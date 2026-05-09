Día 71 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 9 de mayo en su 71° día de guerra. Mientras continúan las nuevas negociaciones para alcanzar un cese al fuego definitivo, también siguen los intercambios armados entre Estados Unidos e Irán. Washington dejó fuera de servicio dos buques iraníes. Teherán evaluó como “negligente” un informe de la CIA sobre su potencial bélico. Emiratos Árabes acusó a Irán de lanzar misiles contra su territorio.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Irán desafía la presión de Trump mientras Washington espera una respuesta a su oferta para poner fin a la guerra

La Armada de EE.UU. dejó fuera de servicio dos buques petroleros iraníes tras otros operativos en la zona del estrecho de Ormuz.

Pakistán aseguró que Washington y Teherán alcanzaron un principio de acuerdo para ponerle fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump MANDEL NGAN - AFP

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i , dijo este viernes que Irán castigará a quienes “traicionen a la patria”.

, dijo este viernes que Irán negó un informe de la CIA sobre las cifras proporcionadas a Trump respecto de la fuerza militar de Teherán. Se jactó de tener mucha más potencia de fuego que la consignada.

Otros hechos de importancia

Irán afirmó haber interceptado y redirigido a sus costas un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba crudo iraní.

por Estados Unidos que transportaba crudo iraní. El ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas enfrentaron dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán.

indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas enfrentaron dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán. El precio promedio de la nafta en Estados Unidos ha subido más de un 40% desde fines de febrero, con un aumento de alrededor de 1,20 dólares por galón, superando los 4 dólares.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, cubre la fachada de un edificio en Teherán - - AFP

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump KENT NISHIMURA - AFP