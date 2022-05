Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

02.00 Las tropas rusas sufren un duro golpe en el este de Ucrania

Buena parte de un batallón ruso compuesto por cerca de 50 vehículos blindados y 1000 soldados intentó en las últimas 24 horas cruzar el río Siverskyi Donets -que corre de oeste a este entre las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk-, pero fracasó ante el ataque de la artillería ucraniana.

Photos of more destroyed Russian armored vehicles (multiple companies’ worth) along the Siverskyi Donets river. 2/https://t.co/7oZBJSq2f0 pic.twitter.com/mPqfXXoiex — Rob Lee (@RALee85) May 11, 2022

La destrucción a manos de la Brigada de Tanques 17 del ejército ucraniano alcanzó a tres docenas de tanques rusos, además de dos pontones desplegados por los rusos, señaló CNN. No está claro cuántos soldados rusos murieron o resultaron heridos durante el enfrentamiento.

El episodio parece ser una muestra más de los problemas que enfrentan las tropas de Putin para cimentar su presencia en el este ucraniano. “Todavía consideramos que la fuerza terrestre rusa en el Donbass es lenta y desigual”, dijo el martes una fuente del Departamento de Defensa de Estados Unidos citada por Forbes.

De acuerdo con el estado mayor general de las fuerzas armadas ucranianas, el batallón ruso buscaba atacar Lyman, una ciudad de 20.000 habitantes que se encuentra a 27 kilómetros al oeste del escenario de la trifulca. Luego del ataque, mantienen posiciones en la orilla derecha del río, aunque su capacidad de operar quedó seriamente disminuida tras perder tres cuartas partes de sus vehículos militares.

01.51 Ucrania ofrece a Rusia un intercambio de prisioneros de guerra rusos por ucranianos heridos en Azovstal

Ucrania ha ofrecido a Rusia liberar a los prisioneros de guerra rusos a cambio de la evacuación de los soldados ucranianos heridos de la planta siderúrgica Azovstal sitiada en Mariupol, según dijo el miércoles la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

En una publicación de Facebook, Vereshchuk dijo que aún no hay acuerdo y que se están llevando a cabo negociaciones con respecto a la propuesta.

“A partir de ahora, es imposible levantar el bloqueo de Azovstal por medios militares. Los defensores de Azovstal no se rendirán prisioneros. Es digno de respeto. Los rusos no se enterarán de la extracción. Esta es una realidad, pero viniendo de los rusos , no es sorprendente”, escribió.

01.13 Por primera vez, reportan la muerte de un civil ruso

Según los informes, por primera vez, un civil murió en Rusia como resultado de un bombardeo transfronterizo desde Ucrania, según las autoridades rusas.

Según consignó CNN, el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que “una persona murió durante el bombardeo de la aldea de Solokhi”, un pueblo a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania.

“La población de la aldea de Solokhi será llevada a un lugar seguro bajo el liderazgo del jefe del distrito, Vladimir Pertsev, y el jefe del Ministerio regional de Situaciones de Emergencia, Sergey Potapov”, dijo Gladkov.

00.15 Denuncian que los rusos bloquearon todas las rutas de evacuación de Mariupol

Un asesor del alcalde de Mariupol afirmó que las fuerzas rusas han bloqueado todas las rutas de evacuación fuera de la ciudad.

Petro Andriushchenko dijo el miércoles que había pocos edificios aptos para vivir después de las semanas de bombardeos y muy poca comida o agua potable.

También, describió que algunos residentes que se han quedado en la ciudad están cooperando con las fuerzas de ocupación rusas a cambio de alimentos.

23.57 “Sin sentido”: el pedido de Jill Biden a Putin para que ponga fin a la guerra

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, le pidió a Putin que “ponga fin a esta guerra brutal y sin sentido” en un artículo para CNN.

Biden escribió sobre las mujeres que conoció durante su viaje a Europa. “Una joven madre que conocí en Uzhhorod, Ucrania, me dijo que cuando ella y su familia se aventuraban a buscar comida, los soldados rusos disparaban contra las filas de personas que esperaban un trozo de pan”, relató.

También se reunió con la esposa del presidente Zelensky, Olena Zelenska, y dijo: “Ella no me pidió comida, ropa ni armas. Me pidió que la ayudara a obtener atención de salud mental para todos aquellos que sufrían los efectos de la guerra brutal y sin sentido de Vladimir Putin”.

23.16 El alcalde de Kiev dice que no puede garantizar la seguridad de los residentes que regresan

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en una entrevista con CNN que le preocupa la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, use un arma nuclear táctica en Kiev.

“La seguridad es la principal prioridad en este momento... Sí, por supuesto que nos preocupamos y esperamos que nuestros guerreros nos defiendan, pero el riesgo sigue ahí y sin nuestros socios, sin Estados Unidos y los países europeos no podemos sobrevivir”, dijo Klitschko.