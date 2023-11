escuchar

KIEV.- Tras meses de fuertes pérdidas en su estancada contraofensiva contra Rusia, en los últimos días salieron a la luz las tensiones entre los máximos funcionarios de Ucrania, una situación incómoda que obligó al presidente Volodimir Zelensky a reclamar una tregua en las peleas intestinas de su gobierno.

“En este momento todos deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en la defensa del país”, se despachó Zelensky el lunes por la noche en su discurso al país. “Hay que aunar fuerzas y no descansar, y no enredarse en peleas internas y otras cuestiones”. A continuación, advirtió que un quiebre de la unidad tendría drásticas consecuencias: “Hoy el cuadro de situación es el mismo que antes: si no ganamos, no habrá país”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, condecorando a un militar durante una visita a un centro de entrenamiento con motivo del Día de las "Fuerzas de Misiles y Artillería y de las Tropas de Ingenieros" en un lugar no revelado de Ucrania, en medio de la invasión rusa. HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El pedido de Zelensky para poner fin a las peleas internas llega después de que él mismo se trabara en una inusual discusión pública con el general Valery Zaluzhny, comandante de las fuerzas armadas ucranianas, sobre si la guerra había entrado en una fase de “punto muerto” como el de la Primera Guerra Mundial, tal como lo describió Zaluzhny en una reciente entrevista con The Economist.

Más tarde Zelensky rechazó esa descripción en una conferencia de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Todos estamos cansados y hay opiniones diferentes”, dijo Zelensky, al referirse al “punto muerto” mencionado por Zaluzhny. El mandatario también declaró ante NBC News que no cree “que esto se trate de un punto muerto”. Pero en la televisión ucraniana uno de los colaboradores de Zelensky llego a decir que los comentarios como el de Zaluzhny a los medios “le facilitan el trabajo a Rusia”.

El general Valery Zaluzhny, jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Getty Images

Zaluzhny es un militar de carrera que goza de una enorme popularidad nacional, y es ampliamente considerado con una potencial amenaza para Zelensky si alguna vez decidiera dar el salto a la política, aunque todavía no ha dado la menor señal de querer hacerlo.

Pero después de 20 meses de guerra total, en la antes inquebrantable unidad nacional de los ucranianos están apareciendo fisuras públicas. Y la cuestión del punto muerto es especialmente sensible, porque los funcionarios ucranianos temen que la percepción de que la guerra se estancó sea utilizada para presionar al gobierno a negociar con Rusia, obligándolo a ceder territorio. La abrumadora mayoría de ucranianos se opone a cualquier conseción territorial.

Otro invierno brutal

Las fricciones entre los líderes del país salen a la luz mientras Ucrania se prepara para otro invierno brutal y casi sin esperanza de lograr ningún avance significativo en el frente sur. Incluso Zaluzhny señaló que “lo más probable es que no haya ningún gran avance”.

Soldados ucranianos en una posición en el norte de Ucrania. (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky - AP

Estos desacuerdos expuestos en público “distraen del objetivo de ganar la guerra y son definitivamente funcionales al enemigo”, apunta Alyona Getmanchuk, fundadora y directora del grupo de expertos Centro Nueva Europa, con sede en Kiev. “Todo empieza con la unidad interna de Ucrania”, añade.

La escasez de buenas noticias está minando la moral de los civiles, sumado al creciente temor de que en breve Rusia renueve sus ataques contra la infraestructura energética del país, haciéndoles la vida imposible durante los meses más fríos del año.

Pero la presión no viene sólo del campo de batalla: ahora la atención internacional se ha desviado mayormente hacia la guerra de Israel y Hamas, que ya lleva más de un mes, y entre los legisladores de Washington no hay acuerdo sobre entregar ayuda financiera adicional a Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visita un centro de entrenamiento con motivo del Día de las "Fuerzas de Misiles y Artillería y las Tropas de Ingeniería" en un lugar no revelado de Ucrania, en medio de la invasión rusa. HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El lunes, Zelensky descartó públicamente la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en la próxima primavera boreal, como ocurriría normalmente según calendario político de Ucrania. Algunos funcionarios extranjeros habían instado al mandatario a llevar adelante con las elecciones, como demostración del compromiso del país con la democracia.

