Ted Cruz, senador republicano, criticó las negociaciones de Trump con Irán: “Un error desastroso”

El senador de Estados Unidos Ted Cruz criticó el acuerdo con Irán anunciado este sábado por Donald Trump, destacó la importancia de haber comenzado la guerra y subrayó que EE.UU. obtuvo “resultados militares extraordinarios”. Además, enumeró una serie de condiciones que, en el caso de negociarse en favor del país persa, implicarían un “error desastroso”.

El mandatario estadounidense dijo que ya ha sido “en gran medida negociado” un acuerdo con Irán y expresó que se están debatiendo actualmente los “detalles finales” y que “se anunciarán en breve”.

El jefe de la Casa Blanca lo describió como un “memorándum de entendimiento relativo a la paz” que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los otros países que participaron en las conversaciones. Si bien no hubo mención del programa nuclear de Irán y del uranio altamente enriquecido, Trump anticipó que las negociaciones incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ted Cruz señaló que sería un "error desastroso" que Estados Unidos permitiera, entre otras cosas, que Irán tenga un "control efectivo" sobre el estrecho de Ormuz X Ted Cruz

En ese marco, el senador republicano manifestó su preocupación por lo anunciado por la administración Trump. “Si el resultado de todo eso es que el régimen iraní —aún dirigido por islamistas que corean ‘muerte a América’— ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y tenga un control efectivo sobre el estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso", escribió en su cuenta de X.

En tanto, el representante de Texas sostuvo que el ataque a Irán fue “la decisión más trascendental” del segundo mandato del republicano y aseguró que Trump tuvo razón en llevar a cabo esa acción. “Logramos resultados militares extraordinarios, incluidos la destrucción de todos sus misiles y drones, y el hundimiento de toda su armada”, detalló.

Donald Trump dijo este sábado que ya está "en gran medida negociado” un acuerdo con Irán (AP Photo/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

“El presidente Trump cree en la paz a través de la fuerza, y su liderazgo fuerte ya ha hecho a América mucho más segura. Debería continuar manteniendo la línea, defender a América y hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”, sostuvo en el descargo.

Entre los puntos principales del acuerdo preliminar se encontraría el fin del bloqueo naval estadounidense, que ya dura varias semanas. “El tema del estrecho de Ormuz figura entre los asuntos abordados en este memorando de entendimiento de 14 puntos, pero más importante aún, el fin de la piratería que lleva a cabo Estados Unidos contra la navegación internacional”, precisó el vocero de la Cancillería iraní.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos centrales que se negocia HANDOUT - Marine Nationale

Tanto Irán como Estados Unidos subrayaron sus posiciones clave y advirtieron sobre los riesgos de reanudar los ataques e interrumpir su alto el fuego. En ese marco, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró la postura de que Irán nunca puede tener un arma nuclear y debe entregar su uranio altamente enriquecido, además de que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto.

El jefe negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo por su parte que Washington se enfrentaría a una dura respuesta si reanudaba las hostilidades. “Nuestras Fuerzas Armadas se han reconstruido durante el periodo de alto el fuego de tal manera que, si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, sin duda será más aplastante y amarga para Estados Unidos que el primer día de la guerra”, dijo.