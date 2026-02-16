Un esquiador finlandés protagonizó un impactante accidente el domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Elias Lajunen se golpeó la cabeza durante un salto en la prueba de Big Air, una disciplina de estilo libre donde los atletas se lanzan por una rampa gigante para realizar acrobacias complejas en el aire. Tras el incidente, el deportista de tan solo 18 años quedó tendido en la pista y debió ser retirado en camilla.

El episodio ocurrió durante la clasificación de esquí acrobático en el Snow Park de Livigno. Como muestran las imágenes que se viralizaron en X, Lajunen cayó con fuerza tras ejecutar de manera fallida su primer truco y golpeó su espalda y cabeza contra la nieve compacta. El deportista quedó inmóvil en la zona de aterrizaje y fue asistido de inmediato por el equipo médico, mientras la competencia se interrumpía durante algunos minutos.

Conmoción en los JJ.OO.: un esquiador se golpeó la cabeza durante un salto, quedó inconsciente y fue retirado en camilla

Tras ser estabilizado, se lo retiró en camilla y trasladó a un centro de salud para realizarle los correspondientes estudios médicos. Desde la delegación finlandesa indicaron horas después que el esquiador se encontraba estable. También comunicaron su terminante decisión de desafectarlo de la competencia.

De acuerdo con el reconocido medio finlandés YLE, Lajunen permaneció internado en observación durante la noche en Italia luego de la caída. Los exámenes posteriores no detectaron lesiones de gravedad, aunque los médicos decidieron mantenerlo bajo control por precaución. Finalmente, obtuvo el alta médica este lunes.

Quién es Elias Lajunen, el esquiador accidentado

Lajunen es una de las promesas del esquí acrobático y forma parte de la nueva generación de atletas del país en disciplinas de estilo libre. Con apenas 18 años, llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 como uno de los representantes más jóvenes de la delegación de Finlandia en la prueba de Big Air.

Nacido en una familia con tradición olímpica, es hijo de Samppa Lajunen, exesquiador de combinada nórdica y triple medallista de oro en los Juegos de Salt Lake City 2002. Ese antecedente lo convirtió desde temprano en una figura seguida dentro del deporte y en un exponente de la segunda generación finlandesa de atletas olímpicos.

El esquiador finlandés Elias Lajunen se golpeó la cabeza durante un salto en la prueba de Big Air, quedó tendido en la pista y debió ser retirado en camilla Associated Press

Especialista en Freestyle y particularmente en Big Air, se formó dentro del sistema de desarrollo de la federación finlandesa de esquí y comenzó a competir en el circuito internacional juvenil antes de dar el salto a pruebas de mayor nivel. Su presencia en Milano-Cortina 2026 marcaba su primera participación olímpica.

En estos Juegos, Finlandia presentó tres competidores en la clasificación masculina de Big Air: el propio Lajunen, Elias Syrjä y Kuura Koivisto. Ninguno de los tres jóvenes logró avanzar a las instancias finales en la disciplina.