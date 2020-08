Finlandia, una gestión de éxito contra el Covid-19 que fue pasada por alto

Vista aérea de Helsinki, la capital de Finlandia Crédito: Visit Finland

Entre los casos de éxito en el manejo de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus se ha pasado por alto a Finlandia, el país que corrigió hoy al presidente Alberto Fernández cuando afirmó que la telefonía, internet y la televisión paga allí son "servicios públicos".

Finlandia, el país más feliz del mundo según el World Happiness Report de 2020, es uno de lo países europeos que menos contagios ha reportado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus (ocupa el puesto 42 en casos de coronavirus per cápita de un total de 48 países según el ranking para Europa de worldometers).

El país, que suma 8109 casos hasta la fecha, no supera las 50 infecciones diarias desde el 30 de mayo y en el último mes y medio acumuló tan solo ocho muertes relacionadas con el virus Covid-19 alcanzando un total de 335 decesos, cifras relativamente bajas si se las compara con las de otros países europeos, incluso con las de sus vecinos nórdicos.

La evolución epidemiológica de la nación nórdica responde a una serie de restricciones adoptadas por el gobierno con antelación. En respuesta a la pandemia, Finlandia comenzó a promulgar medidas nacionales de contención el 16 de marzo de 2020, después de declarar el estado de emergencia nacional.

El gobierno finlandés emitió una serie de pautas administrativas, decretos y proyectos de ley acompañados de una serie de recomendaciones para el distanciamiento físico, el trabajo a distancia y una mayor higiene con el objetivo de disminuir la transmisión del virus, que han sido ampliamente respetadas por la población.

En el primer conjunto de restricciones nacionales, se prohibieron las reuniones de más de 10 personas y las visitas a hospitales y hogares de ancianos, se cerraron las instituciones educativas y los espacios públicos como museos y bibliotecas, y se ordenó a las personas que regresaban del extranjero a mantenerse cuarentena durante 14 días.

Poco después, el Parlamento activó las competencias gubernamentales previstas en la ley de poderes de emergencia. Como consecuencia, Finlandia cerró sus fronteras a la mayoría de los viajes.

Además, del 27 de marzo al 19 de abril de 2020 se promulgó una prohibición de los viajes no esenciales hacia y desde la región de Uusimaa que rodea a Helsinki para frenar la propagación de la epidemia al resto del país. Se ordenó el cierre de los restaurantes y se les permitió vender solo comidas para llevar desde el 4 de abril hasta finales de mayo.

Restricciones de viajes vigentes

Finlandia también ha demorado más en flexibilizar sus fronteras e incluso todavía mantiene múltiples restricciones a los viajes no esenciales, que se adaptan al dinamismo propio de la pandemia.

Por el momento, la nación nórdica recibe únicamente viajeros de Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Eslovaquia, el Vaticano, China (según la orientación de la UE sobre reciprocidad), Georgia, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay, según información de la entidad de Turismo.

A partir del 24 de agosto, las restricciones de viaje han vuelto a estar vigentes para los viajeros de Chipre, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, Noruega y San Marino. Anteriormente, se restablecieron las restricciones para los viajes desde Andorra, Austria, Bélgica, los Países Bajos, Eslovenia y Suiza debido al aumento de casos de coronavirus en estos países.

Los viajes de ocio están restringidos desde todos los demás países. Además, las autoridades sanitarias finlandesas pueden imponer pruebas obligatorias de Covid-19 y cuarentenas de 14 días a las personas que lleguen de países con restricciones de viaje si existe la sospecha de que pueden haber estado expuestos al virus, por ejemplo, durante su vuelo.

Espíritu prepper

Además, el espíritu prepper (preparase para el fin del mundo) de Finlandia la ha colocado por delante de los vecinos nórdicos y muchos otros países. Desde que comenzó la pandemia e incluso desde muchísimo antes, Finlandia se ha dedicado a acrecentar sus reservas nacionales.

Las reservas, consideradas una de las mejores de Europa y acumuladas durante años, incluyen no solo suministros médicos, sino también aceite, cereales, herramientas agrícolas y materias primas para fabricar municiones, según informó The New York Times. Noruega, Suecia y Dinamarca también habían acumulado grandes arsenales de equipo médico y militar, combustible y alimentos durante la era de la Guerra Fría. Pero más tarde, la mayoría abandonó esas reservas.

"Finlandia es la nación prepper de los países nórdicos, siempre lista para una gran catástrofe o una Tercera Guerra Mundial", dijo a The New York Times Magnus Hakenstad, académico del Instituto Noruego de Estudios de Defensa.

Polémica de los barbijos

Sin embargo, al igual que muchas otras naciones, Finlandia no ha estado exenta de escándalos durante la pandemia. En abril, renunció el director de la agencia de suministros de emergencia del país por una compra multimillonaria de mascarillas faciales chinas que resultaron inadecuadas para uso hospitalario, según informó Reuters.

El Centro Nacional de Suministros de Emergencia, que está a cargo de adquirir mascarillas y otros equipos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, había pagado a dos agentes finlandeses un total de 10 millones de euros por las entregas de mascarillas desde China.

Pero se descubrió que los millones de mascarillas que llegaron en la primera entrega no eran aptas para su uso en hospitales, mientras que los medios locales informaron que uno de los agentes involucrados estaba endeudado y enfrentaba órdenes judiciales.