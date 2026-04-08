Fotos y videos: Israel ataca más de 100 objetivos en Líbano en pleno alto al fuego en Irán

BEIRUT.– En una de las jornadas más violentas desde el inicio de la guerra con el grupo terrorista Hezbollah, Israel lanzó este miércoles una serie de bombardeos masivos sobre Beirut y otras zonas del Líbano. La ofensiva que alcanzó más de 100 objetivos en apenas 10 minutos, formó parta de una operación bautizada como “Oscuridad eterna”, durante la cual se lanzaron unas 160 bombas en un lapso extremadamente breve.

Los ataque se produjeron horas después de anunciarse un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que profundizó la incertidumbre en la región.

Así está Beirut tras el masivo ataque israelí

Las explosiones sacudieron distintos puntos de la capital libanesa sin previo aviso, generando escenas de pánico entre la población. Testigos describieron cómo personas corrían por las calles mientras los automovilistas hacían sonar sus bocinas para abrir paso en medio del caos. Columnas de humo negro se elevaban sobre la ciudad costera, interrumpiendo una tarde que hasta entonces transcurría bajo un cielo despejado.

Uno de los bombardeos impactó en la transitada avenida Corniche al-Mazraa, donde se registraron incendios, vehículos calcinados y daños generalizados en edificios residenciales. Equipos de emergencia trabajaban entre los escombros en busca de sobrevivientes mientras ambulancias circulaban a toda velocidad hacia las zonas afectadas.

Israel continuó bombardeando tanto el sur del Líbano como la periferia sur de Beirut

El Ministerio de Salud libanés emitió un llamado urgente para despejar las calles y permitir las tareas de rescate, advirtiendo que la congestión del tráfico estaba dificultando la asistencia a las víctimas.

El saldo preliminar habla de “decenas de muertos y cientos de heridos”, en lo que las autoridades calificaron como “una peligrosa escalada”. Aunque aún no se conocen cifras definitivas, varios de los ataques se produjeron en áreas densamente pobladas y comerciales, lo que incrementa el riesgo de un número mayor de víctimas civiles.

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion.



The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including:



•… — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

El Ejército israelí describió la operación como su “mayor ataque coordinado” desde el inicio del conflicto y aseguró haber atacado lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbollah. Asimismo, acusó al grupo de utilizar zonas civiles como escudos humanos. “El Estado libanés y sus civiles deben rechazar el afianzamiento de Hezbollah en áreas urbanas”, señaló en un comunicado.

Además de Beirut, los bombardeos alcanzaron los suburbios del sur de la capital —bastión del grupo proiraní—, el sur del país y el valle de Bekaa, en el este. En estas regiones, Israel había emitido previamente órdenes de evacuación, mientras que en el centro de la capital los ataques se produjeron sin advertencias.

Ataques aéreos impactaron en el sur del Líbano, incluyendo los alrededores de la ciudad de Tiro

La ofensiva coincidió con un momento de extrema fragilidad diplomática. Israel reiteró que la tregua acordada con Irán no se extiende al Líbano, pese a que mediadores internacionales, como Pakistán, sostienen lo contrario. Esta divergencia deja en evidencia la complejidad del conflicto regional, donde múltiples frentes permanecen activos de manera simultánea.

En ese contexto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó a Israel de atacar deliberadamente a la población civil. En un mensaje difundido en la red social X, afirmó que, mientras su gobierno había recibido con satisfacción el acuerdo entre Irán y Estados Unidos y reforzado los esfuerzos para lograr un alto al fuego en Líbano, Israel “continúa intensificando sus ataques”, dirigidos contra barrios residenciales densamente poblados. Según denunció, estos bombardeos “han causado la muerte de civiles desarmados en todo el país, especialmente en Beirut”, y evidencian una falta de respeto por los esfuerzos regionales e internacionales para poner fin a la guerra, así como por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

El recamo de Nawaf Salam a Israel en X

Desde Hezbollah, un funcionario señaló que el grupo estaba dispuesto a dar margen a los esfuerzos de mediación, pero advirtió que no se adherirá a ningún alto al fuego mientras Israel continúe atacando. “No aceptaremos un regreso al statu quo previo al 2 de marzo”, afirmó, en referencia a los bombardeos casi diarios que precedieron a la actual escalada.

El conflicto se intensificó luego de que Hezbollah lanzara misiles contra territorio israelí días después de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que derivó en una respuesta masiva por parte de Israel, incluyendo bombardeos y una incursión terrestre en el sur libanés.

Desde entonces, más de 1500 personas han muerto en el Líbano y más de un millón fueron desplazadas, principalmente desde el sur y los suburbios del sur de Beirut. La crisis humanitaria se agrava con cada nueva ofensiva, mientras miles de familias viven en campamentos improvisados o en condiciones precarias.

Un ataque aéreo israelí apuntó al cementerio de Shmustar en Líbano

La jornada del miércoles había comenzado con una tenue esperanza. Tras el anuncio del alto al fuego entre Washington y Teherán, muchos desplazados comenzaron a empacar sus pertenencias con la intención de regresar a sus hogares. Sin embargo, las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurando que las operaciones continuarían en el Líbano, frenaron abruptamente esos planes.

En campamentos de desplazados en Beirut y en la ciudad costera de Sidón, la confusión y la desesperación eran evidentes. “No podemos más con esto: dormir en una tienda, no bañarnos, la incertidumbre”, relató Fadi Zaydan, de 35 años, quien había considerado volver a su ciudad natal antes de desistir por temor a nuevos ataques.

Las autoridades libanesas, por su parte, pidieron a la población que evite regresar a las zonas del sur por razones de seguridad, mientras que Hezbollah instó a los desplazados a esperar un alto al fuego “oficial y definitivo”.

En el plano internacional, crecen los llamados a una desescalada. Líderes de países europeos como Francia y España instaron a ampliar la tregua a todo el territorio libanés, mientras que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, expresó su esperanza de que el país pueda integrarse a un eventual acuerdo de paz regional.

Agencias AP, AFP y ANSA