Qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Nicolás Maduro

En medio de un operativo de gran repercusión internacional, Donald Trump informó este sábado 3 de enero que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladó fuera de Venezuela, tras una serie de acciones militares desplegadas durante la madrugada contra distintos objetivos en varias ciudades del país. Frente a este escenario, se abre una serie de interrogantes sobre cómo se desarrolló la operación y qué se sabe hasta el momento sobre el paradero y la situación actual del mandatario venezolano.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 h (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, escribió Trump mediante sus redes sociales para celebrar lo ocurrido.

El posteo de Trump.

Cómo fue el operativo y el ataque de EE.UU. en Venezuela

Con el paso de las horas, comenzaron a circular en redes sociales numerosos videos e imágenes que registraron las detonaciones ocurridas tanto en Caracas como en otros puntos del país. Las grabaciones muestran escenas de fuerte impacto, con aeronaves que vuelan a baja altura, grandes incendios y columnas de humo que se elevaron sobre distintas zonas urbanas.

Más videos de los bombardeos

De acuerdo a lo informado por CNN, la primera explosión se produjo en Caracas a la 1.50 de la madrugada y provocó cortes de electricidad en varios sectores de la ciudad, mientras que cerca de las 2.38 se registró un nuevo ataque en la capital. En paralelo, medios venezolanos como Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital señalaron que también se escucharon explosiones en el estado de La Guaira, al norte de Caracas, en Higuerote, sobre la costa de Miranda, y testigos aseguraron que uno de los objetivos habría sido la base aérea La Carlota.

Qué se sabe hasta ahora sobre Nicolás Maduro

Tras el anuncio del operativo, desde el gobierno venezolano aseguraron no tener información oficial sobre el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa. En la madrugada de este sábado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó públicamente que desconocían dónde se encontraban ambos y reclamó una prueba de vida. “Ante esta brutal situación y este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

La fiscal estadounidense Pamela Bondi informó que Maduro y su esposa fueron acusados de narcotráfico y terrorismo (Foto: X @AGPamBondi)

Con el correr de las horas, desde los Estados Unidos comenzaron a surgir nuevas definiciones sobre la situación del mandatario venezolano. La fiscal general Pam Bondi informó que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York, acusados de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración contra Estados Unidos, lo que marcó un nuevo capítulo en el conflicto.

En ese marco, aseguró que ambos enfrentarán a la Justicia estadounidense en territorio norteamericano y destacó el rol del presidente Donald Trump y de las fuerzas armadas en lo que calificó como una “misión exitosa”, con lo que reforzó la versión oficial difundida desde Washington sobre el destino del líder venezolano.