Kharg: la isla petrolera de Irán que podría sacudir el mercado mundial y que nadie se anima a atacar

TEHERÁN.– Bajo el fuerte sol del Golfo Pérsico, la pequeña isla iraní de Kharg ocupa un lugar desproporcionado en la geopolítica energética mundial.

Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la costa de la provincia de Bushehr, este territorio, restringido para quienes no tengan credenciales de acceso, se transformó en el principal nodo petrolero de la república islámica y, en el actual contexto de tensiones en Medio Oriente, en un objetivo estratégico para Estados Unidos e Israel.

Mapa del Golfo Pérsico

Durante años, el acceso a la isla permaneció estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La presencia militar protege instalaciones que constituyen el motor de la economía iraní: casi el 90% de las exportaciones de petróleo del país salen desde este enclave, que conecta a Irán con los mercados internacionales, especialmente con China.

En los círculos militares occidentales se debate si atacar las instalaciones de Kharg podría golpear de forma decisiva la capacidad financiera de Teherán. El exprimer ministro israelí Yair Lapid, por ejemplo, instó recientemente a destruir la infraestructura de la isla para debilitar al régimen iraní.

Vista de las instalaciones petroleras en la isla de Kharg -� - 2026 Planet Labs PBC�

Sin embargo, Washington evalúa con cautela un ataque directo debido al riesgo de una escalada regional y a las posibles consecuencias para el mercado energético global.

La importancia estratégica de Kharg reside en su geografía. Las aguas profundas que la rodean permiten el atraque seguro de superpetroleros, una ventaja natural que gran parte de la costa continental iraní no posee.

Desde esta isla se canaliza el crudo proveniente de campos petroleros transportado a través de una red de oleoductos submarinos antes de su almacenamiento y exportación.

La isla de Kharg en 1973

En febrero de 2026, Irán incrementó las cargas desde Kharg hasta superar los tres millones de barriles diarios, según datos de mercado, consolidando aún más el rol central de la isla en el sistema energético del país.

Pero la historia de Kharg no comenzó con el petróleo. Los registros arqueológicos indican presencia humana desde el final del segundo milenio antes de Cristo, con asentamientos vinculados a distintas civilizaciones, entre ellas la elamita, la aqueménida y la sasánida.

En la isla también conviven vestigios religiosos de distintas épocas, desde tumbas zoroástricas hasta monumentos cristianos y el santuario islámico de Mir Mohammad, construido en el siglo VII.

Por la terminal de Kharg pasa entre el 90% y el 95% de las exportaciones de crudo iraní

Durante la era colonial, potencias europeas se disputaron este enclave por su valor marítimo. En 1753, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció allí un fuerte para proteger sus rutas comerciales. La ocupación terminó en 1766, cuando el gobernador local Mir Muhanna expulsó a las fuerzas extranjeras.

Siglos después, bajo el reinado del sha Reza Pahlavi, la isla fue utilizada como presidio para prisioneros políticos.

Su destino cambió definitivamente en 1958, cuando comenzaron a desarrollarse las infraestructuras petroleras que convertirían a Kharg en el principal punto de exportación energética del país.

Restos de monasterio asirio en la isla de Kharg

La isla ya fue escenario de ataques en el pasado. Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, Bagdad lanzó bombardeos repetidos sobre Kharg en un intento por paralizar las exportaciones petroleras iraníes. Las instalaciones quedaron gravemente dañadas, pero Teherán las reconstruyó rápidamente y las convirtió en una prioridad estratégica nacional.

En la actualidad, Irán reforzó las defensas de la isla hasta convertirla en uno de los puntos mejor protegidos del Golfo.

Un ataque contra Kharg tendría repercusiones globales. Analistas financieros y especialistas en seguridad advierten que la destrucción o captura de la isla podría provocar un fuerte salto en los precios del petróleo, que recientemente alcanzaron los 119 dólares por barril en medio de la escalada regional.

La playa de Kharg en 1970

Además, Teherán podría responder con ataques contra infraestructuras energéticas en países del Golfo como Arabia Saudita o Bahrein, o incluso intentar bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Por esa razón, algunos analistas sostienen que un ataque directo podría resultar contraproducente. Privar al régimen iraní de su principal fuente de ingresos podría empujarlo a una respuesta más amplia y peligrosa.

En Washington también se discute un escenario de cambio de régimen en Irán. En ese contexto, mantener intactas las instalaciones de Kharg sería clave para que un eventual nuevo gobierno pudiera estabilizar la economía mediante la rápida reanudación de las exportaciones de petróleo.

Vista satelital de Kharg

Por eso, algunos estrategas plantean alternativas como operaciones de sabotaje cibernético o acciones militares limitadas, en lugar de un bombardeo masivo.

Sin embargo, cualquier operación terrestre expondría a las fuerzas involucradas a los misiles y drones iraníes, con el riesgo de ampliar aún más el conflicto.

Mientras tanto, Kharg continúa operando a pleno. Desde sus terminales petroleras, los buques siguen zarpando hacia el mercado global, en un enclave que hoy concentra tanto la columna vertebral de la economía iraní como una de las piezas más sensibles del actual tablero geopolítico de Medio Oriente.

Agencias AFP y Reuters