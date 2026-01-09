Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

En el marco de una serie de liberaciones de presos políticos, Venezuela liberó este jueves a última hora a los exdiputados locales Enrique Márquez y Biagio Pilieri, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. En total, los liberados ya son siete.

Pilieri es periodista y dirigente político del partido Convergencia. En diciembre cumplió 16 meses detenido y pasó gran parte en El Helicoide. Días atrás, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció el deterioro en su salud física y emocional debido a la falta de atención médica y las condiciones de encierro.