¿Estocolmo en lugar de Roma? ¿Octubre en vez de julio? Cómo las olas de calor están cambiando los viajes a Europa

NUEVA YORK.- Era mediados de julio, la temporada alta de viajes de verano, y las noticias de Europa no se veían bien: un “defecto en la superficie” inducido por el calor hizo cerrar brevemente la pista del aeropuerto de Luton en Londres. Los trenes se retrasaron o cancelaron en Gran Bretaña debido al sobrecalentamiento de las vías. Más de dos docenas de estaciones meteorológicas en Francia registraron sus temperaturas más altas. Y los incendios forestales ardieron en las regiones turísticas de Francia, España, Portugal, Italia y Grecia, incluso en las afueras de Atenas.

“Si estabas en el centro de la ciudad, podías mirar hacia afuera y ver la Acrópolis, y en la distancia podías ver la neblina roja”, dijo Peter Vlitas, vicepresidente ejecutivo de Internova Travel Group, quien estuvo en Atenas durante el incendios forestales, que los bomberos controlaron desde entonces.

Vlitas agregó que podía oler el humo de su hotel y que a veces tenía que cerrar la puerta para evitar que entrara ceniza fina en su habitación. Pero la vida en Atenas, dijo, siguió más o menos como de costumbre.

“Los bares están llenos por la noche y los taxistas están ocupados, lo que siempre es un gran barómetro”, dijo el Sr. Vlitas, todavía en Atenas. “Grecia está experimentando lo que mismo que el resto de Europa: un número récord de turistas”.

En esta imagen de archivo, un bombero trata de extinguir las llamas durante un incendio cerca de la localidad de Megara, al oeste de Atenas, Grecia, el 20 de julio de 2022. (AP Foto/Petros Giannakouris, archivo)

Después de más de dos años de posponer sus vacaciones, los viajeros se resisten a cancelar sus viajes, incluso ante el clima que acapara los titulares. Pero varias personas en la industria describieron un número creciente de viajeros que están ajustando sus planes para tener en cuenta las altas temperaturas, ya sea cambiando destinos, modificando sus horarios diurnos o retrasando sus viajes uno o dos meses.

Dado el ritmo y la trayectoria del cambio climático, es probable que tales cambios se vuelvan más comunes y más necesarios en los próximos años. Eso es especialmente cierto para los viajes a Europa, una región que los investigadores del clima han descrito como el “epicentro” del intenso calor del verano, y donde predicen que las futuras olas de calor serán más largas, más frecuentes y más intensas.

Una mujer se refresca en un ventilador nebulizando agua junto al Coliseo, en Roma Andrew Medichini - AP

Incluso con el alto número de turistas de este verano, ya hay señales sutiles de que el calor está provocando cambios que podrían convertirse en la norma en el futuro. El calendario de viajes de verano de Europa ha comenzado a extenderse hacia los meses más tranquilos (y más frescos) de abril, mayo, septiembre y octubre, mientras que muchos viajeros están comenzando a cambiar sus itinerarios hacia el norte y hacia las costas.

Itinerarios cambiantes

Karen Magee, vicepresidenta sénior y gerente general de In the Know Experiences, dijo que, a partir de mediados de julio, su agencia de viajes comenzó a recibir llamadas de clientes que preguntaban si podían ajustar sus planes de viaje para tener en cuenta el calor.

“Eso fue nuevo”, dijo Magee. “No recuerdo la última vez que tuvimos personas llamando y diciendo: ‘Tal vez vamos a saltarnos Roma y optar por una ciudad más accesible a la playa’. O tal vez acortaron su itinerario en la ciudad y optaron por ir a otras ciudades italianas un poco antes de lo que habían planeado”.

Dolev Azaria, el fundador de Azaria Travel, ayudó a una familia a tomar la decisión de última hora de pasar los primeros cinco días de sus vacaciones en Ámsterdam en lugar de Roma, solo para evitar el calor. Otros clientes desecharon sus planes para la Toscana y volvieron a reservar para Sicilia, donde al menos tendrían una brisa mediterránea.

“El objetivo es trasladar a un cliente de cualquier ciudad atrapada por el calor a una frente al mar”, dijo Azaria. “Así que han surgido lugares como Copenhague y Ámsterdam, lugares a los que quizás nuestros clientes no hubieran elegido ir originalmente”.

Pero Azaria dijo que, hasta el momento, no ha tenido cancelaciones totales: “Ha habido mucha demanda reprimida. Básicamente estamos condensando dos años de viaje en este verano”.

Mirando hacia el próximo año, Azaria está planeando una temporada de viajes de verano prolongada: “Ya estamos viendo que el verano realmente se extiende hasta finales de septiembre, incluso hasta mediados de octubre”, dijo.

Cualquier viajero que pueda considerar abandonar un viaje debido al calor extremo puede descubrir que las políticas de cancelación dejan pocas oportunidades para un reembolso. Los clientes de Jude Vargas, asesor de viajes y fundador de Pyxis Guides, estaban preocupados por el calor en un próximo viaje familiar a Portugal, pero terminaron quedándose con él.

Una mujer bebe de una botella de agua cerca de la Fontana de Trevi en el centro de Roma, el 19 de julio de 2022, en medio de una feroz ola de calor que arrasa Europa ANDREAS SOLARO - AFP

“Les preocupaba que sus hijos estuvieran afuera”, dijo Vargas. “Pero debido a las políticas de cancelación, simplemente se dieron cuenta, ‘Está bien, estamos comprometidos’”.

