varias semanas. El jueves, el presidente contradijo declaraciones que Noem había hecho bajo juramento en su audiencia del miércoles ante un panel del Senado: que Trump había dado su aprobación a una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza en la que ella aparecía.

Kristi Noem ofrece una conferencia de prensa en la frontera entre Estados Unidos y Mxico el 4 de febrero de 2026 en Nogales, Arizona GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nunca supe nada al respecto”, dijo Trump a Reuters. Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar y remitió a un periodista a las declaraciones del presidente a Reuters.

Noem ha enfrentado escrutinio de legisladores por la campaña, en la que el gobierno gastó 220 millones de dólares. Una de las empresas encargadas estaba vinculada al esposo de la exportavoz de Noem.

Los anuncios presentaban de forma destacada a Noem, incluso con una escena filmada a caballo en Mount Rushmore, en el estado natal de la exgobernadora de Dakota del Sur.

Kristi Noem estrecha la mano de una funcionaria de la Administracin de Seguridad en el Transporte en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas FR150753 AP

Presionada en una audiencia separada el martes sobre el proceso de adjudicación de los contratos de la campaña publicitaria, Noem dijo que todo se realizó mediante “un proceso competitivo” y que ningún funcionario designado políticamente había participado. El miércoles afirmó que el contrato “se hizo todo correctamente, todo legalmente”.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana que interrogó con dureza a Noem sobre los contratos publicitarios, dijo el jueves a los periodistas que recibió una llamada de Trump sobre su testimonio.

“Digámoslo así”, dijo Kennedy. “Su recuerdo y el recuerdo de ella son diferentes”.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times

Noticia en desarrollo