Cómo se vive en Zarzir, el pueblo árabe en Israel que es ejemplo de convivencia y resiste los ataques de Irán

En el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, la localidad de Zarzir se convirtió en un punto neurálgico para comprender la complejidad del conflicto. Se trata de un pueblo beduino ubicado en el norte de Israel, cerca de Nazaret, que recientemente sufrió el impacto directo de la ofensiva iraní.

LN+ hizo un recorrido por el territorio habitado mayoritariamente por árabes israelíes.

La avanzada iraní dejó un saldo devastador en la infraestructura local: destruyeron más de 300 casas e hirieron a 85 personas. Las imágenes captadas por el equipo de LN+ mostraron restos de proyectiles y daños significativos en viviendas particulares.

Estos eventos ponen de manifiesto que la ofensiva externa no distingue entre las diversas etnias y religiones que componen la ciudadanía de Israel. Para muchos, Zarzir no es solo un escenario de guerra, sino un símbolo de integración. Habitantes de la región describen el lugar como “un ejemplo de convivencia entre árabes e israelíes”.

En las calles del pueblo la heterogeneidad cultural es evidente: los carteles de los supermercados y las señales públicas están escritos tanto en árabe como en hebreo. Esta armonía se refleja también en el compromiso civil de sus habitantes, ya que la comunidad beduina participa activamente en el servicio militar.

La estructura social de Zarzir está cimentada en la tradición. El pueblo está constituido por cinco tribus principales: los Mazarib, los Grifat, los Heib, los Jawamis y los Eyadat. Durante la transmisión de LN+ se registró a una de las dos mezquitas más importantes de la zona norte, un gesto cargado de simbolismo en un momento donde la fe y la política se entrelazan.

El contraste entre la vida en Zarzir y otras localidades fronterizas es marcado. Mientras que en Zarzir se intenta mantener una cuota de normalidad pese a los ataques, pueblos como Metula se transformaron en “ciudades fantasma”.

Allí, el sonido de la artillería israelí respondiendo a los ataques de Hezbollah es constante, generando un ambiente de tensión absoluta que impide el regreso de las familias.

El conflicto bélico arrasa con todo lo que tiene a su paso -� - AFP�

A pesar de la magnitud de la guerra, el gobierno de Israel autorizó el reinicio de las clases en gran parte del país y el restablecimiento del sistema ferroviario. Sin embargo, esta normalidad es selectiva y depende de la cercanía con el frente de batalla.

El conflicto, que este lunes cumplió su día 17 en esta fase de alta intensidad, mantiene al mundo en vilo mientras Irán complica los planes de estabilidad de Estados Unidos en la región.