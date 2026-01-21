Francia impulsa ejercicios militares en Groenlandia en medio de la escalada con Trump

DAVOS, Suiza.– Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia e imponer aranceles a los países que respalden al territorio ártico encendieron las alarmas en Europa y profundizaron el deterioro de las relaciones transatlánticas. Por este motivo, Francia solicitó “un ejercicio de la OTAN” en la isla y se declaró “dispuesta a contribuir”.

El gobierno galo dio un paso adicional en la discusión por la ofensiva de la Casa Blanca al proponer la realización de un “ejercicio de la OTAN” en Groenlandia y expresar su disposición a contribuir a esa iniciativa. El anuncio, confirmado por el Elíseo, buscó reforzar el mensaje de que la defensa del territorio puede abordarse dentro del marco de la alianza atlántica, sin recurrir a amenazas de anexión ni a coerción económica.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa FREDERICK FLORIN� - AFP�

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este miércoles que el ataque de Washington representa un desafío directo para la seguridad, los principios y la prosperidad del bloque.

“Estas tres dimensiones están siendo puestas a prueba en el momento actual de las relaciones transatlánticas”, afirmó Costa, al anunciar la convocatoria a una cumbre de emergencia de los 27 líderes nacionales de la Unión Europea (UE) en Bruselas. El encuentro buscará coordinar una respuesta política y económica frente a la escalada de presiones impulsada por Washington y evaluar su impacto sobre la OTAN y el orden internacional basado en reglas.

La tensión se vio alimentada por declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien calificó a Dinamarca de “irrelevante” en el contexto del debate por Groenlandia. El comentario generó malestar en varias capitales europeas y fue interpretado como una señal del endurecimiento del tono de la administración Trump hacia un Estado miembro de la UE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca anexar la isla del Ártico Alex Brandon - AP

La respuesta política llegó desde Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que el bloque se encuentra “en una encrucijada” y dejó en claro que la Unión Europea (UE) está preparada para actuar si Estados Unidos avanza con nuevas medidas coercitivas. “Estamos listos para responder con unidad, urgencia y determinación, si es necesario”, afirmó.

Von der Leyen anunció además que la Comisión trabaja en un “aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia” para fortalecer su economía e infraestructura, como parte de una estrategia destinada a reforzar la presencia europea en la región y respaldar a Dinamarca frente a las presiones estadounidenses.

By combining Principles, Protection and Prosperity we can make Europe more sovereign, more resilient and stronger. For this:



We must remain a firm champion of the international rules-based order, international law and multilateralism. — António Costa (@eucopresident) January 21, 2026

El presidente del Consejo Europeo advirtió además que una nueva ronda de aranceles estadounidenses “socavaría las relaciones transatlánticas” y sería incompatible con el acuerdo comercial firmado entre la UE y Estados Unidos en julio pasado. Ese pacto, que aún debe ser ratificado por los legisladores europeos, enfrenta ahora un escenario incierto, ya que varios eurodiputados amenazan con no respaldarlo si Trump concreta sus advertencias.

“Estamos listos para defendernos, a nuestros Estados miembros, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, contra cualquier forma de coerción”, afirmó Costa, al remarcar que la Unión Europea dispone de las herramientas necesarias para responder. Sus declaraciones reflejan un giro hacia una postura más firme frente a Washington, luego de semanas en las que varios gobiernos europeos habían optado por la cautela y el diálogo para evitar una escalada.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia aceleraron un replanteo más amplio de la relación con Estados Unidos, el aliado histórico de Europa y el miembro más poderoso de la OTAN. El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue uno de los más contundentes al rechazar cualquier estrategia de apaciguamiento. “El apaciguamiento siempre es un signo de debilidad. Europa no puede permitirse ser débil, ni contra sus enemigos ni contra su aliado”, escribió en redes sociales. A su juicio, la asertividad y la autoconfianza europeas se convirtieron en una necesidad.

Europe is working on a package to support Arctic security.



And at the heart of this will be the fundamental principle:



it is for sovereign people to decide their own future. pic.twitter.com/9K6ErVXx5r — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026

La determinación de Trump de “adquirir” Groenlandia —una isla rica en minerales y tierras raras ubicada en el Ártico— bajo el argumento de razones de seguridad nacional erosionó la confianza en Estados Unidos entre sus aliados europeos y en Canadá. El mandatario republicano sostiene que Washington necesita el control del territorio para impedir que Rusia y China amplíen su influencia en la región, una postura rechazada de forma tajante por Dinamarca, por las autoridades groenlandesas y por la Unión Europea.

La crisis se profundizó luego de que Dinamarca enviara una fuerza militar de “reconocimiento” a Groenlandia, un territorio semiautónomo bajo su soberanía. A ese despliegue se sumó un número reducido de tropas de otros países europeos, mientras Copenhague analiza establecer una presencia militar a más largo plazo. Trump reaccionó con dureza ante esa decisión, que consideró una provocación, y la citó como uno de los motivos de sus amenazas arancelarias.

Costa subrayó que los líderes europeos están alineados en la defensa de “los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional”, valores que la UE ha reivindicado de manera constante al respaldar a Ucrania frente a la invasión rusa y que, según Bruselas, ahora se ven igualmente comprometidos en el caso de Groenlandia. En un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, insistió en que solo “Dinamarca y Groenlandia pueden decidir su futuro”.

El presidente del Consejo Europeo advirtió además que una nueva ronda de aranceles estadounidenses “socavaría las relaciones transatlánticas” y sería incompatible con el acuerdo comercial firmado entre la UE y Estados Unidos en julio pasado, aún pendiente de ratificación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hace un gesto mientras habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI� - AFP�

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó bajar el tono al señalar que la “diplomacia ponderada” es la única vía para resolver la crisis. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, reconoció la existencia de tensiones, pero evitó pronunciarse públicamente sobre los cruces entre Estados Unidos y Europa. “Estoy trabajando en este asunto entre bastidores”, afirmó, y confirmó que tiene previsto reunirse con Trump durante el encuentro.

Rutte buscó reencuadrar el interés estadounidense en Groenlandia dentro de un debate más amplio sobre la seguridad en el Ártico. “Tenemos que defender el Ártico”, señaló, al coincidir en que se trata de una región estratégica clave. Al mismo tiempo, desestimó los temores de que la crisis pueda provocar un colapso de la OTAN, una alianza que cumple 76 años y que, según subrayó, sigue siendo esencial tanto para la defensa de Europa como para la de Estados Unidos.

Agencias AFP y AP