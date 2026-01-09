LA NACION
en vivo

Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias

Venezuela: nuevos presos políticos liberados entre los que estarían Biagio Pilieri y Enrique Márquez
Venezuela: nuevos presos políticos liberados entre los que estarían Biagio Pilieri y Enrique Márquez

Venezuela liberó al excandidato a presidente Enrique Márquez y el exdiputado Biagio Pilieri

En el marco de una serie de liberaciones de presos políticos, Venezuela liberó este jueves a última hora a los exdiputados locales Enrique Márquez y Biagio Pilieri, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. En total, los liberados ya son siete.

Pilieri es periodista y dirigente político del partido Convergencia. En diciembre cumplió 16 meses detenido y pasó gran parte en El Helicoide. Días atrás, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció el deterioro en su salud física y emocional debido a la falta de atención médica y las condiciones de encierro.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Por qué Estados Unidos quiere comprar Groenlandia
    1

    Por qué Estados Unidos quiere comprar Groenlandia

  2. El precio del petróleo cae luego que Trump anunciara la entrega de barriles por parte de Venezuela
    2

    El precio del petróleo cae luego que Trump anunciara la entrega de barriles a EE.UU. por parte de Venezuela

  3. Los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
    3

    Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela

  4. Qué dijo Diosdado Cabello en su aparición en TV tras la detención de Maduro
    4

    Qué dijo Diosdado Cabello en su aparición en TV tras la detención de Maduro

Cargando banners ...