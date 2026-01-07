Las tres opciones que analiza Trump para controlar Groenlandia: acuerdo, compra o acción militar

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus asesores que analicen distintas vías para ampliar su control sobre Groenlandia, incluida una eventual compra del territorio, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, y funcionarios estadounidenses. La iniciativa reavivó el debate sobre la soberanía de la isla y mantiene latente la inquietud en Dinamarca y otros países europeos aliados.

Groenlandia es un territorio autónomo, escasamente poblado y bajo soberanía de Dinamarca, miembro de la OTAN. Trump exhortó repetidas veces a que Estados Unidos tenga jurisdicción sobre el territorio estratégico en el Ártico. El domingo dijo a reporteros que se trata de un asunto de seguridad nacional: “Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos”.

Según un alto funcionario citado por The New York Times, una de las alternativas más analizadas por la Casa Blanca para adquirir la isla ártica es la firma de un Compact of Free Association (COFA). Este acuerdo permitiría a Estados Unidos operar militarmente con amplia libertad, desplegar tropas y expandir infraestructura estratégica, sin incorporar formalmente el territorio.

Fuerzas militares danesas participan en un ejercicio con cientos de tropas de varios miembros europeos de la OTAN en el Océano Ártico en Nuuk, Groenlandia, el lunes 15 de septiembre de 2025 Ebrahim Noroozi - AP

Otra opción es la compra directa, según dijo Rubio durante una sesión informativa el lunes con legisladores de las principales comisiones de Defensa y de Política Exterior de ambas cámaras del Congreso, aunque no dio precisiones sobre los términos. En sus declaraciones, el alto cargo confirmó que la semana próxima se reunirá con sus contrapartes de los países de la OTAN para tratar sobre la isla.

De todas formas, la Casa Blanca todavía no descartó la opción militar para que Estados Unidos anexione este territorio rico en recursos y de gran interés geoestratégico. “Cada presidente mantiene esa opción. Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional, cada presidente tiene la opción de atajarla por la vía militar”, informó Rubio.

Las declaraciones generaron reacciones dispares en el Congreso estadounidense. Aunque la mayoría de los republicanos respaldó la postura presidencial, legisladores de ambos partidos subrayaron que Dinamarca es un aliado leal y miembro de la OTAN.

Los senadores Jeanne Shaheen y Thom Tillis —copresidentes demócrata y republicano del Grupo Observador de la OTAN, un comité bipartidista del Senado— criticaron el martes la retórica del presidente en un comunicado.

“Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones en virtud del tratado y respetar su soberanía e integridad territorial”, señalaron en un comunicado. “Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coerción o presión externa socava los mismos principios de autodeterminación que nuestra Alianza defiende con su existencia”.

Reunión con Rubio

En Groenlandia, el primer ministro Jens-Frederik Nielsen reiteró que “el país no está en venta”. En este contexto, el canciller danés, Lars Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron un encuentro con Rubio para encauzar el conflicto por vías diplomáticas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Rasmussen señaló que el objetivo del encuentro es “aportar matices a la conversación” y advirtió: “El intercambio de gritos debe ser reemplazado por un diálogo más sensato”.

Motzfeldt confirmó más tarde que el gobierno de Groenlandia participará en un encuentro entre Marco Rubio y altos dirigentes de Dinamarca previsto para la próxima semana. “Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo.

La reunión con Rubio tiene como objetivo “disipar ciertos malentendidos” tras las repetidas declaraciones del presidente Trump, agregó Rasmussen.

A nivel europeo, seis países miembros de la OTAN respaldaron públicamente a Dinamarca: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, todos aliados cercanos de Washington.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia está trabajando junto a sus aliados en un plan de respuesta ante la eventualidad de que Estados Unidos concrete su amenaza. “Sea cual sea la forma de intimidación y venga de donde venga, hemos comenzado a trabajar para estar preparados para responder y no hacerlo de manera aislada”, sostuvo en declaraciones a la radio France Inter.

De todas formas, Barrot descartó una eventual operación militar: “Ayer mismo hablé por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó que ese no es el enfoque adoptado y descartó la posibilidad de una invasión”.

La presencia de Estados Unidos

Estados Unidos ya cuenta con un amplio acceso militar en Groenlandia en virtud de un acuerdo firmado con Dinamarca en 1951 durante la Guerra Fría. El acuerdo autorizó a Washington a “construir, instalar, mantener y operar” bases militares en todo el territorio, “alojar personal” y “controlar aterrizajes, despegues, fondeos, amarres, movimientos y operaciones de buques, aeronaves y embarcaciones”. Actualmente, Estados Unidos mantiene una base en un punto remoto de la isla: la Base Espacial Pittufik, que permite rastrear misiles que cruzan el Polo Norte.

La Base Espacial Pituffik de Estados Unidos en Groenlandia, fotografiada durante la visita del vicepresidente JD Vance el viernes 28 de marzo de 2025 Jim Watson� - POOL AFP�

Una enmienda de 2004 estableció que Washington debe consultar a Dinamarca y a Groenlandia antes de realizar cambios significativos en sus operaciones.

En la práctica, el analista danés en defensa Peter Ernstved Rasmussen señaló a The New York Times que, si las fuerzas estadounidenses formulan pedidos razonables, “Estados Unidos siempre va a obtener un sí”. “Es una fórmula de cortesía. Si Estados Unidos quisiera actuar sin pedir permiso, podría simplemente informar a Dinamarca que va a construir una base, un aeródromo o un puerto”, explicó.

Pero la posibilidad de comprar Groenlandia que Rubio presentó el lunes a los legisladores como el plan más reciente de Trump plantea un escenario distinto. En el pasado, el gobierno danés habría tenido la última palabra: en 1946 rechazó una oferta de 100 millones de dólares en oro de la administración de Harry Truman.

Hoy el contexto es diferente. Los groenlandeses tienen derecho a convocar un referéndum sobre la independencia y las autoridades danesas sostienen que son los 57.000 habitantes de la isla quienes deben decidir su futuro. Una encuesta realizada el año pasado mostró que el 85% de la población se opone a una eventual toma de control estadounidense.

Agencias AP, Reuters y The New York Times