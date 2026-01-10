Tras el anuncio celebrado por Trump, el chavismo liberó a menos del 1% de los presos políticos en Venezuela

CÚCUTA, Colombia.– De la algarabía a la angustia. Familiares de presos políticos, organizaciones y activistas de derechos humanos se mantienen en alerta este viernes a las puertas de las prisiones venezolanas en espera de que el chavismo teledirigido desde Washington cumpla con su promesa y libere a los reos, esos que nunca existieron según la revolución.

Una incertidumbre que no parece compartir Donald Trump, quien mostró su complacencia ante la supuesta apertura de las cárceles, anunciada anteayer, algo que todavía no ha sucedido. La realidad es que, en rigor, el chavismo ha aumentado los decibeles de su crueldad, todo un clásico revolucionario.

Tras un día y medio desesperantes sólo se confirmaron cuatro liberaciones más a los cinco españoles que aterrizaron el jueves en el aeropuerto de Barajas.

Familiares de los presos políticos exigen su liberación frente a la cárcel de El Helicoide JUAN BARRETO� - AFP�

Se trata del excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente opositor Biagio Pilieri, miembro de la plana mayor de Plataforma Unitaria, capturados en el proceso de persecución postelectoral de 2024, así como la dirigente regional Aracelis Balza, militante de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. El cuarto es el sargento mayor Larry Osorio, encarcelado en 2021 como represalia contra su hermano.

“En algunos recintos, los funcionarios alegan desconocer cualquier orden de excarcelación. En otros, aun reconociendo los anuncios públicos, señalan la supuesta ausencia de boletas. Esta opacidad y discrecionalidad no es un error: es un patrón sostenido, diseñado para desgastar, confundir y revictimizar a las familias”, protestó de forma airada Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, que murió en la cárcel del Helicoide tras una década entre sus rejas, y hermana de dos presos políticos.

Un grafiti con el derrocado presidente Maduro como "superbigote", el personaje que había inventado el régimen JUAN BARRETO� - AFP�

Las únicas liberaciones que se llevaron a cabo de forma urgente fueron las de cinco de los 20 presos españoles. Y fue así porque ya estaban avanzadas antes de la operación militar del 3 de enero, en la que fuerzas norteamericanas capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores. Varias de las otras familias han recibido noticias desde el interior de las prisiones que las hace mantener la esperanza.

“No han excarcelado ni al 1% de los presos políticos”, decía una de las pancartas de los familiares que comenzaron una vigilia frente al siniestro Helicoide caraqueño. El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha apostado por acciones similares en cada uno de los centros de reclusión. “Nuestra presencia es un mensaje claro: no están solos, los esperamos en casa”, exhortó el Clippve a través de un comunicado.

A la espera de novedades

“Seguimos a la espera de alguna novedad”, reconoció Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Su yerno, Rafael Tudares, aparecía en las primeras listas extraoficiales de distintas organizaciones, junto a un ramillete de los prisioneros políticos más reconocidos. Según los cálculos del Foro Penal, las cárceles revolucionarias albergan a 814 presos políticos, tras las excarcelaciones del 25 de diciembre y del 1 de enero.

Un peluquero corta el pelo en plena calle durante una marcha de apoyo al régimen en Caracas FEDERICO PARRA� - AFP�

“Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio”, insistió González Urrutia.

El chavismo reciclado liderado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez mueve de esta forma su péndulo para contentar a unos y otros. La presidenta encargada dirigió en la noche del jueves un homenaje a los “héroes” del 3 de enero, en el que estuvo presente el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

“La revolución bolivariana y chavista y la revolución cubana en sus destinos y en su lucha común serán ejemplos para la liberación de los pueblos de nuestra América”, señaló emocionado el enviado cubano, quien hizo hincapié en la supuesta heroicidad de los 32 agentes de élite, escoltas de Maduro, caídos durante la operación de extracción.

Una marcha oficialista en las calles de Caracas FEDERICO PARRA� - AFP�

Los ojos del país miran ahora a Diosdado Cabello, jefe del aparato policial y líder del ala radical, que intentó hacer una demostración de fuerza en la calle, rodeado de metralletas. “Tener el monopolio de las armas nos ha permitido el control para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia”, dijo el ministro de Interior.

La calle bajo control, en todos sus sentidos. Tan tranquilas que dos aviones estadounidenses aterrizaron este viernes en Caracas sólo seis días después de que más de un centenar de aeronaves militares destruyeran las defensas aéreas y facilitaran la operación de extracción de Nicolás Maduro.

En uno de los aviones viajaron los diplomáticos que ultiman la apertura de la embajada. El otro parece destinado para los presos de origen estadounidense que todavía permanecen en las cárceles chavistas.

“Claramente las facciones del régimen piensan que un acomodo con Trump es posible. Para ellos entregar cualquier riqueza es accesorio. Pero consideran que Trump tiene un tiempo de caducidad. El 3E fue una rutilante victoria táctica para la administración Trump, pero aún no hay victoria estratégica”, advirtió el analista Jorge Lazo.