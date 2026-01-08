Trump dijo que podría controlar Venezuela por “mucho más” que un año y reveló su peor temor antes de la captura de Maduro

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump dijo el miércoles por la noche que esperaba que Estados Unidos dirigiera Venezuela y extrajera petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— le está a Washington “dando todo lo que consideramos necesario”.

“Solo el tiempo dirá”, respondió al ser preguntado por cuánto tiempo su gobierno exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana, ante la amenaza inminente de una acción militar estadounidense desde una armada cercana a la costa.

“La reconstruiremos de una manera muy rentable”, declaró Trump durante una entrevista de casi dos horas con The New York Times. “Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Donald Trump junto a John Ratcliffe y Pete Hegseth, en la noche de la captura de Maduro Truth

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso. Si bien los legisladores republicanos han apoyado en gran medida las acciones de la administración, los demócratas reiteraron el miércoles sus advertencias de que Estados Unidos se encaminaba hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara.

Durante la extensa entrevista con The New York Times, Trump no especificó cuánto tiempo Estados Unidos permanecería como el amo político de Venezuela. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más?

“Diría que mucho más tiempo”, respondió el presidente.

Durante la entrevista, Trump abordó diversos temas, como el tiroteo fatal de ICE en Minneapolis, la inmigración, la guerra entre Rusia y Ucrania, Groenlandia y la OTAN, su salud y sus planes para nuevas renovaciones en la Casa Blanca.

La cúpula chavista este lunes, en la toma de posesión de Delcy Rodríguez Getty Images

Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora cuyo partido lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz. Se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez.

“Pero Marco [Rubio] habla con ella todo el tiempo”, dijo sobre el secretario de Estado. Trump añadió: “Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con la administración”.

Trump tampoco se comprometió a celebrar elecciones en Venezuela, país que tuvo una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Poco después de que cuatro periodistas del New York Times se reunieran para hablar con él, el Sr. Trump hizo una pausa en la entrevista para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, días después de que Trump amenazara con atacar al país por su papel como centro de tráfico de cocaína.

Al atender la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Salón Oval para escuchar la conversación con el presidente colombiano, con la condición de que su contenido se mantuviera confidencial. Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al concluir la llamada.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, habló con sus seguidores tras la llamada con Trump [e]ANDRES MORENO� - XinHua�

Tras hablar con Petro, Trump le dictó a un asistente una publicación en sus redes sociales, en la que afirmaba que el presidente colombiano había llamado para explicar la situación de las drogas provenientes de las plantas rurales de cocaína en Colombia y que lo había invitado a visitar Washington.

La llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan. Durante la extensa conversación con The Times, Trump se deleitó con el éxito de la operación que irrumpió en el complejo militar fuertemente fortificado de Caracas y que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Afirmó haber rastreado el entrenamiento de las fuerzas para la operación, incluyendo la creación de una réplica a tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky.

El presidente afirmó que, a medida que se desarrollaba la operación, le preocupaba que pudiera terminar siendo un “desastre al estilo Jimmy Carter. Eso destruyó toda su administración”. Se refería a la fallida operación del 24 de abril de 1980 para rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en Irán. Un helicóptero estadounidense chocó con una aeronave en el desierto, una tragedia que marcó el legado de Carter, pero que condujo a la creación de unas fuerzas de operaciones especiales mucho más disciplinadas y bien entrenadas.

Maduro es trasladado a Nueva York

“No sé si habría ganado las elecciones”, dijo Trump sobre Carter, “pero ciertamente no tenía ninguna posibilidad después de ese desastre”.

El magnate comparó el éxito de la captura de Maduro, en una operación que aparentemente causó la muerte de unos 70 venezolanos y cubanos, entre otros, con las operaciones de sus predecesores que habían salido mal.

“Saben que no hubo un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todas partes, que no hubo un desastre en Afganistán bajo el liderazgo de Biden, donde no pudieron realizar la maniobra más simple”, dijo, refiriéndose a la caótica retirada de Afganistán que resultó en la muerte de 13 militares estadounidenses.

Trump afirmó que ya había comenzado a generar ganancias para Estados Unidos al tomar petróleo que ha estado bajo sanciones. Se refirió a su anuncio del martes por la noche de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano.

Pero no ofreció un plazo para ese proceso y reconoció que tomaría años reactivar el desatendido sector petrolero del país. “El petróleo tardará un poco”, dijo.

Trump parecía mucho más centrado en la misión de rescate que en los detalles de cómo abordar el futuro de Venezuela. Se negó a decir qué lo impulsaría a desplegar fuerzas estadounidenses sobre el terreno en el país.

“No quisiera decírselo”, dijo.

¿Enviaría tropas estadounidenses si el gobierno venezolano le impidiera el acceso al petróleo del país? ¿Las enviaría si Venezuela se negara a expulsar al personal ruso y chino, como ha exigido su administración?

“No puedo decírselo”, dijo Trump. “Realmente no quisiera decírselo, pero nos tratan con gran respeto. Como saben, nos llevamos muy bien con la administración actual”.

El candidato opositor Edmundo González Urrutia (der.) y la líder opositora María Corina Machado en un mitin de cierre de campaña en Caracas, el 25 de julio de 2024

Trump evitó la pregunta sobre por qué se negó a instalar en el poder a Edmundo González, quien Estados Unidos declaró ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. González era esencialmente un candidato sustituto de la principal líder de la oposición, Machado.

Y reiteró que los aliados de Maduro están cooperando con Estados Unidos, a pesar de sus declaraciones públicas hostiles.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo. “No olviden que nos quitaron el petróleo hace años”. Se refería a la nacionalización de las instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses. Trump ya ha estado hablando con ejecutivos petroleros estadounidenses sobre la posibilidad de invertir en los yacimientos venezolanos, pero muchos se muestran reticentes, preocupados por la posibilidad de que la gestión del país se tambalee cuando Trump deje el cargo, o por la posibilidad de que los servicios militares y de inteligencia venezolanos socaven el esfuerzo al verse excluidos de las ganancias.

Trump afirmó que le gustaría viajar a Venezuela en el futuro.

“Creo que en algún momento será seguro”, afirmó.

Por David E. Sanger, Tyler Pager, Katie Rogers y Zolan Kanno-Youngs