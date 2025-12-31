Ante el bloqueo del petróleo: Nicolas Maduro avisó que tiene una nueva fuente de divisas para Venezuela

CARACAS.- En medio de las tensiones por el despliegue militar norteamericano en el Caribe y el Pacífico y la reciente confiscación de dos buques petroleros, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su decisión de convertir a su país en una “potencia exportadora de alimentos”, y enfatizó: “Nos los arrancarán de las manos”.

La información la dio a conocer el propio mandatario durante una visita a los sectores El Volcán y La Guamacaya de la Comuna Agroproductiva “Por Amor y Lealtad a Chávez”, en Macarao, Caracas, donde subrayó la necesidad de impulsar un modelo agrícola sustentable.

“Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos y orgánicos al 100%”, dijo.

Destacó que esa producción será clave para el desarrollo económico y para abrir nuevas oportunidades de exportación. “Todo alimento orgánico que produzca en Venezuela en los años que estar por venir que nos vamos a convertir en una gran potencia exportadora de alimentos, el mundo entero no los va a agradecer y nos lo van a arrancar de las manos y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisas: la exportación de alimentos. Eso está decretado”, afirmó.

Asimismo destacó que hoy día, “el 99 % de los alimentos [que se consumen localmente] son producidos en tierra venezolana. Debemos poner todas las tierras productivas y tenemos el instrumento, el poder comunal”.

Según el gobierno, el Plan Especial a ejecutarse en el 2026 es la siembra de diez millones de árboles frutales y medicinales en todo el país.

Industria en declive

Pese a que con sus 303.000 millones de barriles Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, por la falta de modernización y el bloqueo, la industria petrolera local viene un franco declive desde su época dorada de los años 70.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (AFP)

Sin modernización ni mantenimiento, la infraestructura petrolera es hoy obsoleta. El país tiene largas filas en las estaciones de servicio para poder comprar un combustible que escasea. Y estudios independientes y de la propia petrolera estatal Pdvsa estiman que se necesitarían más de 60.000 millones de dólares para modernizar las plantas en un plazo de por lo menos una década, y eventualmente alcanzar los 3,5 millones de barriles diarios de su pico histórico.

A mediados de este mes, el presidente norteamericano Donald Trump anunció además un bloqueo para todos los buques que entren y salgan de Venezuela.

Trump exigió que el país caribeño devuelva los activos que incautó a las compañías petroleras estadounidenses hace años, luego de la llegada al poder de Hugo Chávez.

El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela Vantor - AP

Además acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, denunció.

Tras estos anuncios, las fuerzas norteamericanas ya incautaron dos buques petroleros.

Aunque muchos barcos que recogen petróleo en Venezuela están sometidos a sanciones, otros que transportan petróleo del país y crudo de Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que para el gigante asiático representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, y los envíos en diciembre van camino de superar los 600.000 barriles diarios, según los analistas.

Agencias AFP y AP