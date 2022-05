Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

01:34 Putin anunció una suba del 10% en las pensiones y en el salario, según la inflación

El presidente Vladimir Putin anunció que las pensiones estatales y el salario mínimo aumentarán sustancialmente en Rusia a partir del 1 de junio. El mandatario hizo el anuncio en una reunión del Consejo de Estado, según consignó la agencia rusa TASS,

“Discutimos este tema con el gobierno durante mucho tiempo, hubo diferencias dentro del gobierno y se encontró una solución”, afirmó el mandatario. “Propongo aumentar las pensiones de los pensionados que no trabajan en un 10% a partir del 1 de junio”.

ARCHIVO - El presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión en Moscú, el viernes 20 de mayo de 2022. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Archivo)

“Nuestra tarea principal es garantizar [un] aumento adicional en el salario mínimo, de modo que el nivel de ingresos de los ciudadanos supere significativamente el tamaño de la tasa de subsistencia”, añadió.

De acuerdo a CNN, las pensiones aumentaron 8,6% a inicios de 2022, sin embargo, el incremento inflacionario trastocó ese efecto. Putin dijo que actualmente su nivel era del 17,5%, pero que disminuiría al 15% para fin de año. Sin embargo, rechazó que el repunte de la inflación estuviera relacionado con el conflicto en Ucrania.

“El año en curso no es fácil. Desde su inicio, la inflación acumulada ha superado el 11%. Pero cuando digo ‘no es fácil’ no significa en absoluto que todas estas dificultades estén asociadas a esta operación militar especial, porque en los países que no realizan ninguna operación, al otro lado del océano, en América del Norte, en Europa, la inflación es comparable. Y si observa la estructura de su economía, es incluso más que la nuestra, y en algunos países vecinos, es muchas veces más alta”, ejemplificó.

01:02 Al menos cuatro civiles muertos este miércoles en Donetsk

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, informó que este miércoles murieron cuatro civiles, lo que eleva la cifra a 431 fallecidos y 1.168 heridos en esa región.

Kirilenko publicó en Telegram que los civiles muertos se han registrado en Liman, en Sidorov y en Beoresto. Asimismo, también ha indicado que “es imposible determinar el número exacto de víctimas en Mariúpol y Volnovaja”. Por otro lado, el jefe de la administración militar Regional de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, informó que las tropas rusas han disparado tres misiles hacia una empresa industrial.

Un hombre camina con su perro cerca de un edificio dañado por proyectiles a las afueras de Mariúpol, Ucrania, en territorio controlado por el gobierno separatista de la República Popular de Donestk el martes 29 de marzo de 2022. (AP Foto/Alexei Alexandrov)

“En la mañana, el enemigo disparó tres misiles contra Krivói Rog. Apuntaron a una empresa industrial. Daños graves. Estamos aclarando la información sobre las víctimas”, indicó el funcionario y agregó que en la región de Dnipropetrovsk hay alarmas continuamente, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Asimismo, el jefe de la administración militar de Severodonetsk, Alexander Stryuk, ha indicado que las tropas rusas bombardean constantemente la zona, aunque la ciudad sigue siendo accesible. “Sí, hay complicaciones en la situación, pero decir que la ciudad está sitiada está mal”, precisó, según consignó Canal 24.

Un día antes, el jefe de la administración estatal regional de Lugansk, Sergii Haidai, dijo que Severodonetsk se había convertido en el objetivo ‘número uno’ para el Ejército ruso y que estaban apuntando “activamente” a bienes civiles.

00:32 El príncipe Carlos visitó un centro de refugiados en Rumania

El príncipe Carlos de Gales, y heredero al trono del Reino Unido, visitó el Centro de Donación Romexpo para refugiados ucranianos en Bucarest, la capital de Rumania, acompañado por la princesa Margarita, custodia de la corona de ese país. En el establecimiento, el príncipe conoció a algunos de los ucranianos que han llegado a Rumania desde que estalló la guerra el 24 de febrero. El país ya ha acogido a más de un millón de personas que escapan del conflicto.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña, centro, escucha a director del Departamento de Situaciones de Emergencia de Rumania Raed Arafat, derecha, tras visitar un centro para refugiados de la guerra en Ucrania acompañados por la princesa Margarita de Rumania, izquierda, en el centro de convenciones Romexpo en Bucarest, Rumania, el 25 de nayo de 2022. (Foto AP/Vadim Ghirda)

El príncipe de Gales observó los esfuerzos humanitarios que ha implementado el gobierno con ayuda de voluntarios. Al hablar con un grupo de ucranianos a través de un intérprete, Carlos se disculpó por su desconocimiento del idioma. “Desearía que mi ucraniano fuera mejor’”. “Nos da mucha pena la situación por la que pasan, es una pesadilla”, agregó. “Admiro completamente al pueblo ucraniano. Una valentía y fortaleza totales y extraordinarios”, agregó. Durante su visita, recibió un regalo de niños ucranianos: cucharas de madera pintadas con patrones tradicionales ucranianos.

