Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán

TEL AVIV.- Israel expresó su apoyo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que subrayó como condición que el país persa libere de manera inmediata el estrecho y detenga los ataques. Además, desde Tel Aviv aseguraron que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha a mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida, EE.UU. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

En otra publicación realizada a continuación, la misma dependencia israelí indicó el agradecimiento a los esfuerzos realizados por el gobierno de Estados Unidos para garantizar que Irán deje de ser una “amenaza nuclear, de misiles y terrorista”.

Además, en relación a los siguientes pasos de negociación, se señaló: “Estados Unidos ha comunicado a Israel su compromiso de alcanzar estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y sus aliados regionales, en las próximas negociaciones”.

El posteo de Donald Trump en Truth Social donde anunció un cese al fuego temporal Captura

Este apoyo hecho público por parte de Israel surge a horas del alto al fuego anunciado por Donald Trump, en el cual indicó que, en negociaciones con autoridades pakistaníes como mediadores, se definió que se detuviera el ataque programado para el este martes por la noche y que se llevará a cabo una tregua de dos semanas.

En la publicación realizada por Trump en su cuenta de Truth Social explicó que conversó con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe militar de ese país, Asim Munir, y que le solicitaron que “detuviera la fuerza destructiva que iba a ser enviada esta noche a Irán” a cambio de que la “República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz”.

El presidente Donald Trump saluda al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif (AP Photo/Evan Vucci, Pool) Evan Vucci - AP Pool

Señaló que ambas naciones trabajarán en un acuerdo de 10 puntos propuesto por el régimen con el que buscarán poner fin al conflicto bélico. En tanto, Irán accedió a reabrir el estrecho de Ormuz durante el tiempo que duren las negociaciones.

La propuesta de acuerdo incluye el tránsito controlado en el mencionado estrecho, coordinado con las fuerzas armadas iraníes; el fin de la guerra contra Irán y sus aliados; y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales, según informaron medios iraníes. También contempla el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización completa a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados.

Israel subraya la importancia de que Irán libere el estrecho de Ormuz captura

El mandatario norteamericano sostuvo que la razón de aceptar el cese el fuego es que Washington habría “cumplido y superado todos los objetivos militares” en la región. “Estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una paz a largo plazo con Irán, y la paz en Medio Oriente”, expresó Trump.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que la propuesta de diez puntos a Estados Unidos “no significa el fin de la guerra“. Y agregaron: ”Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza“.

Con información de AFP.