JERUSALÉN (AP).- El ministro de Patrimonio de Israel, el ultraortodoxo Amichai Eliyahu, dijo este domingo que una de las opciones que tenía su país en medio del conflicto con el grupo islamista Hamas era lanzar una bomba atómica en la Franja de Gaza. Esa expresión generó tal repercusión que el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, rápidamente salió a desmentir a este miembro de su Gobierno y lo suspendió de sus funciones, según informó The Times of Israel.

La situación se dio cuando durante una entrevista radial, en el medio Kol Berama, le preguntaron a Eliyahu si se debería lanzar una bomba atómica sobre Gaza y contestó: “Es una de las posibilidades”.

El entrevistador hizo notar a Eliyahu, miembro del Ejecutivo de Netanyahu por un partido de ultraderecha, que en la Franja de Gaza hay actualmente unos 240 israelíes como rehenes de Hamas.

“Rezo y espero su regreso, pero en la guerra se tiene que pagar un precio”, afirmó el ministro, que responde al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que es el líder de su partido.

“¿Por qué las vidas de los secuestrados, cuya liberación realmente deseo, son más importantes que las vidas de los soldados y las personas que serán asesinadas más tarde?”, agregó en su entrevista con Radio Kol Berama.

Después del escándalo que generó en el seno del gobierno su expresión, intentó retractarse y dijo que “cualquier [persona] razonable comprendería que el comentario era metafórico”, aunque marcó: “Pero definitivamente debemos responder al terrorismo de forma poderosa y desproporcionada”.

Por su parte, Netanyahu aseguró en un comunicado que lo que dijo su ministro estaba “desconectado de la realidad”.

“Israel y las Fuerzas de Defensa operan según los estándares más altos del derecho internacional para evitar lastimar a no combatientes, y seguirán haciéndolo hasta que alcancemos la victoria”, sostuvo el mandatario en una nota de prensa.

En tanto, el primer ministro también suspendió a Eliyahu de las reuniones del Ejecutivo hasta nuevo aviso.

Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, criticó a su colega al considerar que “es bueno que gente como esta no esté al mando de la seguridad israelí”.

Por su parte el líder opositor Yair Lapid pidió a Netanyahu despidiera a Eliyahu, y tildó sus apreciación como “un comentario horrible y demencial de un ministro irresponsable”. Asimismo planteó que con esta forma de actuar ofendió a la familia de los cautivos y a la sociedad de Israel, y que dañó la “posición internacional” del país.

El ministro de Patrimonio argumentó también su objeción a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y abogó porque Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza, donde mantuvo colonias desde 1967 hasta 2005, cuando se retiró del territorio.

“No entregaríamos ayuda humanitaria a los nazis”, dijo y aseguró que “no existen civiles no involucrados en Gaza”, informó el diario Times of Israel. Las palabras de Eliyahu despertaron críticas dentro y fuera del Gobierno.

Quién es Eliyahu

The Times of Israel detalló que Eliyahu -que ya tuvo otros episodios con comentarios polémicos- pertenece al partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pero aclaró que no tiene conexión con el gabinete de guerra que dirige las acciones contra Hamas. Ese cuerpo está compuesto por tres personas, mientras que también hay un grupo más amplio que tampoco integra el ministro que hoy habló de lanzar la bomba nuclear.

Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio de Israel wikidata

Incluso, en ese medio israelí contaron que después de hacer esta aseveración a Eliyahu le remarcaron que todavía hay unos 240 rehenes capturados por el grupo radical que se supone están detenidos en la Franja de Gaza, pero el ministro redobló la apuesta.

"Rezo y espero su regreso, pero en la guerra hay que pagar un precio", indicó, citado por The Times of Israel. "¿Por qué las vidas de los secuestrados, cuya liberación realmente deseo, son más importantes que las vidas de los soldados y las personas que serán asesinadas más tarde?", se preguntó el ministro ahora sancionado. A su vez, rechazó el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, ya que consideró que eso sería entregarle esa asistencia "a los nazis" y al asegurar que "no existen civiles no involucrados" en la Franja.