00:05 Kiev repudió el decreto de Putin que flexibiliza el acceso a la ciudadanía rusa

El gobierno ucraniano rechazó este miércoles el decreto, firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, para simplificar los trámites de solicitud de la ciudadanía rusa a los residentes de las regiones de Kherson y Zaporiyia, tomadas por las fuerzas rusas en el marco de la ofensiva lanzada el 24 de febrero.

“La obtención ilegal de pasaportes en Kherson y Zaporiyia, así como en Crimea y la parte temporalmente ocupada de las provincias de Donetsk y Lugansk, es una grave violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, indicó el Ministerio de Exteriores ucraniano en un comunicado.

27/02/2022 Militares rusos, en Armyansk, en la parte norte de Crimea, Rusia. (Sputnik)

Asimismo, señaló que viola las obligaciones de Moscú, “como potencia ocupante”, de conformidad con el artículo 45 del Convenio de La Haya de 1907 y el artículo 47 del Convenio para la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra de 1949.

Según Kiev, este decreto “es legalmente nulo” y “no tiene efectos” ni “consecuencias legales”. “Esta decisión no afectará la pertenencia a la ciudadanía de Ucrania de los residentes en los territorios temporalmente ocupados por Rusia”, agregó.

El documento de Moscú incluye enmiendas a un documento de abril de 2019 que reducía las trabas para que los residentes en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk pudieran pedir la ciudadanía, según consignó la agencia rusa de noticias Interfax.

“La obtención forzosa de pasaportes de ucranianos en Kherson y Zaporiyia es una prueba más del objetivo criminal de la guerra de Rusia contra Ucrania: la conquista de territorios ucranianos para su mayor ocupación e integración en el espacio legal, político y económico de Rusia”, añadieron las autoridades ucranianas.

21:00 Zelensky rechazó ceder tierras ocupadas a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cuestionó el miércoles la idea del exsecretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, que sugirió que Ucrania ceda el control de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas en aras de alcanzar un acuerdo de paz.

Según manifestó el líder ucraniano, los “grandes geopolíticos” que lo sugieren no tienen en cuenta los intereses de la sociedad, “los millones de personas que son las que viven en el territorio que proponen intercambiar por una ilusión de paz’', dijo en su discurso nocturno a la nación. `”Siempre tenemos que pensar en la gente y recordar que los valores no son sólo palabras’'.

25/05/2022 Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha apelado a la "autoconfianza" y la unidad de Occidente para tomar medidas frente a la invasión rusa y ha instado también a los gobiernos aliados a asumir que "Ucrania es parte de su mundo". POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

Zelensky comparó a quienes abogan por dar a Rusia un trozo de Ucrania con los que en 1938 cedieron territorio a Hitler con la esperanza de evitar la Segunda Guerra Mundial.

Zelensky recalcó que la invasión rusa ha dejado “ciudades destruidas” y denunció, una vez más “campos de filtración” construidos por los rusos, en los que “matan, torturan, violan y humillan como en una cinta transportadora”. Y lanzó: ”Rusia ha hecho todo esto en Europa. Pero aún así, en Davos, por ejemplo, el Sr. Kissinger emerge del pasado y dice que se debe dar una parte de Ucrania a Rusia”.

Desde el Foro de Davos, el exsecretario de Estado estadounidense en los años ‘70, pidió encontrar una pronta salida al conflicto para evitar repercusiones mundiales. “Las negociaciones deben comenzar en los próximos dos meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superarán fácilmente. Idealmente, la línea divisoria debería ser un retorno al statu quo anterior”, explicó. Según CNN, el exfuncionario sugiere así que Ucrania debería ceder gran parte de Donbas y Crimea.

Henry Kissinger. OMER MESSINGER - ANSA

“Continuar la guerra más allá de ese punto no se trataría de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia”, dijo Kissinger.

Sin embargo, para Zelensky, los intereses de Ucrania de su país no valer menos que ``los intereses de aquellos que tienen prisa por volver a encontrarse con el dictador’', dijo, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.