Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Venezuela liberó al excandidato a presidente Enrique Márquez y el exdiputado Biagio Pilieri
En el marco de una serie de liberaciones de presos políticos, Venezuela liberó este jueves a última hora a los exdiputados locales Enrique Márquez y Biagio Pilieri, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. En total, los liberados ya son siete.
Pilieri es periodista y dirigente político del partido Convergencia. En diciembre cumplió 16 meses detenido y pasó gran parte en El Helicoide. Días atrás, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció el deterioro en su salud física y emocional debido a la falta de atención médica y las condiciones de encierro.
Por otra parte, Márquez es exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y excandidato presidencial por el partido Centrados. Había sido detenido un año atrás, el 7 de enero de 2025. “Ya terminó todo”, le dijo a su esposa en un barrio de Caracas donde fue trasladado por policías junto a Pilieri.
Minutos más tarde se conoció un video en el que se ve a Márquez hablando con su hijo tras más de un año de detención. “Pronto estaré ahí con ustedes. Cuidate mucho y que Dios te bendiga”, expresó.
Seguí leyendo
Liberación de presos. Abrazos, ansiedad y vigilancia en la frontera: la extenuante espera de los familiares de detenidos venezolanos
Resurgió de las cenizas. Fue un pueblo pesquero, una mega explosión lo hizo casi desaparecer y ahora se erige como una gran urbe
“No estamos subordinados”. El chavismo inició la liberación de presos bajo fuerte presión de Washington y crece la expectativa
- 1
Por qué Estados Unidos quiere comprar Groenlandia
- 2
El precio del petróleo cae luego que Trump anunciara la entrega de barriles a EE.UU. por parte de Venezuela
- 3
Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
- 4
Qué dijo Diosdado Cabello en su aparición en TV tras la detención de Maduro