Incluso es poco probable que un seguro de viaje cubra a los viajeros que cancelan un viaje debido a una ola de calor, dijo Dan Drennen, director de ventas y marketing de Travel Insurance Center. La única póliza que se aplicaría en tal escenario es el seguro de “cancelación por cualquier motivo”, dijo Drennen. Agregó que este tipo de seguro suele ser un 40 por ciento más caro que la cobertura normal y, por lo general, reembolsa un máximo del 75 por ciento del costo total del viaje. Aconsejó a los viajeros que investiguen y hablen con un asesor antes de comprar un seguro, para que entiendan qué está cubierto y qué no.

“La gente asume que estas políticas lo hacen todo y no es así”, dijo Drennen.

Guía para enfrentar el calor

Aquellos que están comprometidos con viajar pueden tomar una serie de pasos prácticos para controlar el calor. Vargas ha estado ayudando a sus clientes a cambiar sus recorridos de la tarde a las horas más frescas de la noche, pero debido a que esta temporada de viajes está tan ocupada, puede ser difícil encontrar lugares de última hora. También recomienda viajar con una botella de spray con un ventilador adjunto, un dispositivo portátil que describió como “una gracia salvadora, especialmente si tienes niños”. Tener un paraguas para usar como parasol también puede ayudar. Agregó que, pensando en viajar el próximo año, se está enfocando en meses como mayo y octubre.

Héctor Coronel Gutiérrez, director de turismo del Ayuntamiento de Madrid, aconsejó a los visitantes que viajan a su ciudad en pleno verano que busquen espacios verdes, entre ellos el Parque Madrid Río, que cuenta con muchas zonas de sombra y una zona de fuentes donde los niños pueden jugar con el agua. Agregó que, si bien julio y agosto son calurosos, la ciudad tiende a ser más tranquila que en mayo y junio, por lo que es fácil evitar las multitudes.

Los niños se refrescan en una fuente en Colmar, este de Francia, el 15 de junio de 2022 SEBASTIEN BOZON - AFP

También es fácil encontrar aire acondicionado en España, aunque los visitantes pueden encontrar edificios más cálidos de lo que están acostumbrados. A principios de esta semana, en un intento por reducir el consumo de energía, el gobierno español anunció que los centros comerciales, cines, aeropuertos y otros lugares ya no podrán ajustar sus termostatos por debajo de los 27 grados centígrados.

Aún así, el escritor de viajes y operador turístico Rick Steves, quien recientemente regresó de España, dijo que los viajeros de verano en realidad pueden sentirse más cómodos en Madrid que en una ciudad como Londres, París o Frankfurt, donde las altas temperaturas -el aire acondicionado- no son la norma.

“Lugares que están acostumbrados al calor fuerte, como España, bueno, tienen un estilo de vida que se adapta a eso: duermen la siesta, tienen toldos de lona sobre los pasillos para que las personas puedan tener sombra mientras caminan, tienen restaurantes que están diseñados para permitir que la gente coma en lugares ventilados”, dijo Steves.

Además de los pasos prácticos como usar protector solar y beber mucha agua, Steves aconsejó a los viajeros que reserven sus entradas para el museo con anticipación para evitar hacer fila en el calor. Al planificar viajes futuros, se hizo eco de la recomendación de Vargas de que las personas consideren viajar durante la “temporada intermedia”, que su compañía de viajes ahora define como abril y octubre, ya no mayo y septiembre.

“Este es un período de ajuste a medida que nos preparamos para vivir a través del empeoramiento del impacto del cambio climático”, dijo Steves, quien señaló la ironía de los viajeros que se quejan de las temperaturas más altas incluso cuando se suben a sus vuelos cargados de carbono a Europa. Sugirió compensaciones de carbono, pero los expertos generalmente están de acuerdo en que esos programas por sí solos no pueden cubrir el costo total de carbono de nuestros vuelos.

En esta foto de archivo tomada el 17 de julio de 2022, una vista aérea muestra a turistas en la playa Mare e Sole en Pietrosella, en la isla mediterránea francesa de Córcega PASCAL POCHARD-CASABIANCA - AFP

Incluso si detuviéramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, una cierta cantidad de calentamiento adicional ya está integrado en el sistema, dijo la doctora Rebecca Carter, quien dirige el trabajo de adaptación climática en el Instituto de Recursos Mundiales, un grupo de expertos con sede en Washington, no han dejado de arrojar gases que calientan el clima: las emisiones de dióxido de carbono están aumentando y el planeta se está calentando más rápido que nunca.

El intenso calor de este verano “no es una casualidad”, dijo Carter, sino “el comienzo de una tendencia que veremos más”.

La evidencia sobre el terreno en Europa es clara: en Gran Bretaña, los 10 años más calurosos en los libros de registro (que se remontan a 1884) han ocurrido todos en este siglo. En Alemania, el número anual promedio de “días calurosos” (aquellos con temperaturas que alcanzan los 30 grados centígrados, o más) ha tenido una tendencia significativamente mayor desde la década de 1950. Y en Francia, los científicos han calculado que las temperaturas promedio en la ciudad nororiental de Estrasburgo ahora son más o menos equivalentes a las observadas en Lyon, que se encuentra a unas 390 kilómetros al sur-suroeste, en la década de 1970.

Carter agregó que el cambio climático seguirá presentándose en forma de olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos, muchos de los cuales interrumpirán la logística de los viajes. Pero cuando se trata de decisiones de viaje individuales, gran parte se reducirá a la tolerancia personal.

“En la larga lista de factores por los que todos pasamos cuando decidimos a dónde ir, cuándo ir, si ir”, dijo Carter, “el clima y el cambio climático deberían ser parte del cálculo”.

Por Paige McClanahan