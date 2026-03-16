Felipe VI reconoció que hubo abusos durante la Conquista de América

En una visita al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey Felipe VI de España reconoció la existencia de abusos coloniales durante la Conquista de América. Si bien admitió que hubo situaciones que no pueden generar orgullo, pidió evitar el “presentismo moral” al analizar el pasado.

Ante la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, el monarca señaló que, aunque las Leyes de Indias buscaban proteger a las poblaciones originarias, la realidad histórica derivó en prácticas que, bajo los valores actuales, resultan condenables.

“Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias tuvieron un afán de protección hacia los indígenas, pero luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, afirmó Felipe VI, según se observa en el video difundido por la Casa Real en X.

Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).



La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Sin embargo, el rey sostuvo que es necesario contar con perspectiva histórica.

“Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos’”, indicó.

Y agregó: “Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso para sacar lecciones”, apuntó el rey.

Sus palabras representan el primer reconocimiento directo de las “controversias morales” del ejercicio del poder colonial. La corona española nunca pidió disculpas a sus antiguas colonias.

Tensión entre España y México

Asimismo, sus declaraciones surgen en un contexto de sostenida fricción con el gobierno mexicano, iniciada en 2019 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa formal por parte de Madrid.

El gesto del rey español se suma a los intentos del gobierno de Pedro Sánchez por normalizar el vínculo bilateral, afectado tras la exclusión del monarca de la asunción de Claudia Sheinbaum.

En octubre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recordó el “dolor e injusticia” causado a “los pueblos originarios” en América en la inauguración de la exposición que este lunes visitó el rey.

Las tenas diplomáticas entre España y México se mantienen desde 2019 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa formal por parte de Madrid JUAN MEDINA� - AFP�

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, sostuvo Albares.

Sheinbaum consideró esas palabras como el “primer paso” del Gobierno español para reconocer los abusos cometidos. Pocos días después Sánchez aseguró que normalizar las relaciones con México era una “prioridad” tras años de tensiones.

En 1519, la región de Mesoamérica contaba con una población de entre 15 y 30 millones de habitantes. La llegada del conquistador Hernán Cortés, acompañado por una fuerza de cientos de hombres y un arsenal de armas de fuego y caballos, introdujo también la viruela, un factor determinante en la posterior catástrofe demográfica.

Un siglo después, tras una sucesión de batallas y masacres agravadas por las pestes, el número de pobladores originarios cayó a niveles críticos: apenas entre uno y dos millones de personas sobrevivían en sus territorios.

Con información de AFP