Sin embargo, Zelensky declaró que en tiempos de guerra cualquier discusión sobre las elecciones era “completamente irresponsable”. Actualmente en Ucrania rige la ley marcial, que prohíbe la celebración de elecciones. Además de los miles de soldados que luchan en el frente, hay millones de ucranianos desplazados por la guerra, lo que hace casi imposible celebrar elecciones justas.

Hasta ahora, Ucrania había mostrado una sólida unidad nacional y había dejado de lado las rivalidades políticas para luchar contra la invasión rusa. Sin embargo, en los últimos días algunos observadores expresaron su frustración y sienten que las luchas internas tallaron en decisiones claves con efectos potencialmente graves para el resultado de la guerra.

La semana pasada, por ejemplo, el gobierno de Zelensky destituyó al general Viktor Khorenko, que dirigía las fuerzas especiales del país.

En declaraciones al medio de comunicación ucraniano Ukrainska Pravda, Khorenko, que estaba bajo la órbita de Zaluzhny, dijo desconocer el motivo de su despido. “Me enteré por los medios”, dijo Zaluzhny, quien también se mostró sorprendido por el anuncio. No le encuentro explicación”, agregó.

Críticas a manejos internos

El actual ministro de Defensa, Rustem Umerov —cuyo predecesor, Oleksii Reznikov, fue eyectado en septiembre por Zelensky en medio de una investigación por corrupción— dijo en un comunicado difundido en Facebook que no podía describir públicamente los motivos del despido de Khorenko, porque tales revelaciones podían favorecer a Rusia.

En un comentario en Facebook que recibió cientos de likes, el exviceprimer ministro Pavlo Rozenko criticó la forma en que Umerov manejó el tema. “Cometiste un grave error con ese posteo a espaldas de Zaluzhny”, escribió Rozenko. “¡Y son precisamente esos errores los que debilitan a Ucrania en esta guerra! ¡Es muy lamentable que en esta situación prevalezcan las intrigas políticas!”

Muchos otros intervinieron para criticar la medida. Se especuló que Khorenko fue despedido “simplemente porque a Zaluzhny no se lo puede echar”.

Las divisiones políticas oscurecen aún más el estado de ánimo ya sombrío de la población, sacudido por una serie de brutales ataques con misiles por parte de Rusia, entre otros reveses militares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, posa para una foto con miembros del Movimiento Nacional de Jóvenes Cadetes del Ejército de Rusia Mikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

Durante el fin de semana, al menos 19 soldados de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de Ucrania murieron por el impacto de un misil ruso cerca de donde se encontraban reunidos para una ceremonia de entrega de medallas. El incidente desató la indignación generalizada de los ucranianos y el hecho está siendo investigado. El comandante de la brigada fue suspendido, y Zelensky exigió una investigación sobre “una tragedia que podría haberse evitado”, según sus palabra.

Algunos analistas niegan que exista una verdadera divergencia entre Zelensky y Zaluzhny sobre el futuro de la guerra.

“El mensaje que tanto Zaluzhny como Zelensky están tratando de que escuchen los gobiernos occidentales es el mismo: que se despabilen y entiendan lo que está en juego en Ucrania”, apunta Hanna Hopko, analista de política exterior y exlegisladora ucraniana. “Espero que en lugar de buscar razones populistas y banales para limitar el apoyo a Ucrania, los gobiernos, los políticos y los medios de Occidente realmente escuchen lo que les están diciendo”.

En su discurso del lunes por la noche, Zelensky insistió en que Ucrania solo podría derrotar al invasor ruso si el país mantenía la unidad. “Nuestra victoria es posible, y será nuestra si mantenemos el foco en nuestro objetivo”, dijo el mandatario ucraniano. “No será por interés político o por beneficio personal, y tampoco será con luchas internas que no sirven para nada”.

Siobhan O’Grady

Traducción de Jaime Arrambide

The Washington Post