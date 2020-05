Philonise pide justicia por su hermano, asesinado por un agente de la Policía

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2020 • 12:03

MINNEAPOLIS.- Mientras las protestas por la muerte de George Floyd en manos de la Policía se multiplican en el país, se replican en Europa, el hermano de la víctima, Philonise, se refirió al encuentro que mantuvo el viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el republicano lo dejó hablar muy poco. Detalló que la conversación fue "muy rápida" y que apenas pudo pronunciar palabra.

"No me dio la oportunidad de hablar. Fue difícil. Estaba tratando de hablar con él, pero él simplemente me rechazó, como diciendo 'No quiero escuchar de qué estás hablando'. Yo le dije que quería justicia. Le dije que no podía creer que cometieran un linchamiento a plena luz del día", aseguró Philonise según lo publicado por el portal MSNBC.

Asimismo contó que le preguntó al vicepresidente Biden, nunca tuve que rogarle a un hombre antes, pero le pregunté si podía, por favor, conseguir justicia para mi hermano", dijo Floyd. "Necesito que se haga justicia por mi hermano. No quiero ver su cara en una remera como a los otros muchachos. Nadie se lo merecía. La gente negra no se lo merece. Todos nos estamos muriendo. Las vidas negras importan", dijo.

[CONTENIDO EXPLÍCITO] Video del arresto y asesinato de George Floyd 02:05

Video

Nueva muerte

El cuerpo de un hombre fue encontrado esta madrugada cerca de un vehículo incendiado en Minneapolis, informó la Policía de esa ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida por un estallido de violencia tras la muerte de un hombre negro a manos de un oficial.

El cadáver, por el momento no identificado, presentaba señales claras de traumatismos, dijo John Elder, vocero de la fuerza, quien agregó que la unidad de homicidios de la ciudad investiga el caso. Aún no está claro si esta muerte está vinculada a las protestas que se multiplicaron en la ciudad desde que se conoció el lunes la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que estaba desarmado cuando fue arrestado por un oficial que lo retuvo con la rodilla sobre el cuello durante varios minutos.

Philonise pide justicia por su hermano, asesinado por un agente de la Policía Fuente: AFP

La indignación ante el caso de Floyd desató protestas, muchas de ellas violentas, también en otras grandes ciudades del país. En Minneapolis se impuso un toque de queda y miles de efectivos de la Guardia Nacional de Minnesota fueron movilizados en respuesta al caos generalizado, que incluyó el incendio intencional de edificios y saqueos.

La de anoche fue otra noche de disturbios, que dejó destrozos en docenas de ciudades. Se quemaron autos y negocios, se pintaron las palabras "No puedo respirar" (frase que se escucha decir a Floyd antes de morir) sobre los edificios e incluso se prendió fuego un contenedor de basura frente a la Casa Blanca, donde miles de personas marcharon de forma pacífica por las calles.

"Estamos hartos. Los policías están fuera de control", dijo la manifestante Olga Halle en Washington D.C. "Son salvajes. Ya murieron demasiados muchachos".

Philonise pide justicia por su hermano, asesinado por un agente de la Policía Crédito: Instagram @george_floydd_

Agencias AP y AFP