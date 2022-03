Guerra Rusia-Ucrania: ¿qué tan peligroso fue el ataque a la planta nuclear de Zaporiyia?

BANGKOK.– La mayor central nuclear de Europa fue alcanzada por un bombardeo ruso a primera hora del viernes, provocando un incendio y haciendo temer una catástrofe que podría afectar a toda Europa central durante décadas, como la fusión de Chernobyl en 1986.

La preocupación se desvaneció después de que las autoridades ucranianas anunciaran que el incendio había sido extinguido y que, aunque había daños en el compartimento del reactor, la seguridad de la unidad no se había visto afectada.

Pero aunque la central nuclear de Zaporiyia tiene un diseño diferente al de Chernobyl y está protegida contra el fuego, los expertos en seguridad nuclear y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advierten que hacer la guerra en este tipo de instalaciones y en sus alrededores presenta riesgos extremos.

Una de las principales preocupaciones, planteada por el regulador nuclear estatal de Ucrania, es que si los combates interrumpen el suministro de energía a la central nuclear, ésta se vería obligada a utilizar generadores diésel menos fiables para proporcionar energía de emergencia a los sistemas de refrigeración en funcionamiento. Un fallo de esos sistemas podría provocar un desastre similar al de la central japonesa de Fukushima, cuando un gran terremoto y un tsunami en 2011 destruyeron los sistemas de refrigeración, provocando la fusión de tres reactores.

Ataque contra la plnata nuclear Zaporizhzhia

La consecuencia de ello, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sería generalizada y nefasta.

“Si hay una explosión, será el fin para todos. El fin para Europa. La evacuación de Europa”, dijo en un emotivo discurso en plena noche, en el que pidió a las naciones que presionen a los dirigentes rusos para que pongan fin a los combates cerca de la central. “Sólo la acción urgente de Europa puede detener a las tropas rusas. No permitan la muerte de Europa por una catástrofe en una central nuclear”.

¿Qué pasó?

Tras tomar la estratégica ciudad portuaria de Kherson, las fuerzas rusas se adentraron en el territorio cercano a Zaporiyia y atacaron la cercana ciudad de Enerhodar para abrir una ruta hacia la central a última hora del jueves.

No quedó claro de inmediato cómo fue atacada la central, pero el alcalde de Enerhodar, Dmytro Orlov, dijo que se había visto una columna militar rusa dirigiéndose a la instalación nuclear y que se oyeron fuertes disparos en la ciudad. Más tarde, el viernes, las autoridades ucranianas dijeron que Rusia había tomado la planta nuclear.

El portavoz de la planta, Andriy Tuz, declaró a la televisión ucraniana que, a primera hora de la mañana del viernes, los proyectiles cayeron directamente sobre la instalación e incendiaron uno de sus seis reactores.

Al principio, los bomberos no pudieron acercarse a las llamas porque les estaban disparando, dijo Tuz.

Acá está ubicada la central nuclear de Zaporiyia Captura de pantalla

Tras hablar con las autoridades ucranianas el viernes, Rafael Grossi, director general del OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, dijo que fue alcanzado un edificio próximo a los reactores y no un reactor en sí. “Todos los sistemas de seguridad de los seis reactores de la central no se vieron afectados en absoluto y no ha habido liberación de material radiactivo”, dijo. “Sin embargo, como pueden imaginar, el operador y el regulador nos han dicho que la situación, naturalmente, sigue siendo extremadamente tensa y desafiante”.

A principios de esta semana, Grossi ya había advertido que el OIEA estaba “gravemente preocupado” por la realización de operaciones militares por parte de las fuerzas rusas tan cerca.

“Es de vital importancia que el conflicto armado y las actividades sobre el terreno en torno a la central nuclear de Zaporiyia y cualquier otra de las instalaciones nucleares de Ucrania no interrumpan ni pongan en peligro las instalaciones ni a las personas que trabajan en ellas y en sus alrededores”, dijo.

¿Qué pudo haber pasado?

El reactor afectado estaba fuera de servicio, pero aún contiene combustible nuclear altamente radiactivo. Cuatro de los otros seis reactores han sido desconectados, dejando sólo uno en funcionamiento.

Los reactores de la planta tienen gruesas cúpulas de contención de hormigón, que los habrían protegido del fuego externo de tanques y artillería, dijo Jon Wolfsthal, que sirvió durante la administración de Obama como director principal de control de armas y no proliferación en el Consejo de Seguridad Nacional.

