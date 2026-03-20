La táctica oculta de Trump para moverse en la guerra de Medio Oriente y despistar al enemigo

Tras los recientes bombardeos, Julián Schvindlerman, analista internacional, analizó en LN+ el desarrollo de la guerra en Medio Oriente y detalló la situación de los actores regionales ante las agresiones de Irán. Schvindlerman afirmó que “la guerra es una guerra de petróleo” que impacta en la estabilidad global, mientras que la comunicación de Donald Trump aparece como un factor determinante en la estrategia de seguridad y el movimiento de los mercados financieros.

La prensa israelí afirma que la Casa Blanca conoció los detalles del ataque de forma previa a su ejecución. El analista Julián Schvindlerman explicó que el mandatario estadounidense utiliza mensajes confusos de forma deliberada, ya que busca desorientar al enemigo y generan un impacto inmediato en los mercados globales. Schvindlerman aseguró: “Trump dice una cosa y otra en un mismo día. Siempre tiene mensajes confusos, que para mí son deliberados para confundir al enemigo”.

Julian Schvindlerman, analista internacional, en LN+

Por otro lado, Irán ataca a aliados y negociadores en áreas sensibles como la infraestructura petrolera y la hotelería de lujo. Schvindlerman señaló que estas acciones obligan a los países de la región a revisar sus cálculos geopolíticos actuales.

En esta línea el analista sostuvo: “Desde el punto de vista militar y geopolítico, ellos están en la región y van percibiendo quién es el ganador.” y agregó: “Nunca se van a aliar con quien está perdiendo la guerra. No responden para bajar la confrontación, pero no apoyan a Irán sino a los aliados.”

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque en el sur del Líbano

Tras el reciente ataque en el Líbano, donde un periodista casi pierde la vida,el analista Schvindlerman afirmó: “Lamentablemente, Hezbollah se comporta de manera cobarde y manipuladora con la población civil”. El especialista descartó una intención directa contra la prensa en estas operaciones militares de defensa y explicó que un avión difícilmente distingue un chaleco de prensa en medio de un ataque aéreo veloz.

El protagonizmo del petróleo en esta guerra

El enfrentamiento actual constituye una guerra de petróleo que afecta la economía mundial de forma significativa. Schvindlerman remarcó en LN+ la importancia de una victoria definitiva sobre el régimen de Irán para de este modo estabilizar los mercados financieros.

El analista sugirió que el mundo debe atravesar la turbulencia actual para asegurar la paz en el futuro cercano. “Si el régimen de Irán prevalece puede lograr una presión internacional para sostener la guerra” explicó el analista. El control de los recursos energéticos permanece en el centro de la disputa geopolítica global. Al observar la capacidad de daño de Teherán, el especialista concluyó: “A pesar de lo golpeado, mirá lo que logra”.