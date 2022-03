Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

03.03 | Nuevos incendios en la zona de exclusión de Chernóbil

”Incendios significativos comenzaron en la zona de exclusión y podrían tener consecuencias muy serias”, declaró la vice primera ministra Iryna Vereshchuk a través de la plataforma Telegram.

Y agregó: “Sin embargo, hoy es imposible controlar y extinguir los fuegos debido a la captura de la zona de exclusión por las fuerzas de ocupación rusas”.

02.22 | Un grupo de piratas informáticos hackearon a la principal compañía estatal rusa de televisión y radioemisión

La banda de hackers, que tienen aparente vínculo con el grupo Anonymous, dice haber recuperado más de 870 gigabytes de información de la empresa, la cual divulgarían públicamente según pudo conocer The Kyiv Independent. Los principales activos de la empresa son los canales Russia-1, Russia 24 y RTR Planeta TV.

01.36 | Vuelven las clases en Kiev

Los estudiantes de la capital ucraniana, Kiev, podrán reanudar la escuela hoy a través del aprendizaje remoto, informó la BBC.

El alcalde de Kiev anunció la reapertura y dijo que los cursos estarían “más adaptados a las condiciones actuales” y utilizarían diferentes plataformas educativas. “Una tarea importante hoy es que la ciudad viva y trabaje incluso en condiciones tan difíciles de ley marcial”, dijo Vitali Klitschko en una publicación de Telegram. “Están tratando de intimidarnos. ¡Eso no funcionará!”.

00.21 | El daño en Ucrania asciende a US$ 63 miles de millones

La guerra en Ucrania causó más de US$ 63 mil millones en daños a la infraestructura, según una nueva estimación de la Escuela de Economía de Kiev citada por la BBC.

Según este análisis, que calculó hasta el 24 de marzo, al menos 4.431 edificios residenciales fueron dañados, destruidos o tomados, junto con 92 fábricas y almacenes, y 378 escuelas. Lo mismo ocurrió con 12 aeropuertos y siete centrales térmicas o hidroeléctricas.

00.05 | Trump y Pence cuestionaron la asistencia militar brindada a Ucrania

En un intento por proyectar una postura de firmeza hacia Rusia, el expresidente Donald Trump habló de una cifra mucho más baja que la oficial en cuanto a la asistencia militar brindada a Ucrania durante el gobierno del presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden.

“Yo fui el que envió los [cohetes] Javelin, no Obama. Obama envió frazadas”, declaró durante un mitin en Commerce, Georgia, el sábado. Y añadió: “Soy el único presidente [estadounidense] del siglo XXI en cuyo gobierno Rusia y Putin no invadieron a ningún otro país”.

En la misma dirección, en una entrevista a Fox, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, dijo que “Obama y Biden solo les enviaron comida y frazadas”. “Los soldados ucranianos están usando las armas que nuestro gobierno les proporcionó, y que fueron suspendidas por el gobierno de Biden”, lanzaron.

23.55 | Tras la aclaración de Biden, Scholz asegura que el cambio de régimen en Rusia no es tampoco el objetivo de la OTAN

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que la OTAN no busca un cambio de régimen en Rusia, rechazó el uso de armas biológicas o químicas y dijo que estudia adquirir un sistema de defensa aérea para protegerse de un posible ataque ruso.

“Ese no es el objetivo de la OTAN y, por cierto, tampoco es el objetivo del presidente estadounidense”, señaló Scholz en una entrevista en la emisora alemana ARD. Además, contó que había hablado de esta cuestión con Biden en la Casa Blanca cuando el líder estadounidense tomó posesión de su cargo.

Scholz respondió así a los comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, de que el líder ruso Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”, lo que se interpretó como un cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos.

22.34 | Minuto de silencio en los Oscar

Mila Kunis, de raíces ucranianas y a cargo de una importante campaña de recaudación de fondos para los damnificados de la guerra en Ucrania, apareció en el escenario de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y dijo: “En momentos como los actuales, debemos tener más empatía que nunca por las personas que luchan”.

Durante su discurso, se emitió una placa en las que se pidió un minuto de silencio por el país que preside Volodymyr Zelensky. “Nos gustaría tener un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que actualmente enfrenta invasión, conflicto y hostilidad dentro de sus fronteras”, decía el mensaje en la pantalla.

22.07 | Advierten por un riesgoso aumento de los nacimientos prematuros, un daño colateral de la guerra

Los médicos ucranianos alertaron acerca de un aumento dramático en el número de nacimientos prematuros desde el comienzo de la guerra en el país, informó la BBC. En este contexto, las clínicas prenatales en la ciudad fronteriza de Kharkiv y en Lviv, en el oeste de Ucrania, le dijeron a dicho medio que la tasa de nacimientos prematuros se ha duplicado o triplicado en las últimas semanas.

El riesgo de parto prematuro aumenta debido a las infecciones, la falta de atención médica y la mala alimentación.

21.54 | La Guerra en Ucrania, presente en los Oscar

Si bien no fue una mayoría abrumadora como en anteriores iniciativas (la más recordada, la de utilizar detalles negros en el vestuario en apoyo al #MeToo), varias celebridades aprovecharon la visibilidad que tiene la entrega de los Oscar para manifestar su apoyo a Ucrania con un pequeño gesto: sumaron un pequeño lazo azul en sus prendas.

21.32 | Biden aclaró que EE.UU. no está pidiendo un cambio de régimen en Rusia

Tras su declaración de que Vladimir Putin es un “carnicero” y que “no puede permanecer en el poder”, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país no está pidiendo un cambio de régimen en Rusia. Esta aclaración se produjo ante la pregunta de un reportero que le consultó al respecto a la salida de un servicio religioso en Washington. El jefe de Estado estadounidense respondió con una sola palabra: “No”.

Julianne Smith, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, trató de contextualizar los comentarios de Biden, diciendo que siguieron a un día de conversaciones del presidente demócrata con refugiados ucranianos en Varsovia. “En ese momento, creo que fue una reacción muy humana, una declaración de principios por los relatos que había escuchado ese día”, dijo Smith al programa “State of the Union, de CNN. Y enfatizó: “Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia, así de claro”.

En este mismo sentido, en una conferencia de prensa en Jerusalén, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que cualquier decisión sobre el futuro liderazgo de Rusia “dependería del pueblo ruso”.

20.33 | Alemania estudia la compra de un sistema antimisiles por protección

El gobierno alemán, decidido a invertir masivamente en defensa tras la invasión rusa de Ucrania, está considerando la compra de un sistema de protección antimisiles israelí, según afirmó el domingo el diario Bild.

La decisión aún no se tomó, pero el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, principal formación de la coalición gobernante, está a favor, precisó el diario más leído de Alemania.

“Debemos protegernos mejor contra la amenaza rusa. Para ello, necesitamos un escudo antimisiles en toda Alemania lo antes posible”, afirmó Andreas Schwarz, ponente del Bundestag (cámara baja del parlamento) para el presupuesto de defensa, en Bild.

“El sistema israelí Arrow 3 es una buena solución”, dijo Schwarz sobre el sistema antimisiles israelí diseñado para contrarrestar los misiles de largo alcance.

Según Bild, el sistema, inspirado en la “Cúpula de Hierro” israelí, costaría unos 2000 millones de euros y podría estar operativo en tres emplazamientos en Alemania en 2025.

El escudo sería incluso lo suficientemente potente como para cubrir también Polonia, Rumania y los países bálticos.

“Podemos extender la Cúpula de Hierro sobre nuestros países vecinos. De este modo, desempeñaríamos un papel clave en la seguridad de Europa”, añadió Schwarz.