Las fuerzas rusas tomaron la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa Twitter @nexta_tv

Al mismo tiempo, un incendio en una central nuclear nunca es bueno, dijo. “No queremos que nuestras centrales nucleares sean asaltadas, que se incendien y que los socorristas no puedan acceder a ellas”, indicó.

Otro peligro en las instalaciones nucleares son las piscinas donde se guardan las barras de combustible gastado para su refrigeración, que son más vulnerables a los bombardeos y que podrían provocar la liberación de material radiactivo.

Sin embargo, quizá el mayor problema sea el suministro de energía de la central, dijo Najmedin Meshkati, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California que ha estudiado tanto las catástrofes de Chernóbil como las de Fukushima, planteando una preocupación también expresada por Wolfsthal y otros.

La pérdida de energía externa podría obligar a la central a depender de generadores diesel de emergencia, que son muy poco fiables y podrían fallar o quedarse sin combustible, provocando un apagón en la central que detendría la circulación de agua necesaria para enfriar la piscina de combustible gastado, dijo.

“Esa es mi mayor preocupación”, dijo.

David Fletcher, profesor de la Facultad de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Sidney, que anteriormente trabajó en la empresa de energía atómica del Reino Unido, señaló que ni siquiera el cierre de los reactores serviría de nada si el sistema de refrigeración fallara de esa manera.

“La verdadera preocupación no es una explosión catastrófica como la ocurrida en Chernóbil, sino los daños en el sistema de refrigeración, que son necesarios incluso cuando el reactor está apagado”, dijo en un comunicado. “Fue este tipo de daño el que condujo al accidente de Fukushima”.

¿Qué preocupaciones quedan?

Ucrania depende en gran medida de la energía nuclear, con 15 reactores en cuatro centrales que proporcionan aproximadamente la mitad de la electricidad del país.

Tras el ataque a Zaporiyia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, entre otros, pidieron el fin inmediato de los combates en la zona.

Tras una conversación con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, el director del OIEA, Grossi, hizo un llamamiento a todas las partes para que “se abstengan de realizar acciones” que puedan poner en peligro las centrales nucleares de Ucrania.

Shmyhal pidió a las naciones occidentales que cerraran los cielos de las centrales nucleares del país. “¡Es una cuestión de seguridad para todo el mundo!”, dijo en un comunicado.

En Ucrania también se encuentra la antigua central nuclear de Chernobyl, de la que todavía se filtra radiactividad, y que fue tomada por las fuerzas rusas en el inicio de la invasión tras una feroz batalla con los guardias nacionales ucranianos que protegían la instalación clausurada.

En un llamamiento de ayuda al OIEA a principios de esta semana, los funcionarios ucranianos dijeron que el personal de Chernobyl ha sido retenido por los militares rusos sin rotación y está agotado.

Grossi, a principios de esta semana, hizo un llamamiento a Rusia para que deje al personal de Chernobyl “hacer su trabajo de forma segura y eficaz”.

Durante los combates del fin de semana, el fuego ruso también alcanzó una instalación de eliminación de residuos radiactivos en Kiev y otra similar en Kharkiv.

Ambas contenían residuos de bajo nivel, como los producidos por el uso médico, y no se ha informado de ninguna liberación radiactiva, pero Grossi dijo que los incidentes deberían servir de advertencia. “Los dos incidentes ponen de manifiesto el riesgo de que las instalaciones con material radiactivo puedan sufrir daños durante el conflicto armado, con consecuencias potencialmente graves”, dijo.

James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que la clave sencilla para mantener la seguridad de las instalaciones era poner fin inmediatamente a cualquier operación militar en torno a ellas.

“En circunstancias normales, la probabilidad de que un reactor pierda energía y de que los generadores diésel de emergencia se dañen y no se reparen adecuadamente con rapidez es muy, muy pequeña”, dijo Acton. “Pero en una guerra, todos estos diferentes fallos que tendrían que ocurrir para que un reactor se dañe y se funda, la probabilidad de que todos ellos ocurran se vuelve mucho más probable que en tiempos de paz”.

Mitsuru Fukuda, profesor de la Universidad Nihon de Tokio y experto en gestión de crisis y seguridad, dijo que el ataque de Zaporizhzhia plantea cuestiones más amplias para todos los países.

“Muchos de nosotros no esperábamos que los militares de un país respetado dieran un paso tan escandaloso”, dijo. “Ahora que (el presidente ruso Vladimir) Putin lo ha hecho, no sólo Ucrania sino la comunidad internacional, incluido Japón, deberían reevaluar el riesgo de tener plantas nucleares como potenciales objetivos de guerra”.

Agencia AP