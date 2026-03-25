Fin de la guerra: qué se sabe de las negociaciones con Irán, los 15 puntos de Trump y los mediadores en el conflicto

ISLAMABAD.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la Casa Blanca activó contactos con la cúpula del régimen iraní para avanzar hacia el fin de la guerra en Medio Oriente, funcionarios de Teherán confirmaron que Washington acercó un plan de al menos 15 puntos para un eventual cese del fuego. La propuesta habría sido canalizada a través de Pakistán, que junto con Turquía asoman como posibles mediadores en el conflicto.

Estas declaraciones, realizadas por un alto funcionario iraní que habló bajo condición de anonimato, fueron una de las pocas señales de que Teherán estaba dispuesto a considerar propuestas diplomáticas, a pesar de haber negado públicamente que negociaría con la administración de Trump.

Si bien no reveló detalles de la propuesta presentada por Pakistán, ni si se trataba de los 15 puntos que fueron difundidos previamente, indicó que Turquía también había “contribuido a poner fin a la guerra” y que tanto este país como Pakistán estaban siendo considerados como sede para dichas conversaciones.

El papel de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, escribió en X que su país está listo para “facilitar conversaciones significativas y concluyentes” para poner fin a la guerra.

El plan en cuestión fue enviado mientras Washington comenzaba a trasladar paracaidistas a Medio Oriente para respaldar a un contingente de marines que ya se dirigía a la región, según anticipó el diario The New York Times (NYT). Estados Unidos aceptó “en principio” sumarse a las conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán.

El plan de 15 puntos

Según el relato de un funcionario pakistaní, a grandes rasgos, la propuesta de 15 puntos aborda el alivio de sanciones contra Teherán, la cooperación nuclear civil, una reversión del programa nuclear de Irán, la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, las limitaciones a los misiles y establece el acceso para el transporte marítimo al estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico.

Uno de los objetivos principales de Washington es justamente garantizar el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación entre Teherán y la Casa Blanca describió los 15 puntos presentados por los estadounidenses como “un acuerdo integral” para alcanzar una tregua en la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Entonces detalló que el plan incluye restricciones al programa de misiles iraní y a su suministro de armamento a grupos armados, al tiempo que reparó en la condición de permitir que el tráfico fluya a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, apuntó que la propuesta “se está tratando” como una base para nuevas negociaciones entre los países.

Además, comparó el plan con la propuesta de 20 puntos para un alto el fuego en Gaza, lo que significa que requiere “esfuerzos inmensos para concretar los detalles si hay un acuerdo de ambas partes para sentarse y negociar”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles aún no publicados de la propuesta, aseveró que las autoridades iraníes siguen siendo “muy escépticas” con el gobierno estadounidense.

Desde la Casa Blanca Trump sostuvo este martes que Estados Unidos se encontraba “en negociaciones” y que entre sus representantes estaban el enviado especial Steve Witkoff; su yerno, Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. El mandatario no reveló quién es su interlocutor en Irán.

“Tenemos a varias personas trabajando en ello”, manifestó Trump. “Y la otra parte, puedo decirles, querría llegar a un acuerdo”, insistió el presidente republicano.

La reacción de Irán

Sin embargo, ni Israel o Irán confirmaron que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes. Incluso, el Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya -que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar- desestimó la idea de las negociaciones.

Los líderes iraníes han negado repetidamente que estén ocurriendo, al tiempo que reconocen que el ministro de Exteriores está en contacto con varios países, pero no con Estados Unidos ni con Israel.

“Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, apuntó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del cuartel general, en una declaración en video emitida en la televisora estatal. “Ni ahora, ni nunca”, sentenció.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump lo ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra en curso.

“Tenemos una experiencia catastrófica con la diplomacia de Estados Unidos”, admitió el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en diálogo con India Today. En simultáneo, Irán lanzaba más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Nuevos ataques contra Irán

La República Islámica también siguió siendo objetivo de ataques. El ejército israelí anunció que había iniciado nuevos ataques a gran escala contra la República Islámica a primera hora del miércoles, dirigidos contra infraestructura gubernamental, y testigos reportaron una campaña aérea en la ciudad noroccidental de Qazvin.

Las sirenas antimisiles sonaron varias veces en Israel mientras Teherán lanzaba sus propios ataques, que ocurren a diario desde que Israel y Estados Unidos atacaron el país el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Explosiones en Teherán, Irán, el 23 de marzo de 2026 Sha Dati - XinHua

Irán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del golfo: el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.

Kuwait indicó que derribó varios aviones no tripulados, pero uno alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocó un incendio, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación Civil. Los bomberos trabajaban para contener las llamas.

Un edificio destruido en una zona residencial tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán Sha Dati - XinHua

El crudo Brent, el estándar internacional, que llegó a rondar los 120 dólares por barril durante el conflicto, se cotizaba en torno a los 100 dólares en las operaciones matinales, luego de que las conversaciones sobre un posible alto el fuego ayudaron a calmar los precios. Aun así, sigue casi un 40% por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

Irán ha permitido el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho de Ormuz -que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto- pero a ninguno de Estados Unidos, Israel o de países considerados aliados de ellos.

Precio del petróleo

La noticia de posibles negociaciones hizo bajar el precio del petróleo, que se había disparado en las últimas semanas.

El crudo Brent, el estándar internacional, que llegó a rondar los 120 dólares por barril durante el conflicto, se cotizaba por debajo de los 100 dólares el miércoles. Aun así, sigue alrededor de un 35% por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

Una corredora de divisas trabaja junto a una pantalla en la que se muestran los precios internacionales del petróleo en la sala de operaciones de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) Ahn Young-joon - AP

Economistas y líderes han advertido de efectos de gran alcance si los precios de la energía se mantienen altos: desde el alza del precio de los alimentos y otros productos básicos, hasta tasas más altas para hipotecas y préstamos para automóviles.

Un importante factor para el aumento del precio del petróleo ha sido el control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto. Teherán ha permitido el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho, pero ha vetado a embarcaciones estadounidenses, israelíes o de países considerados sus aliados.

Agencias Reuters y AP