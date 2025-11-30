Suiza rechazó ampliar el servicio militar a las mujeres y un impuesto del 50% a las grandes herencias

GINEBRA.– Los votantes suizos rechazaron de manera contundente dos iniciativas sometidas a referéndum este domingo: una propuesta para ampliar el servicio nacional obligatorio a las mujeres y otra para imponer un impuesto del 50% a las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos (unos 62,2 millones de dólares). Ambas medidas, recomendadas en contra por el Gobierno y el Parlamento, fueron derrotadas por márgenes amplios en casi todos los cantones.

Según los resultados provisionales, un 84% de los ciudadanos votó contra la llamada 'iniciativa de servicio ciudadano’, que buscaba sustituir el actual servicio militar masculino por un modelo universal en el que tanto hombres como mujeres debieran cumplir tareas de defensa, protección civil o apoyo climático y social. La propuesta también fue rechazada por más de la mitad de los cantones, requisito indispensable para que una iniciativa sea aprobada en Suiza.

La segunda propuesta sometida a consulta —un nuevo impuesto nacional del 50% sobre herencias y donaciones superiores a 50 millones de francos— fue igualmente derrotada, con un 78,2% de votos en contra. Ningún cantón apoyó el proyecto, impulsado por el ala juvenil del Partido Socialista, que buscaba destinar la recaudación a políticas climáticas y financiar la transición hacia las emisiones netas cero para 2050.

El rechazo al proyecto de servicio nacional refleja la amplia resistencia institucional y económica a la medida. Aunque los partidarios defendían que la iniciativa fomentaría la cohesión social y ampliaría la noción de seguridad a ámbitos como la protección climática, la ciberdefensa o la asistencia a mayores, tanto el gobierno como el Parlamento argumentaron que duplicar el número de personas reclutadas —de las actuales 35.000 a unas 70.000— excedería las necesidades del país y aumentaría considerablemente los costos del sistema. A eso se sumaba la advertencia sobre una posible distorsión del mercado laboral: al obligar a jóvenes en edad productiva a suspender su actividad, la medida podría generar tensiones adicionales en un mercado ya ajustado y con previsiones de envejecimiento poblacional.

El servicio militar, en el marco de la guerra de Ucrania

En Suiza, los hombres están obligados desde el siglo XIX a realizar servicio militar o protección civil, mientras que las mujeres pueden incorporarse de forma voluntaria. Los objetores de conciencia pueden optar por un servicio civil más largo o pagar una tasa especial. La propuesta rechazada también abría la posibilidad de incorporar a residentes sin ciudadanía si el Parlamento así lo decidía, un punto que generó inquietud en sectores conservadores, que temían que el sistema perdiera su carácter histórico y nacional.

El debate se produjo en un contexto europeo marcado por el refuerzo de las capacidades militares ante la guerra en Ucrania. Países vecinos, como Francia, han anunciado programas de servicio voluntario ampliado, buscando aumentar la preparación y la resiliencia nacional. Sin embargo, en Suiza —un país con una tradición militar profundamente anclada en el concepto de defensa territorial— cualquier cambio al sistema despierta fuertes resistencias culturales.

Pérdidas fiscales a mediano plazo

También fracasó rotundamente la iniciativa fiscal para gravar a las grandes fortunas. Sus impulsores aseguraban que permitiría recaudar entre 4000 y 6000 millones de francos (unos 5000 a 7500 millones de dólares) al año y que afectaría a unas 2500 personas en todo el país.

Sin embargo, el Gobierno alertó que la medida podría provocar la salida de contribuyentes ricos —un fenómeno especialmente sensible en un país con fuerte atracción para grandes patrimonios— y generar pérdidas fiscales a mediano plazo. Además, varios cantones advirtieron que un impuesto federal podría alterar su autonomía fiscal, uno de los pilares del federalismo suizo.

Las sumas superiores a 50 millones de francos (62 millones de dólares) podrían haber sido gravadas con una tasa del 50% fuente: X

Los defensores del proyecto subrayaban que las 300 mayores fortunas de Suiza concentran activos casi equivalentes al PIB nacional y que, según cálculos ambientales, los “superricos” producen en pocas horas más emisiones de dióxido de carbono que un ciudadano medio en toda su vida. Pero ni los argumentos ambientales ni los de justicia social lograron revertir la desconfianza hacia un impuesto considerado excesivo incluso dentro del espectro progresista.

Suiza celebra referendos nacionales cuatro veces al año, un mecanismo central de su democracia directa que permite a los ciudadanos influir de forma directa en la formulación de políticas públicas. En esta ocasión, ambas iniciativas quedaron lejos de obtener un respaldo significativo, ratificando la continuidad del modelo militar y fiscal vigente y mostrando que, en tiempos de incertidumbre, el electorado suizo opta por preservar el statu quo.

