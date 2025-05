Fervor en la Plaza de San Pedro por la elección del papa León XIV: “Seguro será como Francisco”

ROMA - ¡Un Papa estadounidense! Pocos, poquísimos en la Plaza San Pedro se lo esperaban. Pero tardaron apenas un segundo en mostrarse cautivados por ese pontífice de sonrisa paternal, seguro de sí mismo y comprometido con los rincones más frágiles del mundo: Robert Prevost, que de hoy en más se llamará León XIV.

Sus llamados a la paz, a “construir puentes”, a la unión y a la esperanza, sus frases en perfecto español, la ausencia absoluta de acento en su idioma natal, su reconocimiento a la obra de papa Francisco y sus indulgencias plenarias otorgadas con absoluta generosidad, consiguieron conquistar rápidamente el corazón de esta inmensa multitud reunida en las inmediaciones del Vaticano.

Y aunque no lo conozcan aún, todos se apresuran a expresar su esperanza de que el Espíritu Santo “ilumine” al nuevo responsable de la Iglesia católica.

Fieles esperan la fumata en la chimenea instalada sobre la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales participan en el primer día del cónclave para elegir nuevo papa Bernat Armangue - AP

“Queremos una iglesia universal, de todos. Una iglesia que una”, dice Joyce, una norteamericana decididamente fascinada con la elección del primer Papa de su misma nacionalidad.

Marietta y su hija Claudia se sintieron “realmente bendecidas” tras escuchar las palabras del nuevo Papa. “Vivimos en Estados Unidos y estamos tan orgullosas de que sea norteamericano. Es realmente una sorpresa, no sabíamos que se hablaba de él como favorito”, confiesa Marietta. “Seguro será como Francisco. En favor de una Iglesia inclusiva, donde nadie es olvidado. Estoy feliz”, agrega Claudia.

La gente observa cómo el humo blanco sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales se reúnen en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del difunto Papa Francisco, en el Vaticano Markus Schreiber - AP

“No sé, me encantó su sonrisa. Parece un hombre feliz. Y eso es importante para dirigir una Iglesia dividida y tironeada entre conservadores y progresistas. Espero que sepa seguir los pasos del papa Francisco”, dice José Pedro Vázquez, un mendocino de vacaciones en Roma.

Políglota —habla francés, inglés, italiano, español y portugués, lee el latín y el alemán—, el nuevo papa decidió enviar también un mensaje en español, que cautivó a los miles de latinoamericanos presentes entre los 150.000 personas presentes en la Plaza San Pedro. León XIV fue mucho tiempo misionero en Perú, antes de ser llamado a Roma por papa Francisco en 2023, como prefecto del dicasterio para los obispos.

Los fieles esperan las columnas de humo blanco que salen de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales se reúnen en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del difunto papa Francisco, en el Vaticano Emilio Morenatti - AP

“Que haya recordado en particular su diócesis en Perú demuestra que el nuevo Papa es sensible a la gente humilde y los rincones olvidados del mundo. Es una gran esperanza para todos los latinoamericanos”, dice Matilde Gómez, una peruana de 34 años, que trata de no perder de vista a sus dos pequeños de 4 y 5 años.

Tampoco escapó a muchos la importancia política de la elección de un prelado estadounidense en momentos en que aquel país está gobernado por un hombre errático, que ha puesto en jaque al planeta.

“Los cardenales han dado muestras de una gran inteligencia. El nuevo Papa será capaz seguramente de manejar esa situación mucho mejor que cualquier otro, siendo norteamericano. Pero, sobre todo, es un excelente mensaje enviado a Donald Trump y sus ultraconservadores”, analizó el profesor de historia francés Jean-Pierre Melin, que viajó con su familia especialmente desde Marsella para esta ocasión.

La gente reacciona después de que el cardenal Dominique Mamberti anunciara la elección del cardenal Robert F. Prevost como el 267º papa, eligiendo el nombre del papa León XIV, en el Vaticano Luca Bruno - AP

En la plaza, es casi imposible moverse. Los “hurras”, los gritos de alegría y la excitación de estar viviendo un momento realmente histórico, son ensordecedores. En todo caso, después de haber recibido su bendición, muchos tienen la sensación de que León XIV podría ser lo que todos quisieran: “un pastor”.

“Un guía capaz de tomar nuestra Iglesia de la mano y conducirla —probablemente con otros métodos— allí donde su antecesor, papa Francisco, la quería hacer llegar”, dice el joven sacerdote belga Jean-Pierre Vault, recordando que el nuevo papa tiene una larga experiencia como misionario.