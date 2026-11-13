Europa se pone de acuerdo sobre cómo negociar con Rusia y EE.UU. sobre el futuro de Ucrania

PARÍS.– Europa intentó este viernes en Dublín acelerar su ritmo diplomático para sacar provecho del inesperado cambio de actitud de Donald Trump, que decidió apoyar la participación europea en las conversaciones con Rusia para un posible retorno a la paz en Ucrania.

Los 27 acabaron poniéndose de acuerdo sobre un equipo que represente al bloque, mientras que la financiación de Kiev y la sucesión de Christine Lagarde seguían siendo el núcleo de la cuestión. Pero, ¿por qué Trump cambió de opinión?

Bastó un viaje de ida y vuelta entre el Kremlin y una pista de aterrizaje irlandesa para que la puerta se entreabriera. El jueves por la noche, en la base aérea de Baldonnel, a las afueras de Dublín, Jared Kushner, yerno y enviado de Donald Trump, soltó la frase que los europeos llevaban casi dos años esperando: “No podemos cerrar este acuerdo sin que los europeos estén presentes en la mesa”.

Los líderes europeos se acomodan para la "foto de familia" en la cumbre de Dublín Virginia Mayo - AP

Unas horas antes, junto a Steve Witkoff, salía de una reunión con Vladimir Putin, a quien ambos le repitieron -según Kushner- que la presencia europea era “muy importante”. Witkoff, el improvisado diplomático y amigo del presidente norteamericano, confirmó que los europeos serán invitados al próximo ciclo de negociaciones.

Así, este viernes, los 27 líderes de la Unión Europea (UE), reunidos en la capital irlandesa jueves y viernes en la novena cumbre de la Comunidad Política Europea y otra dedicada a la inteligencia artificial, pasaron la jornada absortos en una cuestión vertiginosa: ahora que les ofrecían una silla, ¿quién se iba a sentar en ella?

Durante mucho tiempo, Europa se limitó a observar de lejos. En febrero de 2025, Washington entabló el diálogo con Moscú por su cuenta. En agosto, en Anchorage (Alaska), los europeos presenciaron con estupor la actitud condescendiente de Trump hacia Putin.

En noviembre, un primer plan estadounidense de 28 puntos, redactado sin los aliados de Kiev, fue considerado sumamente favorable al Kremlin.

El giro actual del presidente de Estados Unidos se debería, ante todo, a la magnitud del mercado que está en juego. Washington ya no habla solo de un alto el fuego en Ucrania, sino de un acuerdo más amplio sobre la seguridad de todo el continente.

El 5 de noviembre, tras recibir al enviado de Putin y director del fondo soberano ruso, Kirill Dimitriev, Trump prometió un “acuerdo grande y maravilloso” que no se limitaría a Ucrania, sino que podría concernir a “toda Europa”. Su equipo situó la “seguridad colectiva” en el primer puesto de la agenda, según señaló el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, confirmando ese cambio de escala.

Vladimir Putin y Donald Trump en la cumbre que sostuvieron en Anchorage, Alaska ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El Kremlin habla por su parte de una nueva arquitectura de seguridad europea que incluiría, entre otras cosas, pactos de no agresión con los países de la OTAN. Washington también pidió a Moscú una nueva propuesta de acuerdo de seguridad con Europa, aunque esta debería retomar las exigencias habituales de Rusia, como las limitaciones a la expansión de la OTAN o a su presencia militar.

Sin embargo, no se puede rediseñar la arquitectura de seguridad de un continente sin sus propios ocupantes.

“Putin no tiene derecho de veto sobre la seguridad europea”, recordó Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, para quien no se podrá aplicar ningún acuerdo sin la participación de Bruselas. Kallas argumenta que Europa ya cuenta con una arquitectura de seguridad, que Rusia viola sistemáticamente los tratados que la sustentan y que Putin no tiene ningún derecho de veto.

Y justamente, en los planes ruso-norteamericanos hay, sin embargo, un “pero”. Europa tiene el control de las finanzas ucranianas, las sanciones y los activos rusos congelados. Y todos ellos son instrumentos que Washington pretende utilizar para imponer el cumplimiento de un acuerdo. Además, la UE proporcionaría el grueso de las tropas de la Fuerza Multinacional de Ucrania, cuyo primer gran ejercicio se prolongará hasta el 22 de noviembre.

“Sin los europeos, no hay apoyo a Ucrania. El apoyo estadounidense se ha agotado”, sentenció el jueves el presidente francés Emmanuel Macron.

El factor crítico es el tiempo. Según responsables estadounidenses, las conversaciones de Abu Dabi de los días 10 y 11 de noviembre debían ser las últimas sin la presencia de los europeos.

