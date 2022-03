Guerra Rusia-Ucrania: Rusia minimiza los avances diplomáticos y vuelve a bombardear ciudades

PARÍS.– A pesar de sus promesas de reducir en forma radical su agresión militar en Ucrania, y mientras aumentan los rumores de que Vladimir Putin está desinformado por sus consejeros sobre la verdadera situación en el terreno, Rusia continuó este miércoles bombardeando numerosas ciudades ucranianas.

Chernihiv, en el norte, la segunda ciudad de Ucrania más destruida por los bombardeos después de Mariupol (sur), continuó siendo atacada en la noche del martes al miércoles por el ejército ruso, a pesar del compromiso de Moscú de reducir “radicalmente” su actividad militar.

Las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas invasoras de haber bombardeado “deliberadamente” un edificio de la Cruz Roja en Mariupol.

Moscú, por su parte, anunció la noche del miércoles un nuevo alto el fuego en esa ciudad “para evacuar civiles” a partir de las 10 locales, hacia la ciudad ucraniana de Zaporizhia. Una operación realizada conjuntamente con la Cruz Roja.

Un hombre camina con su perro cerca de un edificio de departamentos dañado por los bombardeos de los combates en las afueras de Mariupol, Ucrania Alexei Alexandrov - AP

En Kiev y sus alrededores, las sirenas resonaron durante toda la noche. Las autoridades denunciaron 30 ataques rusos en las últimas 24 horas. No obstante, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas “parecen haber abandonado sus esfuerzos de encerrar a Kiev, aun cuando continúen combatiendo para mantener sus posiciones actuales en las dos orillas del río Dnieper”.

Por la mañana también se escuchaban explosiones frecuentes en Irpin, ciudad en las afueras de la capital que las autoridades ucranianas recuperaron el lunes por la noche. Por lo menos unas 200 personas murieron allí desde que comenzó el conflicto, dijo su alcalde.

Según fuentes independientes, la ciudad de Dnipro fue violentamente atacada con misiles. La información fue confirmada en Facebook por Boris Filatov, alcalde de esa ciudad de un millón de habitantes del centro de Ucrania.

En todo caso, el Ejército ucraniano retomó el control de una autopista estratégica que une Kharkiv con Chuguev, en el este del país. Periodistas de la agencia France Presse constataron a su vez la partida de las fuerzas rusas de la Trostyanets, en el nordeste. Tras un mes de ocupación, los invasores se fueron casi sin combatir, según múltiples testimonios obtenidos en la ciudad parcialmente destruida.

Un soldado ucraniano junto a un puente destruido en Rohan, al este de Kharkiv FADEL SENNA - AFP

Por esa razón y alineándose con las declaraciones de la Casa Blanca del lunes, Francia no ve “ningún progreso” en las negociaciones ruso-ucranianas. Tampoco ve “novedades” en la situación de Ucrania tras los anuncios de reducción de la actividad militar alrededor de Kiev y en el norte de Ucrania. Así lo declaró el canciller Jean-Yves Le Drian.

“La guerra continúa. Por el momento no hay ni avance ni novedad”, dijo. “La confianza la dan los actos (…) y, por el momento, no se producen”, agregó, señalando la continuación de los bombardeos y que Putin todavía no aceptó un cese del fuego, sobre todo en Mariupol.

La neutralidad

Refiriéndose al anuncio ruso de reducir los ataques, Le Drian afirmó: “Es posible que en vista de las dificultades del Ejército ruso en Ucrania, los planes estén siendo revaluados. Pero también es posible que Moscú aproveche ese período en el cual se anuncian intensas negociaciones para que el Kremlin reconstituya sus fuerzas”. El ministro agregó que Francia está “disponible” para trabajar con Ucrania para hallar la forma de asegurar las garantías occidentales que Kiev exige para aceptar un estatus de “neutralidad”.

Dmitry Peskov, vocero del Kremlin GETTY IMAGES

Agregando incertidumbre suplementaria a lo que realmente pretende el Kremlin, el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, desmintió las declaraciones del viceministro de Defensa y del jefe de negociadores rusos, para quienes el encuentro del lunes en Estambul había producido resultados “sustanciales”. La sesión de negociaciones de no produjo “nada prometedor” ni “avances”. “Hay mucho trabajo por delante”, dijo Peskov.

Ese episodio, sumado a las contradicciones cada vez más frecuentes protagonizadas por el Kremlin, han llevado a los servicios de inteligencia occidentales a convencerse de que Putin está extremadamente mal informado por sus asesores.

En tanto, el presidente Joe Biden habló nuevamente con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para evocar la provisión de “capacidades militares suplementarias” para Ucrania. Poco después de esa charla, el Pentágono informó que las fuerzas rusas comenzaron a retirarse del área de la planta de energía nuclear de Chernobyl. “El área de la central nuclear, ocupada por los rusos desde el 24 de febrero, es una de las zonas que las fuerzas de Moscú están dejando para reposicionarse en Bielorrusia”, dio una fuente del Departamento de Defensa.

Mientras tanto, la justicia ucraniana anunció la primera acusación de un ciudadano por “colaboración” con las fuerzas rusas, en virtud de una nueva ley que prevé penas de hasta 12 años de cárcel. Según el tribunal, el cargo pesa sobre un habitante de Kramatorsk, en el este del país, acusado de haber “negado la agresión armada de Rusia contra Ucrania, llamando públicamente a apoyar las decisiones y acciones ilegales” de Moscú.

Por su parte, los representantes de los tártaros de Crimea exigieron que la restitución a Ucrania de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, sea una de las condiciones impuestas por Kiev en las negociaciones. El Medjlis, la asamblea de esa comunidad musulmana turcófona instalada en Crimea desde el siglo XIII, consideró que el retorno de ese territorio a Ucrania debe ser una “condición obligatoria” en las negociaciones.