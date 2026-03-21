Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información sobre los líderes iraníes

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que otorgará recompensas de hasta diez millones de dólares a cambio de información de los líderes iraníes que ayude a encontrar su paradero. En la lista que presentó la administración de Donald Trump figuran 14 personas, desde el ayatollah, Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, hasta funcionarios con nombres y caras desconocidos.

Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA y actual jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, encabeza el listado que difundió Trump. Sobre él pesa un pedido de captura de Interpol por su participación en el ataque contra la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994, en el que murieron 85 personas.

El gobierno estadounidense justificó que las personas de la lista “comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo".

“Desempeña un papel central en el uso que hace Irán del terrorismo como herramienta clave de la política estatal iraní”, dijo y calificó a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como responsables de numerosos ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses. “Actualmente, la organización controla amplios sectores de la economía iraní y ejerce una gran influencia en la política interna del país”, sostuvo.

Estados Unidos ofrece una recompensa a cambio de información sobre los líderes iraníes

El pedido de Estados Unidos fue publicado en medio de incertidumbres sobre el paradero de Mojtaba Khamenei, quien asumió como líder supremo de Irán tras el asesinato de Ali Khamenei en los ataques israelí-estadounidenses en el primer día del conflicto.

Trump había llegado a sugerir que Mojtaba Khamenei había muerto o se encontraba en grave estado y fue trasladado a Rusia de urgencia tras resultar herido, sin embargo, el líder compartió un mensaje este miércoles, en lo que fue su primera aparición pública tras la muerte de su padre. El mandatario difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a quien Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.

Luego, este viernes, la televisión iraní publicó un video del líder supremo en el que se lo ve dando una “clase sobre ciencia religiosa” a supuestos alumnos, aunque el régimen no aclaró cuál es la fecha original, si es actual o de archivo.

De momento se desconoce dónde se encuentra Mojtaba Khamenei Vahid Salemi - AP

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