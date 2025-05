Fuerte respuesta de Netanyahu a los líderes occidentales que cuestionaron la ofensiva en Gaza

JERUSALÉN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este jueves a Francia, Gran Bretaña y Canadá de alentar a los “asesinos en masa” de Hamas, después de que los tres países denunciaran los “actos escandalosos” cometidos por su gobierno en Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros británico y canadiense, Keir Starmer y Mark Carney, “quieren que Israel se rinda y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamas sobreviva, se reorganice y repita la masacre del 7 de octubre una y otra vez", dijo Netanyahu en un video en inglés.

“Están animando a Hamas a seguir luchando eternamente”, añadió.

Israelíes protestan contra Netanyahu cerca de la frontera con Gaza Getty Images

En una declaración co­njunta publicada el lunes, Macron, Carney y Starmer se sumaron a la presión creciente para que el gobierno israelí permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Al tiempo que reconocieron el derecho de Israel a “defenderse” del “terrorismo”, Macron, Starmer y Karney prometieron que no se quedarán “de brazos cruzados” ante las “acciones escandalosas” del gobierno israelí en Gaza.

“Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar ni levanta sus restricciones a la ayuda humanitaria, adoptaremos otras medidas concretas en respuesta", advirtieron sin dar más detalles.

Israel, en guerra con Hamas desde octubre de 2023, ha defendido en repetidas ocasiones sus controles sobre la ayuda en el enclave, afirmando que hay alimentos suficientes y negando las acusaciones de causar hambruna.

Residentes gazatíes hacen fila para recibir comida donada en un comedor popular Jehad Alshrafi - AP

Bajo presión internacional, el gobierno de Netanyahu permitido desde el domingo la entrada de unos 200 camiones de la ONU en Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom. La ONU informó que unos 90 camiones con alimentos para bebés, harina y medicamentos pudieron salir de Kerem Shalom el miércoles para su distribución. Pero hacia la tarde el jueves no había salido ningún otro convoy.

“El cargamento de ayer es limitado en cantidad y está lejos de ser suficiente para cubrir la escala (de las necesidades) de los 2,1 millones de habitantes de Gaza", dijo Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Y precisó que todavía no se permite la entrada de otro tipo de mercancías como alimentos frescos, productos de higiene y combustible.

Falta de suministros

El jefe de la Media Luna Roja Palestina dijo también este jueves que sus operaciones en Gaza podrían detenerse en cuestión de días ante la falta de suministros y que su flota de ambulancias funcionaba sólo a un tercio de su capacidad debido a la escasez de combustible.

A la pregunta de cuánto tiempo podría seguir operando su organización en Gaza, el presidente de la Media Luna Roja Palestina, Younis Al-Khatib, dijo a la prensa en Ginebra: “Es cuestión de tiempo. Podrían ser días”.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén RONEN ZVULUN - POOL

“Nos estamos quedando sin combustible. La capacidad de las ambulancias con las que trabajamos ahora es de un tercio", añadió, señalando que sus ambulancias que funcionan con nafta ya se habían detenido, pero que tenía algunas que funcionaban con energía solar proporcionada por la ONU.

La Media Luna Roja Palestina forma parte de la mayor red humanitaria del mundo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y presta asistencia médica en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada por Israel.

Al-Khatib criticó la escasa cantidad de ayuda que Israel ha permitido entrar en Gaza hasta ahora, advirtiendo del riesgo de ataques de turbas. “Creo que es una invitación a matar. Esta gente se muere de hambre”, afirmó.

Un “pequeño número” de los camiones de la ONU que entregaron ayuda humanitaria el miércoles fueron “interceptados” por residentes amenazados por la hambruna, dijo el vocero Dujarric.

“Tenemos entendido que un pequeño número de camiones que transportaban harina fueron interceptados por residentes y su carga retirada”, dijo el funcionario.

“Por lo que sé, no se trató de un acto criminal con hombres armados, fue lo que a veces he descrito como autodistribución, que refleja el alto nivel de ansiedad de los habitantes de Gaza que no saben cuándo se producirá la próxima entrega de ayuda humanitaria", insistió.

Agencias AFP, AP y ANSA