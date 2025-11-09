Francia no firmará el acuerdo con el Mercosur porque “condenaría” a sus agricultores, aseguró la ministra del sector

PARÍS (AFP).- Francia “no firmará” el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur porque eso “condenaría” a sus trabajadores, según aseguró este domingo la ministra de Agricultura, Annie Genevard. “Queremos apoyar a nuestros agricultores”, afirmó.

“Por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, indicó la ministra al diario local JDD. Pese a estas declaraciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró esta semana que ve perspectivas positivas para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (que integran Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay).

Para firmar el acuerdo, la ministra pide una cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios.

El presidente de Francia, Macron. Michel Euler - AP

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como es el caso de Francia.

Protestas en París

Semanas atrás, la medida ya había generado cuestionamientos entre los trabajadores del país de Europa. A principios de octubre, cientos de agricultores franceses se reunieron a los pies de la Torre Eiffel -ícono turístico mundial de la ciudad de París- y protestaron contra el proyecto de acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, pese a las garantías ofrecidas por la Comisión Europea.

Los agricultores y ganaderos franceses explicaron en numerosas ocasiones que su temor pasa porque su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco del nuevo acuerdo, y que, por ende, eso les genere una pérdida comercial y económica.

La Confederación Campesina, el tercer sindicato del sector en Francia, convocó la protesta para pedirle al presidente Emmanuel Macron que defienda a sus agricultores, mientras que Bruselas ya lanzó el proceso de ratificación. “UE-Mercosur no es estiércol, pero apesta igual”, cantó una multitud durante la manifestación festiva que terminó cerca de la Torre para “un gran picnic solidario”.

Las protestas de los agricultores en 2024. Christophe Ena - AP

Para intentar tranquilizar a los agricultores, la Comisión Europea propuso en septiembre de este año la serie de cláusulas de salvaguardia en caso de un aumento brusco de las importaciones o una caída de los precios. Pero para el sindicato, ni las cláusulas ni las “medidas espejo milagrosas”, como las calificaron, podrán garantizar un reequilibrio.

Los agricultores y ganaderos ya protagonizaron protestas masivas en 2024 en Francia contra la situación del sector y amenazan con otras importantes durante el invierno boreal, cuando el trabajo en los campos disminuye.