Día 71 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 9 de mayo en su 71° día de guerra. Mientras continúan las nuevas negociaciones para alcanzar un cese al fuego definitivo, también siguen los intercambios armados entre Estados Unidos e Irán. Washington dejó fuera de servicio dos buques iraníes. Teherán evaluó como “negligente” un informe de la CIA sobre su potencial bélico. Emiratos Árabes acusó a Irán de lanzar misiles contra su territorio.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Irán desafía la presión de Trump mientras Washington espera una respuesta a su oferta para poner fin a la guerra
- La Armada de EE.UU. dejó fuera de servicio dos buques petroleros iraníes tras otros operativos en la zona del estrecho de Ormuz.
- Pakistán aseguró que Washington y Teherán alcanzaron un principio de acuerdo para ponerle fin a la guerra.
- El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, dijo este viernes que Irán castigará a quienes “traicionen a la patria”.
- Irán negó un informe de la CIA sobre las cifras proporcionadas a Trump respecto de la fuerza militar de Teherán. Se jactó de tener mucha más potencia de fuego que la consignada.
Otros hechos de importancia
- Irán afirmó haber interceptado y redirigido a sus costas un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba crudo iraní.
- El ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas enfrentaron dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán.
- El precio promedio de la nafta en Estados Unidos ha subido más de un 40% desde fines de febrero, con un aumento de alrededor de 1,20 dólares por galón, superando los 4 dólares.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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