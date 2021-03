Frenaron a último momento la extradición a EE.UU. de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro

PRAIA.- El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde notificó a la justicia de Estados Unidos que si bien aprobó la extradición de Alex Saab a ese país, antes de entregarlo debe esperar que el caso sea presentado ante el tribunal constitucional de la isla.

La apelación, en segunda instancia, fue presentada a último momento por la defensa de Saab, cuando ya la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tenía preprarado el avión para su traslado a Miami, donde estaría detenido en una cárcel de máxima seguridad. La pronunciación del tribunal constitucional podría tardar entre dos semanas y dos meses.

Saab, acusado de lavar dinero a través de un programa social del gobierno de Venezuela, anunció que de ser deportado, no colaborará con la justicia estadounidense.

Ayer, los magistrados de la alta corte habían decidido “confirmar la autorización judicial para la extradición del acusado a Estados Unidos”, según el fallo de fecha 16 de marzo y difundido hoy, al que tuvo acceso la agencia AFP.

Saab, colombiano, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando el avión en que viajaba hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, en Cabo Verde, tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está detenido en Cabo Verde desde hace nueve meses

Es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio de Maduro a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que funciona en Venezuela desde abril de 2016. Una de las empresas relacionadas con él es Group Grand Limited (GGL), acusada de importar alimentos de México a Venezuela de muy baja calidad y con sobreprecios.

La oposición al mandatario socialista asegura que Saab es su “testaferro”. Dos meses después de su detención, fue ordenada su extradición a Estados Unidos en primera instancia y que desde entonces viene siendo apelada. Actualmente cumple arresto domiciliario en una residencia vigilada en Cabo Verde mientras termina el proceso.

Saab tiene estrechos vínculos con grupos designados públicamente por terrorismo, crimen organizado y con individuos acusados por narcotráfico, así lo hemos denunciado frente a los países de la región. Es el principal sustento financiero de Maduro en el poder #SaabExtraditado pic.twitter.com/ctf0pq1NR7 — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) March 17, 2021

El gobierno venezolano, que otorgó a Saab la nacionalidad y le da trato diplomático con un título de Enviado Especial, ha calificado la detención de “arbitraria” y ha pedido “medidas humanitarias” para que el empresario recibiera arresto domiciliario, argumentando que sufrió “maltrato y torturas”.

El tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) en la capital de Nigeria, Abuja ordenó el lunes a Cabo Verde que liberara al empresario y detuviera el proceso de extradición a Estados Unidos.

Dicho tribunal africano dictaminó que su detención el 12 de junio del año pasado no tiene base legal, ya que la “notificación roja” de Interpol emitida por Estados Unidos estaba fechada el día siguiente, es decir, el 13 de junio. Pero el Tribunal Supremo subrayó en su decisión que Cabo Verde no había “firmado el Protocolo que otorga legitimidad al Tribunal de la Cedeao” y “las decisiones del Tribunal no se aplican en Cabo Verde”.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION