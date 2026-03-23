El petróleo baja un 13% tras el anuncio de Donald Trump de suspender los ataques sobre Irán por cinco días

TOKIO.- Los precios del petróleo bajaron más de un 13% este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplazará cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días, poco antes de que venciera el plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto.

El primer mandatario pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz tras “conversaciones muy positivas”, tal como anunció en su plataforma Truth Social. La repercusión fue casi instantánea: el valor del crudo cayó y las bolsas subieron.

Tras comenzar la jornada al alza, el petróleo cayó considerablemente. Hacia las 11.40 (hora local), el barril de West Texas Intermediate —referente estadounidense— cedió un 7,52% a US$90,84 y el barril de Brent del mar del Norte perdió un 6,55% a US$104,84.

El petróleo comenzó a caer tras las declaraciones de Trump.

Los precios ya se habían disparado desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocó el cuasi bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de “oro negro”.

La guerra dañó importantes instalaciones energéticas y paralizó casi por completo el tráfico marítimo en el estrecho, por donde transita alrededor del 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado. En este marco, los analistas calculan una pérdida de entre 7 y 10 millones de barriles por día de crudo en Medio Oriente.

Las bolsas, por otro lado, tuvieron un rebote. La Bolsa de París subió un 1,53% hacia las 11.30; Frankfurt, un 1,92%; Milán, 1,24%; Londres, 0,18% y Madrid, 0,75%.

En Wall Street, los contratos a futuro de los principales índices también evolucionaron en una fuerte alza. Los mercados de acciones estaban preocupados por “el ultimátum de Trump que exigía a Irán la apertura del estrecho de Ormuz”, según Andreas Lipkow, analista de CMC Markets.

Las declaraciones de Trump

Trump había advertido el fin de semana que si no se reabría de forma incondicional el estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas iraníes. Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza.

Sin embargo, este lunes el republicano dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían llevar a “una resolución completa y total” de la guerra. Las negociaciones continuarán “a lo largo de la semana”, afirmó Trump. Minutos más tarde, dos agencias de noticias semioficiales iraníes negaron cualquier tipo de comunicación entre Teherán y Washington.

El posteo de Trump en Truth Social

El mandatario norteamericano añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas iraníes estaba “sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía actuó anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, tras la publicación del magnate, la agencia de noticias iraní Fars negó las afirmaciones de Trump y citó a una fuente según la cual no existen comunicaciones directas ni indirectas entre Estados Unidos y el régimen islámico. La agencia adjudicó la suspensión de los ataques norteamericanos a las amenazas iraníes de represalias contra las infraestructuras eléctricas en toda Asia Occidental.

Con información de Reuters y AFP