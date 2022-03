Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

Bomberos trabajan en un incendio desatado por un ataque ruso en la zona de Dnipro. (Photo by Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / State Emergency Service of Ukraine / handout" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

HANDOUT - State Emergency Service of Ukrai