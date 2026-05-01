Israel libera a parte de los activistas que viajaban a Gaza, pero retiene a dos para interrogarlos

CRETA.- Ante la creciente condena internacional desatada tras la captura por parte de Israel de una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, Tel Aviv confirmó la liberación de cientos de activistas detenidos en aguas internacionales cerca de Grecia, si bien advirtió que retuvo a dos de ellos para interrogarlos en su territorio.

Los activistas, Saif Abukeshek -que tiene doble nacionalidad española y palestina- y el brasileño Thiago Ávila, estaban entre las decenas de personas interceptada por la marina israelí frente a la costa de la isla griega de Creta. Forman parte del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, cuya misión era romper el bloqueo israelí y llevar algo de ayuda humanitaria al sitiado enclave costero palestino.

En total, las autoridades israelíes interceptaron el miercolés por la noche a unas 20 embarcaciones y a 175 personas, pertenecientes a la nueva misión humanitaria de la Global Samud Flotilla, lo que suscitó un amplia condena por parte de la comunidad internacional. Los activistas señalaron que fuerzas israelíes abordaron sus barcos, destrozaron motores y detuvieron a algunas de las personas que estaban a bordo.

En medio de la presión global, Israel anunció que la mayoría de los activistas fueron trasladados este viernes a embarcaciones griegas, y que fueron llevados a la isla de Creta, donde les esperaban camiones y una ambulancia.

Los activistas, escoltados por guardacostas griegos, debían dirigirse a Heraklion, la capital de la isla, según la prensa local.

Entre los desembarcados en Creta no está, de acuerdo con lo anunciado por la cancillería israelí, ni el activista brasileño Thiago Ávila, miembro del comité organizador de la Flotilla Global Sumud, ni el hispano palestino Saif Abu Keshek.

En esta imagen, tomada de un video de cámaras de seguridad en blanco y negro, puede verse a miembros de la flotilla con las manos en alto mientras autoridades israelíes interceptan la flotilla con la que esperaban llegar a la Franja tras zarpar de Barcelona a principios de mes, cerca de la isla de Creta, en el sur de Grecia, el 30 de abril de 2026. (Global Sumud Flotilla via AP) Global Sumud Flotilla

Desde la organización, apuntaron contra las fuerzas israelíes al denunciar por redes sociales que durante el operativo los activistas fueron golpeados con puños, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda”, sufriendo todo tipo de lesiones. También cuestionaron el accionar de la policía local a la acusaron de impedir la libertad del grupo.

Asimismo, la flotilla denunció el secuestro de Abukeshek y Ávila y reclamó ante la comunidad internacional su inmediata liberación.

Dos activistas detenidos

En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que 30 españoles habían llegado a Creta, pero que un ciudadano español, Saif Abu Keshek, había sido detenido “ilegalmente” y estaba siendo trasladado a Israel. “Exigimos su liberación inmediata”, reclamó el canciller.

En respuesta, el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que Abu Keshek era sospechoso de pertenecer a una organización terrorista y que, junto con un segundo activista señalado por actividades ilegales, sería trasladado a Israel para ser interrogado.

“Israel no permitirá que se viole el bloqueo naval legal sobre Gaza”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los Ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania e Italia emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que seguían los acontecimientos con “profunda preocupación”.

Una fuente que pidió no ser identificada afirmó que, aunque Israel había interceptado 22 embarcaciones, otras 47 seguían navegando frente a la costa sur de Creta y tenían previsto fondear allí en algún momento antes de continuar hacia Gaza.

Condena internacional

En un comunicado conjunto, una decena de países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron “violaciones flagrantes del derecho internacional” por parte de Israel.

“Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen”, apuntó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El gobierno estadounidense, en tanto, respaldó a Israel y criticó a los aliados europeos, desde cuyos territorios zarparon los barcos, de apoyar “esta inútil maniobra política”.

Los activistas de este convoy decían querer romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a ese territorio palestino, cuyo acceso sigue fuertemente restringido pese a un frágil alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás vigente desde octubre.

La cancillería israelí tildó este viernes de “provocadores profesionales” a los activistas y de hacer el juego del movimiento islamista Hamás. Igualmente aseveró que “la actividad humanitaria en la Franja de Gaza está siendo gestionada por la Junta de Paz”, un organismo promovido discrecionalmente por el presidente estadounidense Donald Trump, que se arroga funciones de resolución de conflictos.

Urgencia humanitaria

Los palestinos y los organismos de ayuda internacionales aseguran, que los suministros que llegan a Gaza siguen siendo insuficientes, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre, que incluía garantías de un aumento de la ayuda.

Israel, que controla todos los accesos a la Franja de Gaza, niega estar reteniendo suministros destinados a sus residentes.

Agencias Reuters y AFP