Trump tiene previsto encontrarse con Putin y Xi Jinping en la cumbre de la APEC, en Shenzhen, los días 18 y 19 de noviembre. Y, conociendo al inquilino de la Casa Blanca, todos se muestran a la defensiva. “Por favor, que no haya sorpresas”, advirtió el canciller alemán Friedrich Merz, atormentado por el recuerdo de Anchorage.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, habla en rueda de prensa en Dublín Liam Mcburney - PA Wire DPA

Pero, ¿se trata en efecto de una conversión sincera? Las capitales europeas lo dudan. Temen que Washington ceda ante las demandas rusas respecto a la OTAN: Putin exige el retiro de las tropas de la Alianza de sus fronteras y rechaza la presencia de cualquier soldado europeo en Ucrania.

Moscú sigue sin querer a los europeos en la negociación directa, y el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, los comparó “con arañas peleándose dentro de un frasco”. Kushner asegura que Putin está “dispuesto a intentarlo”.

Por su parte, los ucranianos han confesado a sus aliados que en Abu Dabi no percibieron ningún cambio en los objetivos de guerra rusos, a pesar de haberse acordado un importante intercambio de prisioneros.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, por su parte, considera que “hablar de negociaciones es una exageración”.

Los cinco elegidos

El problema era saber quién se sentaría. Este viernes, tras una jornada de disputas entre los partidarios de un enviado único y los de un equipo, los líderes alcanzaron un compromiso muy europeo: las futuras conversaciones contarán con responsables de seguridad nacional de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia -el llamado formato E5-, apoyados por representantes de la Comisión y del Consejo Europeo.

“Es esencial tener un equipo y hablar con una sola voz”, explicó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, recordando que el propio Trump confió la negociación a dos enviados.

Emmanuel Macron conversa con Antonio Costa en la foto de familia de la cumbre en Irlanda Virginia Mayo - AP

Según fuentes europeas, se enfrentaban tres bandos. El primero apoyaba al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, cuyo mandato “proviene directamente del Consejo” y lo hace “responsable” ante los Estados miembros, según defiende Kristen Michal. Costa proponía repartir la tarea: la reconstrucción y la adhesión de Ucrania para la UE, y las garantías de seguridad para la Coalición de Voluntarios, el organismo creado por Emmanuel Macron y el entonces primer ministro británico Keir Starmer.

“El futuro de la seguridad europea nunca podrá debatirse sin Europa”, asegura.

La premier italiana, Giorgia Meloni, quien impuso el tema al denunciar el “desorden” de los formatos europeos, aceptaba la idea, al igual que Polonia y Luxemburgo.

El segundo bando estaba formado por París y Berlín, que no tienen ninguna prisa por ceder su asiento a Bruselas. Merz defendía el modelo E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido-, calificándolo de “formato consolidado”. Macron sostenía que Europa debe primero ponerse de acuerdo sobre sus propuestas antes de elegir a un vocero. Por su parte, Micheál Martin recordaba que la representación “no puede limitarse únicamente a la Unión Europea”, ya que la coalición trasciende ampliamente sus fronteras. El tercer grupo, el más solitario, apostaba por Kaja Kallas.

“Sé que los rusos no me quieren”, reconoció la estonia, quien reclamaba el puesto en nombre de los tratados. Un diplomático europeo la consideró “sin duda la peor persona que se podría elegir”. Otro replicó que Putin haría precisamente lo mismo: enviaría a quien nadie quiere ver.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Archivo) JOHN THYS - AFP

Pero además de la silla está la factura… Kiev se enfrenta a un agujero de 70.000 millones de euros en su presupuesto de 2027. La Comisión Europea contempla un nuevo préstamo de 45.000 millones, además de los 45.000 millones ya previstos para ese año. Esto dejaría unos 25.000 millones pendientes para obtener de terceros países.

Merz escribió a Costa para vincular este asunto al próximo presupuesto europeo, negándose a que algunos se beneficien de la seguridad común sin pagar. Eslovaquia, Chequia, Hungría y Bulgaria se resisten, mientras que continúa el debate sobre la utilización de los activos rusos congelados a través de una estructura controlada por la UE.

El veredicto se conocerá en la cumbre europea de los días 26 y 27 de noviembre.

El último asunto en la agenda de Dublín de estos dos días fue la sucesión de Christine Lagarde, quien dejará el Banco Central Europeo (BCE) el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que termine su mandato. Dos nombres han cobrado fuerza en los últimos días: el español Pablo Hernández de Cos, director de la Cámara de Compensación Internacional, y el neerlandés Klaas Knot.

Se espera que Macron y Merz, quienes trataron el tema el jueves, negocien este puesto junto con otras vacantes en el Directorio. Se prevé que se alcance un acuerdo a finales de noviembre, antes de las elecciones presidenciales de Francia -en abril y mayo- que, teniendo en cuenta el avance de la extrema derecha y la extrema izquierda, podrían complicarlo todo.

Después de tanto insistir, Europa obtuvo lo que reclamaba desde hace dos años: una invitación y una delegación para asistir. Ahora le queda demostrar que ese equipo de 27 cabezas sabe hablar con una sola voz, antes de que otros hablen en su nombre.