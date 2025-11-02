Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais

Shein inaugurará este miércoles su primera tienda física permanente en el BHV Marais, la icónica tienda departamental en el centro de París. La noticia desató tanta curiosidad como polémica. Ante el revuelo, ambas compañías desafiaron las críticas con un enorme cartel en la fachada del establecimiento que defiende la entrada del gigante online minorista al mercado francés.

A tres días de la llegada de Shein, apareció una inmensa fotografía de Frédéric Merlin, director de Société des Grands Magasins (SGM), la empresa propietaria de la BHV, y de Donald Tang, presidente ejecutivo de Shein, con el lema: “El cartel que no deberíamos haber hecho”.

La irrupción de Shein en BHV generó polémica MARTIN BUREAU� - AFP�

Muchos lo interpretaron como una declaración desafiante y provocadora. La llegada del gigante chino de la moda enfurece a gran parte de la industria textil y al público en general por sus prácticas de moda rápida, a menudo criticadas por su producción masiva a bajo costo, artículos de baja calidad y durabilidad y su impacto medioambiental.

De hecho, una petición reunió más de 100.000 firmas para cuestionar la llegada de la marca asiática, que se encuentra en el centro de una nueva polémica por la venta de muñecas sexuales en su sitio web, según consignó Le Parisien.

El desembarco de la marca china provocó la indignación de otros clientes de la lujosa tienda. Algunas marcas de moda de primer nivel retiraron sus productos de sus estanterías, según informaron diarios locales.

La tienda Shein está ubicada en la sexta planta del BHV Marais. Un espacio de más de 1000 m² donde los visitantes pueden encontrar artículos a precios reducidos, según anunció (SGM) en Instagram.

Esta apertura es solo el principio. El plan contempla extender el modelo físico a otras ciudades francesas. Se prevé su apertura en Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, también gestionadas por SGM.

En su cuenta de Instagram, Shein celebró este domingo su llegada a BHV: “Este importante paso demuestra nuestro compromiso de contribuir de forma duradera a la economía francesa mediante la creación de 200 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Este año, Shein recibió en Francia tres multas, por un total de 191 millones de euros, por incumplir la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.