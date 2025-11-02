El rey Carlos III despoja a su hermano Andrés su último rango militar y acelera su expulsión de la vida real

LONDRES.– El expríncipe Andrés, ahora Andrés Mountbatten Windsor y héroe de guerra británico, enfrenta el punto culminante de una prolongada caída en desgracia. El gobierno de Gran Bretaña confirmó este domingo que se encuentra “trabajando para retirar” su último título militar honorífico, el de vicealmirante de la Marina Real, a petición expresa del rey Carlos III.

La medida se produce apenas días después de que el monarca iniciara el proceso formal para despojar a su hermano menor del título de príncipe y ordenara su salida del Royal Lodge, la residencia que ocupaba desde hace dos décadas en Windsor.

El secretario de Defensa, John Healey, confirmó la decisión durante una entrevista con la BBC: “Esta es una decisión acertada, una decisión que el Rey nos indicó que debemos tomar y en la que estamos trabajando actualmente”. Según explicó, el retiro del título naval completa el proceso de separación entre Andrés Mountbatten Windsor —como volverá a llamarse oficialmente— y la estructura militar y honorífica de la Corona.

La decisión cierra un ciclo de más de tres años de crisis para el segundo hijo de la reina Isabel II, quien en 2022 ya había devuelto la mayoría de sus cargos militares y patronazgos reales tras ser acusado de abuso sexual en un caso civil en Estados Unidos. En aquel momento, perdió también el derecho a usar el tratamiento de “Su Alteza Real” y cargos honoríficos de prestigio, como el de coronel de la Guardia de Granaderos, uno de los regimientos de infantería más antiguos del ejército británico.

El Palacio de Buckingham anunció oficialmente el jueves que Carlos III había iniciado el procedimiento para retirarle todos los títulos y honores restantes a su hermano, así como su derecho a residir en el Royal Lodge, en Windsor Great Park. “Su Majestad inició hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten Windsor”, precisó el comunicado. Según la nota, el contrato de arrendamiento que lo protegía fue rescindido y el traslado deberá concretarse “tan pronto como sea posible”.

De acuerdo con medios británicos, Andrés se mudará a una propiedad más pequeña en la finca privada de Sandringham, en Norfolk, vivienda que sería financiada de manera privada por el propio monarca. La cadena BBC informó que el afectado no habría presentado objeciones a la decisión, pese a que supone su salida definitiva de la vida pública y del entorno inmediato de la familia real.

La Casa Real acompañó el anuncio con una declaración inusual: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”. La frase, interpretada como un intento de marcar distancia con Andrés, refuerza el discurso de “tolerancia cero”que Carlos III busca imprimir a su reinado.

El historiador Andrew Lownie, autor del libro ´Entitled :The Rise and Fall of the House of York´ (Titulado: El auge y la caída de la Casa de York), el caso de Andrés se convirtió en un símbolo de los privilegios de la aristocracia y en un punto de vulnerabilidad para la imagen de la monarquía moderna.

La medida, adoptada con el respaldo del gobierno británico, busca, según fuentes del Ministerio de Defensa, “proteger la integridad de las Fuerzas Armadas y de la institución monárquica”. Desde Downing Street, se indicó que el Ejecutivo “reconoce plenamente la autoridad del soberano en materia de honores y títulos militares”, en una muestra de apoyo inusual en temas de familia real.

Escándalos y aislamiento

El escándalo sexual que marcó la caída del príncipe Andrés se remonta a 2019, cuando Virginia Giuffre, víctima de trata y abuso por parte del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. Aunque Andrés negó reiteradamente las acusaciones, en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre —estimado por la prensa en más de 12 millones de libras— para evitar un juicio en Estados Unidos.

La amistad del príncipe con Epstein, condenado por explotación sexual de menores y hallado muerto en una celda de Nueva York en 2019, resultó devastadora para su reputación. La familia real británica intentó en un principio mantenerlo al margen del escándalo, pero la presión pública y mediática se volvió insostenible tras su entrevista con la BBC en 2019, calificada como “desastrosa” incluso por sus asesores.

Desde entonces, Andrés fue apartado de los actos oficiales, perdió sus patrocinios de instituciones benéficas y quedó fuera de toda representación de la Corona. Aun así, conservaba su título naval de vicealmirante, obtenido en reconocimiento a sus 22 años de servicio en la Marina Real y a su participación como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas en 1982, donde fue considerado un héroe nacional.

El escritor y experto en la realeza Valentine Low consideró que esta última medida será un golpe especialmente duro para Andrés. “Los miembros de la familia real, y en particular él, están muy orgullosos y decididos a conservar sus títulos militares”, explicó en declaraciones a la BBC. “Parece que el Rey está decidido a arrebatarle absolutamente todo a su hermano. Está demostrando una crueldad despiadada”, añadió.

