Fallas, responsables y multa millonaria: las claves del mega apagón que dejó Chile a oscuras

SANTIAGO, Chile.- El masivo apagón que padeció prácticamente todo Chile este martes –un 80% de la población quedó a oscuras durante al menos seis horas– abrió varias interrogantes sobre cómo pudo ocurrir y por qué tardó tanto en restablecerse el servicio en los hogares desde Arica y Parinacota, en el extremo norte, hasta la región sureña de Los Lagos. Hasta ahora, hay algunas respuestas y sendas investigaciones en curso. Las miradas están puestas en la empresa ISA Interchile, filial de la colombiana ISA, responsable de la operación de distintas líneas de transmisión eléctrica, entre ellas, donde surgió el problema en la tarde del martes.

Qué pasó

A las 15.16 horas del pasado martes se produjo un fallo en la línea de transmisión eléctrica de doble circuito (2x500 kV) llamada Nueva Maitencillo- Nueva Pan de Azúcar, ubicada entre Vallenar y Coquimbo, en el norte chileno, cuando tenía una transferencia de 1800 MW, prácticamente su máxima capacidad. ISA Interchile, filial de la colombiana ISA, es responsable de la operación de distintas líneas de transmisión eléctrica en el país sudamericano, entre ellas, donde surgió el problema.

La empresa sostiene que la emergencia se provocó por “la activación no deseada de los esquemas de protección”, lo que produjo “la desconexión automática de ambos circuitos” y un efecto en cadena en la columna vertebral del sistema eléctrico chileno.

El decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI y expresidente ejecutivo de Generadoras Chile, Claudio Seebach, explica que “no es que haya habido una falla técnica, sino una falla en la protección”. “Es como un airbag que se abre sin que lo hubieras querido. Si se abre, ya no puedes usar el auto”, añade. Según ISA Interchile, no existieron atentados, incendios o explosiones de equipos.

Un hombre camina en un estacionamiento durante un corte de energía, en Santiago, Chile, el martes 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Basualdo) Matias Basualdo - AP

Por qué tardó tanto en regresar la electricidad

Hubo varios intentos por reiniciar el sistema acorde al Plan de Restauración del Servicio, pero no dieron resultado, al menos en los tres primeros intentos. Seebach sostiene que las seis horas que tardó en volver la luz a poco más de la mitad de los afectados (unos cuatro millones de hogares) es “bien razonable”, considerando que existen unos 800 equipos que producen energía en el territorio, enchufados de distintas maneras a las redes de transmisión, y había que chequear cómo estaban tras el brusco apagón y restablecer cada uno de ellos.

El ministro de Energía, Diego Pardow, criticó la tardanza en la recuperación: “Recién empezó a la hora número cuatro y llevamos cerca de 18 horas y contando para la recuperación completa del suministro”, dijo el miércoles por la mañana. La extensión del impacto, sostuvo, tuvo que ver con un conjunto de responsabilidades que tienen que ver con otras empresas e instituciones relacionadas con la coordinación del sistema eléctrico. “Los activos de generación, los que tienen que reponer el suministro, darle la atención que necesita el sistema para funcionar, fallaron en reiteradas oportunidades al momento de darle partida al sistema. A su vez, el sistema automático que coordina las distintas partes del Sistema Eléctrico Nacional también presentó numerosas fallas”, añadió.

Cómo respondió la empresa

Luis Llano, gerente general de ISA Interchile, sostuvo que “desde el primer momento” se movilizaron todas las capacidades de coordinación y equipos en terreno para restituir, lo antes posible, la disponibilidad de la línea, lo cual se logró a las 16, 44 minutos después de iniciado el evento, “quedando disponible” para activar el Plan de Restauración del Servicio. Llano aseguró que investigarán las razones del evento en el que el esquema de protección operó “sin la existencia de una falla real en la línea” y colaborarán con la pesquisa que corresponde a la indisponibilidad del servicio eléctrico que afectó al país y su plan de recuperación.

Soldados del ejército a bordo de un vehículo militar patrullan una calle durante un estado de emergencia tras un apagón en Santiago el 26 de febrero de 2025 JAVIER TORRES - AFP

La indignación del gobierno de Boric

En un punto de prensa bien entrada la noche del martes, el presidente Boric advirtió: “Esto no lo vamos a dejar pasar y vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias”. “Nos vamos a asegurar que los responsables de esta situación tengan que responder con todas las medidas propias de nuestra institucionalidad”, añadió el mandatario, que pasó la noche en el palacio presidencial debido a la emergencia. La ministra del Interior, Carolina Tohá, quien asumió como portavoz durante la crisis, anunció el decreto del estado de catástrofe y toque de queda la noche del martes. Además, unos tres mil militares se desplegaron en las calles. Desde la oposición han criticado la respuesta a la administración de izquierda, a la que presionaron para aumentar la inversión en infraestructura y no solo criticar.

Hoy ha sido un día complejo para millones de compatriotas, ya que debido a una falla eléctrica de la empresa ISA InterChile, se provocó un corte de energía masivo a lo largo del país.



La reposición se ha ido dando parcialmente, sin embargo, esto no lo vamos a dejar pasar y vamos… pic.twitter.com/ofZ6r27d8p — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 26, 2025

Auditorías a las empresas responsables

El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, informó que se dispuso la ejecución de una auditoría inmediata al sistema de transmisión de 500 kv, de propiedad de la empresa ISA InterChile, también del sistema SCADA (un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia) y del sistema de comunicación de voz y datos de la empresa Transelec, que el martes presentó una falla prolongada, dejando “inhabilitado el sistema de telecomando de las instalaciones de transmisión y la visibilidad del estado de la red, lo que dificultó la recuperación del servicio”, dijo Olmedo. “Hemos instruido a los coordinados, a través del director ejecutivo, la elaboración de los reportes de falla en los más breves plazos en inferioridad a lo que establece la ley”, añadió.

Millonaria multa

Sobre posibles multas que arriesgan quienes resulten responsables, la superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza, explicó que la ley establece un máximo de sanciones para los incumplimientos a la normativa por parte de cualquier empresa sometida a la fiscalización de la superintendencia y que alcanza hasta los 10.000 Unidad Tributaria Anual (UTA). El valor de la UTA actualmente corresponde a 816.408 pesos chilenos, lo que se traduciría en que una eventual multa puede alcanzar un poco más de ocho mil millones de pesos (unos ocho millones de dólares).

Un miembro de Carabineros de Chile dirige el tránsito durante un corte masivo de energía, en Santiago, capital de Chile, el 25 de febrero de 2025 [e]JORGE VILLEGAS - XinHua

Compensaciones a los clientes

En el caso de fallas en transmisión corresponde una compensación por todo el tiempo de duración del suministro, que es del orden de 15 veces el precio de la energía no suministrada, según informó el ministro Pardow. Una vez que el informe de análisis de falla del Coordinador Eléctrico Nacional se entregue en los próximos días, la Superintendencia de Electricidad y Combustible instruirá ese aspecto. También hay compensaciones relacionadas con la pérdida de artefactos eléctricos, donde los clientes deben dejar registro en www.sec.cl o el Sernac. Por último, existen compensaciones para las pérdidas de alimentos y otros tipos de daños que hayan afectado a los consumidores eléctricos.

Por Antonia Laborde

Por El País

EL PAIS

Temas Chile