Europa se cierra al mundo y se multiplican los controles internos

La policía alemana reforzó los controles en sus fronteras terrestres con los países vecinos Crédito: Sebastien Bozon / AFP

Luisa Corradini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020

PARÍS.- Cierre de fronteras exteriores e interiores , confinamiento de países enteros, declaraciones de estado de emergencia, suspensión de enlaces marítimos y aéreos. La Unión Europea ( EU ) multiplicó en las últimas horas sus medidas de excepción para hacer frente a la expansión de la pandemia del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) definió ayer como "la mayor crisis sanitaria de nuestra época".

"Desde este martes y por 30 días, las fronteras exteriores de la Unión Europea y del espacio Schengen permanecerán cerradas". La inimaginable medida, que aislará del mundo a los 446 millones de habitantes de la región geográfica más libre del planeta, fue confirmada anoche ante las cámaras de televisión por Emmanuel Macron .

Con gesto grave, en su segunda intervención en diez días, el presidente francés informó a sus conciudadanos no solo que Francia entrará hoy en un confinamiento total, sino que toda la UE -considerada actualmente por la OMS epicentro de la pandemia- estará vedada al resto del planeta.

Para los especialistas, el confinamiento parece ser la única manera de evitar una hecatombe que podría contaminar al 70% de los habitantes del mundo y provocar un inconcebible número de muertos.

Según esas proyecciones, Francia -sexta potencia global, de 65 millones de habitantes-, podría registrar a fines de 2021 entre 350.000 y 500.000 muertos si ningún medicamento o vacuna fuera descubierto hasta entonces. Con leves diferencias, todas las modelizaciones prevén las mismas cifras escalofriantes para el resto del mundo.

"Concretamente, durante 30 días estarán suspendidos todos los viajes entre países no europeos y países de la UE", dijo Macron, aclarando que "todos los franceses que se encuentran actualmente en el extranjero podrán regresar a Francia".

Poco antes, la Comisión Europea (CE) había propuesto instaurar la interdicción de entrar al territorio a todos los ciudadanos de países exteriores al bloque.

"Mientras menos desplazamientos haya, mejor podremos contener el virus", dijo la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen.

La propuesta debe ser, sin embargo, aprobada por todos los jefes de Estado y de Gobierno que mantendrán hoy una videoconferencia para coordinar la respuesta a nivel continental.

Pero la decisión de Europa no es una excepción. La lista de países que cierran sus fronteras se extiende cada día más. Dentro de la UE, Polonia, Lituania, Dinamarca, Eslovaquia, Chipre y República Checa hicieron lo mismo. Ayer, España -en estado de emergencia desde el sábado- anunció la clausura de sus fronteras a partir de la medianoche "para contener la expansión del virus". Sin ser miembro del bloque, Rusia seguirá el ejemplo a partir de mañana y hasta el 1° de mayo, excepto para los residentes permanentes.

Varios países fronterizos de Estados muy afectados por el coronavirus decidieron también medidas de aislamiento: Austria y Hungría prácticamente cesaron sus entradas y salidas con Italia, mientras Portugal cerró sus fronteras con España.

Adiós a la libre circulación

Dentro del espacio Schengen, que establece la libre circulación entre 26 países europeos, muchos gobiernos han decidido reforzar sus controles fronterizos.

Así lo hizo anteayer Alemania con cinco países vecinos: Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo. Eslovenia, por su parte, estableció controles sanitarios en sus fronteras.

Aun coordinada entre países miembros, la iniciativa de cerrar parcialmente las fronteras interiores de Europa significa un golpe duro para el sacrosanto principio de la libre circulación de personas, uno de los logros más importantes de la construcción europea.

Tratándose de Berlín, la decisión representa un cambio radical de estrategia. "En Alemania, estimamos que el cierre de fronteras no es la respuesta adecuada" para luchar contra la propagación de la epidemia, había afirmado el 11 de marzo la canciller Angela Merkel, firme defensora de los acuerdos de Schengen. "No vamos a sacarnos el virus de encima cerrando las fronteras. El Covid-19 ya está entre nosotros y tenemos que aceptar la idea", había explicado por su parte el ministro alemán de Salud Pública, Jens Spahn, el mismo día.

Por las mismas razones, el cierre de fronteras tampoco es una medida considerada como eficaz por la mayoría de los científicos. Para todos, la única medida útil es la llamada "distancia social". En otras palabras, confinar a la gente en sus casas y evitar al máximo todo contacto interpersonal.

En su discurso, emitido por televisión, Emmanuel Macron justificó las estrictas medidas por la razón de que la gente no había respetado los anteriores pedidos de mantener esa distancia. "Vimos a la gente reunirse en parques, en mercados llenos de personas, restaurantes y bares que no siguieron las instrucciones. No solo no se están protegiendo a sí mismos, sino que no están protegiendo a los demás", le dijo a la población francesa.

Fronteras exteriores

Francia considera a su vez que el cierre y los controles en las fronteras interiores del bloque no representan una medida eficaz para frenar el virus, teniendo en cuenta que la epidemia golpea a todo el continente europeo.

Partidario de la preservación del espacio Schengen, Macron cree que es mucho mejor reforzar las fronteras exteriores de la UE, previendo para ello un dispositivo especial para aquellos países de la UE que no pertenecen al área de libre circulación.

Pero el cierre de las fronteras exteriores de la UE tampoco es considerado por los especialistas como una medida eficaz desde el punto de vista sanitario.

"Parece más bien y destinada a provocar un efecto psicológico en la población", afirman.

En todo caso, la llegada de extranjeros a Europa se había visto sensiblemente reducida en los últimos días después que numerosos países de África, América Latina, América del Norte y Asia anunciaron la suspensión de sus vuelos con algunos o todos los países de la UE.